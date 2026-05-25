इंदापूर तालुक्याला पाणी का मिळत नाही? आजी-माजी मंत्र्यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन, मंत्री भरणे काय म्हणाले?
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी इंदापूर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत जलसिंचन अधिकाऱ्यांवर आरोप केला. काय आहे प्रकार? जाणून घ्या, सविस्तर बातमी
Published : May 25, 2026 at 4:24 PM IST
पुणे: पाण्याच्या कमरतेमुळे अनेकदा शेतकरी आणि नागरिक आंदोलन करतात. मात्र, इंदापूर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे सहभागी झाल्याचं दिसून आलं. त्यांनी इंदापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबादेखील दिला. अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नसल्याचा आरोप केला.
दौंड आणि बारामतीला पाणी मिळते. पण, इंदापूर तालुक्याला का नाही, असे म्हणत शेतकऱ्यांनी आज पुण्यातील सिंचन भवन येथे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील उपस्थितीत सिंचन भवनसमोर बोंबाबोंब आंदोलन केले. "जोपर्यंत आमच्या इथं पाणी सोडलं जात नाही, तोपर्यंत आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही", असे यावेळी आंदोलकांनी सांगितलं.
खडकवासला कालव्याचे हक्काचे आवर्तन वेळेत न मिळाल्यामुळे इंदापूर तालुक्यातील सुमारे 36 गावांमध्ये पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. प्रशासनानं लेखी आश्वासन देऊनही पाणी न सोडल्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी आज पुण्यातील 'सिंचन भवन'कार्यालयासमोर तीव्र धरणे आणि बोंबाबोंब आंदोलन सुरू केलं आहे. "जोपर्यंत तालुक्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचत नाही, तोपर्यंत सिंचन भवनासमोरून उठणार नाही," असा आक्रमक पवित्रा यावेळी शेतकऱ्यांनी घेतला.
खडकवासला पाटबंधारे विभागाने 7 मे रोजी आंदोलकांना लेखी पत्र देऊन 12मे रोजी इंदापूर तालुक्यासाठी पाणी सोडण्याचं मान्य केले होतं. मात्र, प्रशासनाच्या ढिसाळ आणि नियोजन शून्य कारभारामुळे कालव्याचे पाणी अद्यापही सोडण्यात आलेलं नाही. हक्काचे पाणी वेळेत न मिळाल्यामुळे उन्हाच्या तीव्रतेत इंदापूर तालुक्यातील 36 गावांमधील पिके करपून चालली आहेत. शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष निर्माण झाला आहे. इंदापूर तालुक्यासाठी तात्काळ पाणी सोडून कालव्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचविण्याची कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
आज आमच्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांना अजूनही पाणी मिळालेलं नाही. आता आम्हाला पिण्याचं पाणी तसेच जनावरांना पाणी पाहिजे. यासाठी आज आम्ही आंदोलन करत आहोत. आम्हाला आमच्या हक्काच पाणी हे मिळालं पाहिजे-माजी मंत्री, हर्षवर्धन पाटील
यावेळी राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले," शेतकऱ्यांना खडकवासल्याचं पाणी मिळालं आहे. शेतकऱ्यांची मागणी रास्त आहे. कालवा समितीच्या बैठकीत पाण्याच्या संदर्भात नियोजन योग्य ठरलेले असताना अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्यामुळे पाणी आमच्यापर्यंत पोहचलेलं नाही. शेतकऱ्यांची भूमिका रास्त असून शेतकऱ्यांना पाणी मिळालं पाहिजे. इतर जिल्ह्याला पाणी कमी मिळावं, अशी आमची भूमिका नाही. सर्वांना समान पाणी मिळावं, अशी आमचं म्हणणं आहे. आमच्यात कुठेही वाद नाही. कालवा समितीच्या बैठकीत ठरलं होतं. तसे न होता अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे आज शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नाही. या अधिकाऱ्यांच्याबाबत मी तक्रार करणार आहे".
