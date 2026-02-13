2014 पासून प्रश्न प्रलंबित का ठेवला? फेरीवाले मुद्द्यावर प्रशासनाला शिवसेना गटनेत्या किशोरी पेडणेकर यांचा सवाल

ETV Bharat / state

महापालिकेतील बैठक व्यवस्था, फेरीवाल्यांवरील कारवाई, व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रशासनाच्या भूमिकांबाबत किशोरी पेडणेकर यांनी जोरदार भूमिका मांडली.

शिवसेना गटनेत्या किशोरी पेडणेकर आणि इतर
Published : February 13, 2026

मुंबई - 2014 पासून फेरीवाल्यांचा प्रश्न प्रलंबित का ठेवला आणि आता अचानक कारवाई का सुरू करण्यात येत आहे, असा थेट सवाल किशोरी पेडणेकर यांनी प्रशासनाला केलाय. महापालिकेतील बैठक व्यवस्था, फेरीवाल्यांवरील कारवाई, व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रशासनाच्या भूमिकांबाबत त्यांनी जोरदार भूमिका मांडत अनेक मुद्दे उपस्थित केले.

रोहिंग्या, बांगलादेशी फेरीवाल्यांवरील कारवाईबाबत बोलताना त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरलं. लोअर परेल आणि डिलाईल रोड परिसरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांसोबतच गिरणी कामगार फेरीवाल्यांवरही कारवाई झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. लायसेन्स असलेल्या स्थानिक फेरीवाल्यांची तोडफोड झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. पोलिसांनी मारहाण करू नये असा इशारा देत त्यांनी सांगितलं की फेरीवाला हा राष्ट्रीय स्तरावरील प्रश्न आहे. 2006 पासून सर्वेक्षण झालं तरी ठोस धोरण आलेलं नाही. फेरीवाला झोन सुटसुटीत, कंफर्टेबल आणि जवळ असावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.



पेडणेकर म्हणाल्या की, महापौरांनी मोबाईलवर संदेश देत त्यांना कार्यालयात बोलावलं होतं आणि सभागृहातील बसण्याच्या व्यवस्थेबाबत चर्चा झाली. अधिनियम आणि नियमांनुसार परंपरा कायम ठेवणे आवश्यक असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. सभागृहात 227 पेक्षा अधिक सदस्य असल्यानं दाटीवाटीची समस्या निर्माण होत आहे. अनेक नगरसेवकांचं वय 45 वर्षांपेक्षा जास्त असल्यानं मांडी व पायांच्या त्रासामुळे दीर्घकाळ बसणं कठीण जातं. त्यामुळे सुटसुटीत व योग्य मेंटेनन्स असलेली व्यवस्था करण्यासाठी त्या 16 तारखेला निवेदन देणार असून, त्यानुसार सर्वांसाठी बंधनकारक व्यवस्था होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.



व्हॅलेंटाईन डे संदर्भात बोलताना त्यांनी सांगितलं की हा दिवस परदेशी असला तरी प्रेम, आदर आणि सौम्यतेचा संदेश देणारा आहे. प्रेम व्यक्त करण्यासाठी दिखावा किंवा खर्च गरजेचा नसून तरुणांनी अतिरेक टाळावा, मात्र प्रेमावर बंधनं घालू नयेत. व्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर राखणे आवश्यक असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.



दरम्यान, गेल्या दोन वर्ष नऊ महिन्यांत प्रशासनानं नेमकं काय काम केलं याबाबत श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यातून चुकीचे निर्णय आणि महापालिकेतील घडामोडी जनतेसमोर याव्यात, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

