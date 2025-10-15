ETV Bharat / state

अनैतिक संबंधात पती ठरला अडसर : पत्नीनं प्रियकराच्या मदतीनं पतीचा काढला काटा, दारू पाजून फेकलं नदीत

अनैतिक संबंधात पती अडथळा ठरत असल्यानं पत्नीनं प्रियकराच्या मदतीनं पतीचा काटा काढला. विशेष म्हणजे पती बेपत्ता झाल्याची तक्रार पत्नीनच दाखल केली होती.

Wife Her Lover Killed Man In Nanded
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 15, 2025 at 2:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नांदेड : किनवट तालुक्यात दीड महिन्यापूर्वी एका व्यक्तीचा नदीत मृतदेह आढळला होता. पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली होती, मात्र या घटनेनं आता वेगळेच वळण घेतलं आहे. अनैतिक संबधात अडसर ठरत असलेल्या पतीचा पत्नीनंच प्रियकराच्या मदतीनं काटा काढल्याचा धक्कादायक खुलासा तपासा दरम्यान उघडकीस आला आहे. प्रियकरानं दारू पाजून प्रेयसीच्या पतीला नदीत फेकून दिलं. या प्रकरणी पोलिसांनी पत्नी प्रियंका आणि तिचा प्रियकर शेख रफिक याला तब्यात घेतलं आहे. या घटनेनं किनवट तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.

Wife Her Lover Killed Man In Nanded
विनोद किशन भगत (ETV Bharat)

काय आहे प्रकार : पोलीस निरीक्षक देविदास चोपडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 3 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रियंका विनोद भगत या महिलेच्या तक्रारीवरून पती बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली. पण महिलेच्या बहिणीनं भावाचा घातपात झाल्याचा संशय पोलिसांकडं व्यक्त केला. हाच धागा पकडून किनवट पोलिसांनी शोध घेतला. यावेळी प्रियंकाच्या मोबाईलची तपासणी केली असता, एकाच नंबरवर अनेक वेळा व अनेक तास बोलण्यात आल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलिसांचा संशय प्रियंका भगत हिच्यावर वाढल्यानं जास्त वेळ बोलणाऱ्या नंबरच्या व्यक्तीस पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. तो व्यक्ती शहरातील ब्रोकरचं काम करणारा शेख रफिक असल्याचं पोलिसांना आढळून आलं. त्याची पोलिसांनी चौकशी केली असता प्रियंकाचे पती विनोद किशन भगत यांना 29 ऑगस्ट रोजी रात्रीच्या वेळी दारूच्या नशेत मराठवाडा विदर्भला जोडणाऱ्या पैनगंगा नदीवरील खरेदी पुलावरून फेकून दिल्याचा प्रकार समोर आला. पत्नी प्रियंका हिनं 3 सप्टेंबर 2025 रोजी किनवट पोलीस ठाण्यात पती बेपत्ता झाल्याची तक्रार दिली. दरम्यान 2 सप्टेंबर रोजी विदर्भातील महागाव तालुक्यातील पोफळी शिवारात एक प्रेत आढळून आलं. महागाव पोलिसांनी याची नोंदही घेतली. किनवट पोलिसांनी मिसिंग प्रकरणातील काही गोष्टींचा खातरजमा केला. मृताचे कपडे, अंगावरील तांब्याची अंगठी, यावरून ओळख पटली.

पत्नी प्रियंकानंच दिली होती पती बेपत्ता झाल्याची तक्रार : मृत विनोद भगत हे बेपत्ता झाल्याची तक्रार पत्नी प्रियंका भगत यांनी ठाण्यात दिली होती. पोलिसांनी कसून चौकशी केल्यानंतर प्रियकराच्या मदतीनं कट रचून दारूच्या नशेत असलेल्या पतीला पैनगंगा नदीतून पुलावर जिवंत फेकून दिल्याची माहिती पोलिसांनी आरोपीकडून घेतली. दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे. पत्नी प्रियंका विनोद भगत आणि प्रियकर शेख रफिक यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक देविदास चोपडे यांनी दिली. पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार अप्पर पोलीस अधीक्षक अर्चना पाटील आणि उपविभागीय अधिकारी रामकृष्ण मळधने यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास पथकात फौजदार सागर झाडे, पोलीस हवालदार गजानन डुकरे, सदाशिव अनंतवार, संग्राम मुंडे, सिद्धार्थ वाघमारे, प्रदीप अण्णा, महिला पोलीस मंगल कोरे, सुशीला ज्ञानगंगेवार यांचा समावेश होता.

हेही वाचा :

  1. अनैतिक संबंधातून नागपुरात क्रूर हत्येचा थरार; प्रेयसीच्या नवऱ्यावर कोयत्याने केले सपासप वार
  2. पत्नीनं प्रियकराच्या मदतीनं केला पतीचा खून; विषारी सापाला सोडलं पलंगावर अन् मग झालं असं काही
  3. बारा दिवसांपूर्वी सापडलेल्या मृतदेहाचा झाला उलगडा, पत्नीने शेजाऱ्यांच्या मदतीनं हत्या केल्याचं उघड - Amravati Crime

TAGGED:

EXTRA MARITAL AFFAIRS
KILLED MAN IN NANDED
अनैतिक संबंधात पती ठरला अडसर
पतीचा काढला काटा
WIFE HER LOVER KILLED MAN IN NANDED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.