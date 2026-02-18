ETV Bharat / state

प्रशांत कोरटकरविरोधातील तपास अपूर्ण का?, इंद्रजित सावंत यांची पोलिसांना कायदेशीर नोटीस

याप्रकरणी अजूनही चार्जशीट का दाखल झाली नाही? असा सवाल इंद्रजीत सावंत यांनी उपस्थित केला आहे.

Why is the investigation against Prashant Koratkar incomplete? Indrajit Sawant sends notice to the police in Kolhapur
प्रशांत कोरटकरविरोधातील तपास अपूर्ण का?, इंद्रजित सावंत यांची पोलिसांना कायदेशीर नोटीस (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 18, 2026 at 2:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजमाता जिजाऊ यांच्याबद्दल अत्यंत अश्लील आणि चारित्र्यहनन करणारे वक्तव्य करणाऱ्या शिवद्रोही प्रशांत कोरटकर याच्याविरोधात गुन्हा नोंद होऊन एक वर्ष होईल, पण अजूनही या गुन्ह्याचा तपास का पूर्ण झालेला नाही? असा सवाल करणारी कायदेशीर नोटीस इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत यांनी कोल्हापूर पोलिसांना बजावली आहे. तसंच याप्रकरणी अजूनही चार्जशीट का दाखल झाली नाही? असा सवाल इंद्रजीत सावंत यांनी उपस्थित केला आहे.

प्रशांत कोरटकर याच्यावर काय आहे आरोप? : इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत यांना फोन कॉल करून त्यांना शिवीगाळ करणे, धमकी देणे, मुख्यमंत्री ब्राम्हण आहे- आमचा आहे, अशी तंबी भरणे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज तसंच राजमाता जिजाऊ यांच्याबद्दल अत्यंत अश्लील विधान करून धमकी दिल्याचा आरोप प्रशांत कोरटकर याच्यावर आहे. दरम्यान, याप्रकरणी 1 मार्च 2025 रोजी प्रशांत कोरटकर याच्याविरोधात जुना राजवाडा पोलीस ठाण्यात इंद्रजित सावंत यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून नोंद करण्यात आला होता.

पोलिसांना कायदेशीर नोटीस : आरोपी प्रशांत कोरटकर आणि त्याला वाचविण्यासाठी सरकारमधील एक लॉबी, कट्टरवादी विचारधारा असल्यामुळं संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट निर्माण झाली होती. पण, आता एक वर्ष होईल तरी अजूनही या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण होऊन चार्जशीट दाखल झाली की नाही?, याबाबत स्पष्टता नसल्याने पोलिसांना कायदेशीर नोटीस पाठवून विचारणा केल्याचे इंद्रजित सावंत यांनी सांगितलं.


कोरटकर महाराष्ट्रात आहे की दुबईत? : न्यायालयाने जामीन देताना आरोप प्रशांत कोरटकरवर ज्या अटी घातल्या त्यांचं पालन होतंय का?, प्रशांत कोरटकर हा महाराष्ट्रात आहे की दुबईत पळून गेला आहे? असे प्रश्न सुद्धा इंद्रजित सावंत यांनी नोटीसमधून उपस्थित केले आहेत. पोलीस जर प्रामाणिक आणि पारदर्शक भूमिकेतून तपास करण्याची त्यांची कायदेशीर जबाबदारी पाळत नसतील तर आम्हाला न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असंही इंद्रजित सावंत म्हणाले. दरम्यान, इंद्रजित सावंत यांच्याकडून ॲड.असीम सरोदे, ॲड. श्रीया आवले, ॲड. योगेश सावंत, ॲड. हेमा काटकर आणि ॲड. सकलेन मुजावर यांच्यामार्फत कोल्हापूर पोलिसांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे.



शिवप्रेमी गप्प का आहेत? : प्रशांत कोरटकर यांनी राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल अत्यंत आक्षेपार्ह व वक्तव्य केल्यावर राज्यभरात संतापाची लाट होती. आता एक वर्ष उलटूनही चार्जशीट दाखल झालेली नाही. याबाबत शिवप्रेमी गप्प का आहेत?, असा सवाल कोल्हापुरातील शिवप्रेमी दिलीप देसाई यांनी उपस्थित केला. तसंच या प्रकरणात इंद्रजीत सावंत यांच्यामागे आपण खंबीरपणे उभे आहोत, असंही दिलीप देसाई यांनी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. कातळशिल्पांच्या संशोधनाकरिता वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क स्थापन; सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांची माहिती
  2. ‘टिपू सुलतान’ चौक पाकिस्तानात उभारा, मंत्री नितेश राणेंची काँग्रेसवर टीका
  3. भिगवणमध्ये भर बाजारपेठेत थरार! आई व भावाच्या डोळ्यांत चटणी टाकून तरुणीचं अपहरण; दोन जणांवर गुन्हा दाखल


TAGGED:

प्रशांत कोरटकर
इंद्रजित सावंत
कोल्हापूर
कायदेशीर नोटीस
KOLHAPUR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.