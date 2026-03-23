दिशा सालियन मृत्यूप्रकरणी नवे पुरावे तपासण्यास इतका विलंब का लागतोय? हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल
नवे पुरावे सापडलेत म्हणून अंतिम अहवाल सादर करण्याकरता इतकी टाळाटाळ करणं योग्य नाही. कायद्यानं तुम्ही तो 24 तासांत करायला हवा, असंही मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलंय.
Published : March 23, 2026 at 3:27 PM IST
मुंबई : दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणातील याचिकेवरील सुनावणीत सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारच्या संथ कारभारावर पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केलीय. नवे पुरावे सापडलेत म्हणून अंतिम अहवाल सादर करण्याकरिता इतकी टाळाटाळ करणं योग्य नाही. कायद्यानं तुम्ही तो अहवाल 24 तासांत सादर करायला हवा, अशी टिप्पणी करत हायकोर्टानं दिशाचे वडील सतीश सालियन आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांकरिता तहकूब केलीय.
चौकशी अहवालाकरिता पुन्हा एकदा मुदतवाढ - दिशा सालियनचा मृत्यू हा अपघाती नव्हता, तसेच तिच्यावर मृत्यूपूर्वी लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप करत दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. यावर उत्तर देताना मुंबई पोलिसांनी हायकोर्टात स्पष्ट केलंय की, या प्रकरणी तपासाची प्राथमिक फेरी पूर्ण झालीय. दिशाचा मृत्यू हा अपघाती असून, त्यात कोणताही घातपात किंवा हत्येचा प्रयत्न झाल्याचं आढळून आलेलं नाही. म्हणून दिशाच्या मृत्यूची अपघाती नोंद करत या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता नसल्याचं सांगत ही याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती करत मालवणी पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर यांनी प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टाकडे सादर केलंय.
एक पेन ड्राईव्ह तपासण्याकरिता किती वेळ लागतो?- तसेच प्राथमिक चौकशीचा अहवाल तयार असला तरी चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नाही, याचिकाकर्त्यांनी पेन ड्राईव्हच्या माध्यमातून काही नवे पुरावे तपासयंत्रणेला दिलेत, त्याची पडताळणी सुरू असल्यानं अंतिम अहवाल अद्याप सादर केलेला नाही, अशी माहिती सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख यांनी सोमवारी हायकोर्टात दिली. एक पेन ड्राईव्ह तपासण्याकरिता किती वेळ लागतो?, दोन तास.. सीआरपीसी 174 नुसार नव्या पुराव्यांवर आधारित चौकशी अहवाल हा 24 तासांत दाखल व्हायला हवा. यावर एसआयटीचे तपासअधिकारी जातीनं कोर्टात हजर राहून उत्तर देतील, असं स्पष्ट करत सरकारी वकिलांनी या प्रकरणी पुन्हा एकदा दोन आठवड्यांची मुदतवाढ मिळवली. एसआयटीचा पहिला रिपोर्ट जर तयार होता, तर तो दंडाधिकारी कोर्टात दाखल का केला नाही? असा सवाल हायकोर्टानं गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला विचारला होता.
दिशाचा संशयास्पद मृत्यू आणि मुंबई पोलिसांच्या तपासावर सवाल - दिशाचा मृतदेह बंद दाराआडून हलवून तो बाहेर फेकण्यात आला. तिनं 14 व्या मजल्यावरून उडी घेत आत्महत्या केल्याचा दावा केला गेला. मात्र दिशाच्या मृतदेहावर घटनेशी साधर्म्य दाखवणाऱ्या कुठल्याही खुणा नव्हत्या. गँगरेपच्या खुणा मिटवण्यासाठीच मुंबई पोलिसांनी दिशाच्या मृतदेहाचं शवविच्छेदन करण्यात 50 तासांचा उशीर केला. दिशाचा मृतदेहदेखील आम्हाला फार काळ ठेवू दिला नाही, घाईघाईत त्याचे अंत्यसंस्कार करण्यास भाग पाडण्यात आलंय. घटनेच्या दिवशीच त्या इमारतीचं आणि आसपासच्या परिसराचं सीसीटीव्ही फुटेज रहस्यमयरीत्या गायब करण्यात आलंय. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या अनेकांचे मोबाईल लोकेशन, सीडीआर यांची नोंदच घेतली गेली नाही, असे आरोप करत या याचिकेत मुंबई पोलिसांच्या तपासावरही सवाल उठवण्यात आलेत.
सतीश सालियन यांचा दावा- दिशा तिच्या करिअरसाठी खूप गंभीर होती, ती अशी आत्महत्या करणंच शक्य नाही. माझ्या मुलीचा मृत्यू हा अपघाती झाला, असं मला त्यावेळी भासवण्यात आलंय. मात्र तिचा मृत्यू हा अपघाती नसून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर आणि मालवणी पोलीस ठाण्यातील अधिकारी यांनी ते सांगत असलेली गोष्टच खरी असल्याचं सतत आपल्यापुढे रेटत होते. याच लोकांनी माझ्या कुटुंबाला सतत दबावाखाली आणि नजरकैदेत ठेवलं होतं, आमच्या प्रत्येक हालचालींवर त्यांची नजर होती, असा आरोपही सालियन यांनी आपल्या याचिकेतून केलाय. मुंबई पोलिसांनी दिशाचा सामूहिक बलात्कार आणि हत्या दडपण्यासाठी सारे साक्षी पुरावे, न्यायवैद्यक अहवाल, शवविच्छेदन अहवाल या साऱ्या गोष्टी बनावट तयार केल्या गेल्याचा दावाही सतीश सालियन यांनी या याचिकेतून केलाय.
आदित्य ठाकरेंवर याचिकेतून गंभीर आरोप - प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या जबाबानुसार 8 जून 2020 च्या त्या रात्री दिशाच्या मालवणी येथील घरात तिच्या जवळच्या मित्रांसह एक पार्टी सुरू होती, मात्र अचानक तिथं आदित्य ठाकरे, त्यांचा एक अंगरक्षक, सूरज पांचोली, दिनो मोर्या ही मंडळी दाखल झाली आणि त्या पार्टीचा माहोलच बदलला. याच लोकांनी दिशाचा सामूहिक बलात्कार केल्याचा गौप्यस्फोटही सालियन यांचे वकील नीलेश ओझा यांनी वारंवार केलाय. या घटनेनंतर दिशाचं जिवंत राहणं अनेकांना त्रासात टाकणारं होतं म्हणून तिला कायमचं शांत करण्यात आलंय. या घटनेनंतर अनेक राजकारणी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अचानक सक्रिय झाले होते. या घटनेनंतर आदित्य ठाकरेंनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांशी फोनवरून सतत संपर्कात होते. याशिवाय दिशाच्या जवळच्या काही व्यक्तींनाही त्यांनी अनेक फोनकॉल्स केले. दिशाच्या मृत्यूनंतर काही दिवसांनी सुशांतसिंह राजपूत याचाही मृत्यू झाला, याच कालावधीत सुशांतची मैत्रीण रिया चक्रवर्तीसोबत आदित्य ठाकरेंनी 44 वेळा फोनवर बोलणं केल्याचाही आरोप याचिकेत आहे.
याचिकेतील प्रमुख मागण्या - हे सर्व माहिती असूनही राज्याचे प्रमुख या नात्यानं तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, उलट घडलेली घटना, संबंधित व्यक्ती आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातलं. त्यामुळे त्यांचीही या प्रकरणी चौकशी झाली पाहिजे. आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, संबंधित पोलीस अधिकारी आणि डॉक्टर्स यांना ताब्यात घेऊन त्यांची नार्को टेस्ट, ब्रेन मॅपिंग आणि लाय डिटेक्टर चौकशी होणं गरजेचं आहे. या प्रकरणी विशेष सरकारी वकील नेमून त्यांच्या देखरेखीखाली भक्कम केस तयार करावी आणि एनआयए किंवा सीबीआयमार्फत कोर्टाच्या देखरेखीखाली हा सर्व तपास करावा या याचिकेतील प्रमुख मागण्या आहेत.
'स्वतःचं गुप्तांग कापले'- तारकेश्वर गड प्रकरणात महंतांचा धक्कादायक खुलासा