नाशिकच्या बहुतांशी हॉटेलमधून पनीर गायब, काय आहे कारण?
प्रशासनानं हॉटेलची तपासणी सुरू केल्यानंतर हॉटेलमधून पनीर गायब झालं आहे. कमी दराचे आणि संशयित गुणवत्तेचे पनीर पुरवठा घटला असल्याचं हॉटेल व्यावसायिकांचं म्हणणे आहे.
Published : June 12, 2026 at 9:09 PM IST
नाशिक- अन्न औषध पुरवठा विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी राज्यात अन्नपदार्थात भेसळ करणाऱ्यांविरोधात धडक कारवाई सुरू केली आहे. अशात गेल्या काही दिवसांपासून नाशिकच्या बहुतांशी हॉटेलमधून पनीर गायब झाले आहे. अनेक हॉटेल चालक हे शुद्ध पनीरच्या नावाखाली स्वस्तात मिळणारे अॅनालॉग पनीर वापरत असल्याचं समोर आलं आहे.
हॉटेलमध्ये गेल्यावर पनीर चिल्ली, पनीर मसाला, पनीर तडका, कढई पनीर अशा पदार्थांची रेलचेल होती. पनीरशिवाय हॉटेलमधील मेन्यू अपूर्ण वाटायचा. पण, सध्या अचानक अनेक ठिकाणी हे पदार्थ गायब दिसत आहेत. कारण विचारलं तर पनीरचा तुटवडा असल्याचं उत्तर मिळत आहे. पण, खरंच फक्त पनीरचा तुटवडा आहे का? योगायोग इतका मोठा असू शकतो का? अन्न व औषध प्रशासनानं भेसळविरोधात मोहीम तीव्र केल्यानंतर राज्यभरातून बोगस पनीर आणि इतर भेसळयुक्त पदार्थ गायब झाले आहेत. अशात अनेक ठिकाणी अन्न व औषध प्रशासनानं हॉटेलची तपासणी सुरू केली आहे.त्यानंतर भेसळयुक्त पदार्थांविरोधातील कारवाया केल्या जात आहे.
म्हणून भाव वाढले...- अशात काही ठिकाणी मर्यादित पनीर उपलब्ध असून त्याचे दरही वाढले आहे. नाशिकमध्ये शुद्ध पनीरचे दर 40 ते 50 रुपये किलोमागे वाढले आहे. दुधाचे भाव वाढले. पनीरची अचानक मागणी वाढल्यानं भाव वाढल्याचं पनीर व्यवसायिक सांगतात.
म्हणून पनीरची मागणी वाढली...-नाशिकमध्ये वापरले जाणारे पनीर हे मोठ्या प्रमाणात इंदोर, मध्यप्रदेश आणि इतर राज्यातून येते. आशाताई हॉटेल चालक सांगतात की अन्न व औषध प्रशासनाने पनीरची गुणवत्ता तपासणी सुरू केल्यानं पनीर पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. नाशिक जिल्ह्यात काही अन्न व औषध पुरवठा विभागाकडून पनीरचे नमुने घेऊन कारवाई केली जात असल्यानं अनेकांचे धाबे दणाणलं आहे. त्यामुळे कमी दरातील आणि संशयित गुणवत्तेच्या पनीरचा पुरवठा घटल्यानं अनेक हॉटेल व्यवसायिक शुद्ध पनीरकडे वळाले आहेत. त्यामुळे पनीरची मागणी वाढली असून दरही वाढले आहेत.
आम्ही शुद्ध पनीर वापरतो- "आम्ही गेल्या दहा वर्षापासून हॉटेल व्यवसायात आहे. आम्ही ग्राहकांना आत्तापर्यंत शुद्ध दुधाचे पनीर दिलं आहं. सध्या पनीरचे दर 40 ते 50 रुपयांनी वाढले आहे. तरी आम्ही शुद्ध पनीरचं देत आहे. औषध प्रशासनाच्या पथकानं तपासणी केली. त्यांनीच आम्हाला हॉटेलबाहेर
अॅनालॉग पनीर वापरत नाही, असे लिहण्यास सांगितले", असं हॉटेल व्यवस्थापक संतोष सुतार यांनी सांगितलं.
कडक कारवाई केली जाईल- राज्यात भेसळयुक्त अन्नपदार्थ विरोधात कारवाई सुरू आहे. पनीरसह विविध खाद्यपदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी घेतले जात आहे. अशात ग्राहकांच्या आरोग्याशी तळजोड करणाऱ्या विरोधात कडक कारवाई केली जाईल, असा अन्न-औषध प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त मंगेश माने यांनी इशारा दिला आहे.