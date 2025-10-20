"लोकसभा निवडणुकीवेळी व्होट चोरीचे आरोप का झाले नाहीत?", नितेश राणेंचा राज ठाकरेंना थेट सवाल
"ठाकरे ब्रँड संपवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे," असं म्हणत नितेश राणे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला.
मुंबई : निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीतील घोळ, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत झालेलं बोगस मतदान यावरुन सध्या विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. तसंच 1 नोव्हेंबरला सर्वपक्षीय विरोधक निवडणूक आयोगाच्या विरोधात विराट मोर्चा काढणार आहेत. दरम्यान, रविवारी (19 ऑक्टोबर) मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी सभा घेत निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून काही प्रश्न उपस्थित केले. तर निवडणूक आयोगाच्या कामावरून विरोधकांनी काही आरोप केले आहे. मात्र, राज ठाकरेंच्या आरोपाला सत्ताधारी पक्षातील नेते उत्तर देताना पाहायला मिळत आहेत. दरम्यान, विरोधकांच्या आरोपाला मंत्री नितेश राणेंनी प्रतित्तर दिलं आहे. "आता विरोधक व्होट चोरी झाली म्हणून ओरडतायेत. मात्र त्यांना ज्यावेळी लोकसभा निवडणुकीत भरभरून मतं मिळाली. जे बोगस मतदान झालं होतं. मग त्यावेळी व्होट चोरी झाली, असं विरोधकांनी का म्हटलं नाही? त्यावेळी ते गप्प का होते?," असा सवाल नितेश राणे यांनी उपस्थित करत राज ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला. नितेश राणे यांनी आज (20 ऑक्टोबर) मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.
राज ठाकरेंना कोणीतरी चुकीची माहिती दिलीय : "जर राज्यात, देशात विकास प्रकल्प होत असतील तर त्याला विरोध करणं हे चुकीचं आहे. या मताचा मी आहे. कोणत्या तरी उद्योगपतीमुळं जर राज्यात गुंतवणूक येत असेल आणि रोजगारनिर्मिती होत असेल तर त्यात चुकीचं काय आहे. अदानी यांच्यासोबत गाठीभेटी सगळ्यांच्याच होत असतात. त्यांचे शिवतीर्थावर गेल्याचे फोटो आहेत. मातोश्रीवर गेल्याचे फोटो आहेत. पण, विकास प्रकल्पांना विरोध करणं चुकीचं आहे. वाढवण बंदर हा मोठा प्रकल्प होत आहे. इथं कोणतंही चुकीचं काम होत नाही. इथं मोठी गुंतवणूक होणार आहे. या प्रकल्पामुळं महाराष्ट्राला अभिमानच वाटेल. या प्रकल्पापामुळं 12 लाख तरुण तरुणींना रोजगार मिळणार आहे. पण प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करणं चुकीचं आहे. वाढवण बंदर, जैतापूर प्रकल्प, नाणार प्रकल्प सर्व प्रकल्पाला विरोध करणं हे चुकीचं आहे. राज ठाकरे यांना कोणीतरी चुकीची माहिती दिली आहे," असं नितेश राणे यांनी म्हटलं आहे.
वाढवण बंदरमध्ये 26 टक्के वाटा राज्य सरकारचा : पुढं नितेश राणे म्हणाले की, "काल राज ठाकरे यांची सभा झाली. राज ठाकरे हे मोठे नेते आहेत. अभ्यासू नेते आहेत. त्यांच्या बोलण्याची दखल लोकं घेतात, असा आजपर्यंत अनुभव आहे. परंतु त्यांनी जे व्होट चोरीवरून मुद्दे मांडले. ते मग लोकसभा निवडणुकीनंतर का बोलले नाहीत? विकासाच्या मुद्द्यावरून त्यांनी टीका केली. मुख्यतः वाढवण बंदर यावरूनही राज ठाकरेंनी वक्तव्य केलं. पण मी सांगू इच्छितो की वाढवण बंदरमध्ये 26 टक्के वाटा हा राज्य सरकारचा आहे. त्यामुळं राज ठाकरेंना कोणीतरी चुकीची माहिती दिलेली आहे. तसंच त्यांनी हेही म्हटलं की, मुंबई महाराष्ट्राला मिळू नये, हे सर्वप्रथम सरदार वल्लभाई पटेल यांनी म्हटलं होतं. परंतु संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हा 1956 रोजी सुरु झाला. आणि 1950 रोजी सरदार वल्लभाई पटेल यांचा मृत्यू झाला. मग 1956 च्या लढ्यामध्ये सरदार वल्लभाई पटेल आले कुठून? अशी चुकीची माहिती एवढा मोठा नेता देत असेल तर हे चुकीचं आहे, हे कोणाला मान्य नाही आणि ते उद्धव ठाकरे यांची भाषा बोलतायेत," अशी टीका नितेश राणे यांनी राज ठाकरे यांच्यावर केली.
ठाकरे ब्रँड संपवण्याचं काम उद्धव ठाकरेंनी केलंय : दरम्यान, निवडणूक आयोगाला काही प्रश्न विचारले जातात, त्याची उत्तर सत्ताधारी पक्षाकडून दिली जातायेत असं विरोधकांनी म्हटलं आहे. यावर बोलताना नितेश राणे म्हणाले की, "याबाबतीत निवडणूक आयोग उत्तर देत आहे आणि लोकसभेच्यावेळी बोगस मतदान झालं होतं. तेव्हा आम्हीही निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारले होते. परंतु या देशात सर्वोच्च न्यायालयावर, निवडणूक आयोग यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं, टीका करणं आणि निवडणूक कशा घेऊन दाखवता असं बोलणं, ही अर्बन नक्षलची भाषा आहे. तसंच राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नादी लागू नये. त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसू नये. कारण ठाकरे ब्रँड संपवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे," असं म्हणत नितेश राणे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर देखील निशाणा साधला.
