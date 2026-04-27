रेल्वेला मराठीचं वावडं का? अनाउन्समेंटपासून भरतीपर्यंत मराठीसाठी आंदोलनाची वेळ का येते?

रेल्वेला मराठीचं वावडं का? (Source- ETV Bharat)
मुंबई : रेल्वे आणि मराठीचा संघर्ष काही नवा नाही. रेल्वे स्थानकांवरील अनाउन्समेंट, फलक, तिकीट खिडक्या, भरती परीक्षा, विभागीय बढती आणि स्थानिक युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न या सगळ्याभोवती मराठीचा मुद्दा वारंवार फिरत आला आहे. महाराष्ट्रात राज्यभाषा मराठी असतानाही तिच्यासाठी स्वतंत्रपणे लढा द्यावा लागतो, हीच नाराजी महाराष्ट्रातील जनतेत आहे. रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य केलेली असतानाच आता मुद्द्यावरून रेल्वेच्या बाबतीतील उदासीनताही पुन्हा समोर आलीय.
रेल्वे भरती आंदोलनापासून हा मुद्दा सातत्याने जिवंत : भारतीय रेल्वेमध्ये कर्मचाऱ्यांपासून अधिकारी पदांवर उत्तर भारतीय लोकांचा भरणा असल्यामुळे रेल्वेचे अनेक मराठी कर्मचारी आणि अगदी पत्रकार देखील ही भारतीय रेल्वे नाही, उत्तर भारतीय रेल्वे आहे, असा उपरोधाने उल्लेख करतात. या वादाचा इतिहास पाहिला तर 2008 च्या रेल्वे भरती आंदोलनापासून हा मुद्दा सातत्याने जिवंत आहे. त्या वेळी कल्याणमध्ये रेल्वे भरती परीक्षेदरम्यान मनसेने स्थानिक मराठी तरुणांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करीत आंदोलन छेडले. रेल्वेतील नोकऱ्यांत महाराष्ट्रातील उमेदवारांना न्याय मिळत नाही, हा त्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू होता. या प्रकरणी गुन्हे दाखल झाले, न्यायालयीन प्रक्रिया आजही सुरू आहे.
अनाउन्समेंट ते प्रशासन, तक्रारी आहेतच :
मुंबई उपनगरीय रेल्वेत मराठी अनाउन्समेंट असल्या तरी प्रवाशांच्या तक्रारी कायम आहेत. हिंदी-इंग्रजीला प्राधान्य, कर्मचाऱ्यांशी मराठीत संवादाचा अभाव आणि सूचना व्यवस्थेत मराठीचा अपुरा वापर, या मुद्द्यांवर अधूनमधून वाद उफाळले. पश्चिम रेल्वेतील मराठीत बोलण्यावरून वाद झाल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या होत्या. त्याचबरोबर मुंबईतील रेल्वे स्थानकांवर सूचनाफलक किंवा सूचना देण्यासाठी वाक्य जिथे जिथे आहेत, ते धेडगुजरी मराठीमध्ये भाषांतरित केल्यामुळे देखील तो थट्टेचा आणि चर्चेच्या विषय नेहमीच राहतो. अनाउन्समेंट होत असेल तर मराठीला प्राधान्य दिलं पाहिजे :
लोकल ट्रेनमधील मोटरमन करत असलेली अनाउन्समेंट बरेचदा मराठीत होत नाही, याबद्दल मध्य रेल्वेचे सीपीआरओ स्वप्नील नीला यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, रेल्वेमध्ये अनाउन्समेंट करण्यासाठीची सुविधा इमर्जन्सीसाठी राखून ठेवली आहे. पण तरीही जर अनाउन्समेंट होत असेल तर मराठीला प्राधान्य दिलं पाहिजे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलंय. याउलट सीएसएमटी रेल्वे स्थानकाचे प्रबंधक पी. डी. परब यांनी सांगितलं की, चुकून रेल्वेमध्ये चढलेले प्रवासी, चुकीच्या ट्रेनमध्ये चढलो आहोत हे लक्षात आल्यानंतर ट्रेन सुरू झाल्यानंतर उतरून अपघात होऊ नयेत, यासाठी रेल्वेमध्ये अनाउन्समेंट करण्याची पद्धत दोन वर्षापासून सुरू केलीय. जर मोटरमन मराठीमध्ये अनाउन्समेंट करत नसतील तर त्यांचं समुपदेशन करू, असा शब्द परब यांनी दिला. भरतीत मराठी आहे, पण वाद संपला नाही :
2018 पासून RRB परीक्षांमध्ये मराठीचा पर्याय उपलब्ध झाला. त्यामुळे “मराठी पूर्णपणे वगळली” असे म्हणता येत नाही. मात्र प्रश्न उपस्थित होतो तो भरतीच्या जाहिराती, प्रश्नपत्रिका, अंतर्गत परीक्षा आणि बढती प्रक्रियेत मराठीला प्रत्यक्ष समान स्थान आहे का, यावर अलीकडे मध्य रेल्वेच्या भरती प्रक्रियेत मराठीचा समावेश करण्याबाबत सुधारित अधिसूचना काढावी लागली. मनसेच्या आक्रमक भूमिकेनंतर हा निर्णय झाल्याचे राजकीय पातळीवर सांगितले गेले. याबाबत माहिती देताना स्वप्नील नीला यांनी सांगितलं की, मध्य रेल्वेच्या भरती प्रक्रियेमध्ये मराठीसह 13 प्रादेशिक भाषा आहेतच. पण आता अंतर्गत बढतीसाठी होणाऱ्या परीक्षांसाठीदेखील मराठी भाषेचा समावेश करण्यात आला आहे. मध्य रेल्वेमध्ये महाराष्ट्रात किती महाराष्ट्रीयन कर्मचारी अधिकारी आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर देणे नीला यांनी टाळलं. ही केंद्रातून घेतली जाणारी परीक्षा असून, महाराष्ट्रीयन तरुणांनी परीक्षेची तयारी करून स्वतःची गुणवत्ता सिद्ध करत ही पद मिळवावीत, असा युक्तिवाद स्वप्नील नीला यांनी यावेळी केला. भरती प्रक्रियेमध्ये घोटाळा होत असून ,उत्तर प्रदेश, बिहारमधील तरुणांना झुकतं माप दिलं जातं असा मनसेचा आरोप आहे, त्याबद्दल तुमचं म्हणणं काय, असा प्रश्न त्यांना विचारला असता ही प्रक्रिया पूर्ण कंप्युटराईझ्ड असल्यामुळे असं काही होत असेल असं मला वाटत नाही, असंही स्वप्नील नीला यांनी म्हटलंय. मनसेची भूमिका आणि भाषा आंदोलन :
मराठी मुद्द्यांबाबत 2008 मधील कल्याण रेल्वे भरती आंदोलन, 2018 मध्ये RRB परीक्षांत मराठी पर्यायाचा समावेश आणि 2026 मध्ये मध्य रेल्वेने काढलेली सुधारित अधिसूचना हे टप्पे महत्त्वाचे मानले जातात. मराठीच्या मुद्द्यावर मनसेने सातत्याने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. रेल्वे भरतीपासून बँका, दुकाने, फलक, आता रेल्वे प्रशासनापर्यंत हा मुद्दा पक्षाने लढवला. 2025 मध्ये ‘मी मराठी’ अभियान, तसेच 2025-26 मधील विविध मराठी आंदोलनांमुळे भाषेचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला. परीक्षांमध्ये मराठीला समान दर्जा नसल्याची भावना :
महाराष्ट्रात रेल्वेतील मराठी प्रश्नावर वाद कायम राहण्याचे कारण फक्त भाषेचा प्रश्न नसून स्थानिक प्रतिनिधित्वाचाही आहे. महाराष्ट्रात लाखो प्रवासी असताना स्थानिक भाषेसाठी सातत्याने मागणी करावी लागते, ही भावना तीव्र आहे. स्थानिक युवकांचा रेल्वे रोजगारातील वाटा किती, हा प्रश्न कायम उपस्थित केला जातो. बढती आणि विभागीय परीक्षांमध्ये मराठीला समान दर्जा नसल्याची भावना व्यक्त होत असून, नियमांपेक्षा अंमलबजावणीत तफावत असल्याचा आक्षेप घेतला जातो. या पार्श्वभूमीवर आकडेही बोलके ठरतात.रेल्वे कर्मचारी आकडेवारी राज्य किंवा मातृभाषेनुसार सार्वजनिक केली जात नाही :
भारतीय रेल्वेच्या अधिकृत नोंदींमध्ये “महाराष्ट्रीयन/मराठी कर्मचारी किती” याची स्वतंत्र संख्या दिलेली नाही. रेल्वे कर्मचारी आकडेवारी राज्य किंवा मातृभाषेनुसार सार्वजनिक केली जात नसल्याचं स्वप्नील नीला सांगतात. भारतीय रेल्वेत अमुक टक्के मराठी कर्मचारी असा अधिकृत केंद्रीय आकडा उपलब्ध नाही. मात्र, संसदीय चर्चा, जुन्या नोंदी, RTI संदर्भ आणि भरतीविषयक आकडे यावरून आकडेवारीचा अंदाज घेतला जाऊ शकतो. मराठी प्रतिनिधित्व तुलनेने कमी असल्याची कर्मचारी संघटनांची तक्रार :
2009 मध्ये संसदेत मुंबई RRB संदर्भात मांडलेल्या आकडेवारीनुसार, Assistant Loco Pilot च्या 1016 पदांसाठी सुमारे 55,000 उमेदवारांनी परीक्षा दिली, त्यापैकी 76 उत्तीर्ण झाले आणि त्यातील 15 महाराष्ट्रीय असल्याचा दावा मांडला गेला. तसेच मुंबई, पुणे, नागपूर, भुसावळ आणि सोलापूर विभागांमध्ये स्थानिक कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. मराठी रेल्वे कर्मचारी संघटनांच्या मते ऑपरेशनल आणि ग्राउंड-लेव्हल पदांवर महाराष्ट्रातील कर्मचारी लक्षणीय आहेत, तर अधिकारी आणि अखिल भारतीय भरतीतील पदांवर मराठी प्रतिनिधित्व तुलनेने कमी असल्याची या कर्मचारी संघटनांची तक्रार आहे. एकूणच अधिकृत भारतीय रेल्वे डेटा मराठी कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र संख्या देत नाही आणि याच पारदर्शकतेच्या अभावावरून प्रश्न उपस्थित होतो. उपलब्ध जुन्या आकडेवारीनुसार रेल्वे भरतीमध्ये मराठी टक्क्याबाबत प्रश्न उपस्थित होत राहिले आणि त्यातूनच मनसेसह विविध आंदोलनांना पार्श्वभूमी मिळाली.हेही वाचाः
