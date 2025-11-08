'मला साताऱ्याचं नगराध्यक्ष व्हायचंय, खासदारकीचा राजीनामा देतो', उदयनराजे भोसले असं का म्हणाले?

ETV Bharat / state

हटके स्टाईल आणि बेधडक विधानांमुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहणाऱ्या खासदार उदयनराजे भोसले यांनी साताऱ्याचे नगराध्यक्ष होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

खा. उदयनराजे भोसले आणि मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले
Published : November 8, 2025 at 10:52 PM IST

सातारा : खासदारकीचा राजीनामा देऊन मला आता साताऱ्याचं नगराध्यक्ष व्हायचं असल्याची मिश्किल प्रतिक्रिया खासदार उदयनराजे भोसले यांनी दिली आहे. सातारा जिल्हा भाजपाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर नगराध्यक्ष कोण होणार, असा प्रश्न माध्यमांनी विचारला असता त्याला उदयनराजेंनी आपल्या स्टाईलने उत्तर दिलं.


येत्या आठवड्यात होणार घडामोडी - सातारा येथील फर्न हॉटेलमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या कोअर कमिटी आणि मंडल अध्यक्षांची बैठक झाली. यावेळी खासदार उदयनराजे भोसले, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, मंत्री जयकुमार गोरे, जिल्हाध्यक्ष अतुल भोसले, आमदार मनोज घोरपडे, विक्रम पावसकर, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, धैर्यशील कदम, आनंदराव पाटील, चित्रलेखा माने, प्रिया शिंदे यांच्यासह मंडल अध्यक्ष उपस्थित होते. बैठकीमध्ये नगरपालिका निवडणुकीच्या नियोजनावर पदाधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा झाली. त्यामुळे येत्या आठवड्यात घडामोडींना वेग येणार आहे.

उदयनराजे भोसले (ETV Bharat)



दोन्ही राजेंचं खरंच मनोमिलन झालं? - कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांनी खासदार उदयनराजेंशी संवाद साधला. साताऱ्यात दोन्ही राजे गटांचे मनोमिलन होणार का? असा प्रश्न त्यांना विचारला. त्याला उत्तर देताना 'मनोमिलन झालंय', असं उदयनराजे म्हणाले. तसंच नगराध्यक्ष कोण होणार, या प्रश्नावर त्यांनी 'मला नगराध्यक्ष व्हायची इच्छा आहे. मी खासदारकीचा राजीनामा देतो, अशी मिश्किल प्रतिक्रियाही उदयनराजेंनी दिली.

साताऱ्याच्या हिताचेच निर्णय होतील - मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनाही माध्यमांनी मनोमिलनाबद्दल प्रश्न विचारला असता शिवेंद्रराजे म्हणाले की, 'जे काही निर्णय होतील ते पक्षश्रेष्ठींच्या माध्यमातून आणि सातारकरांच्या हिताचे होतील'. शिवेंद्रराजेंच्या या सावध पवित्र्यामुळे राजे गटांच्या मनोमिलनाबद्दलचा सस्पेन्स अद्याप कायम असल्याचं पाहायला मिळालं.

... मग मी नगराध्यक्ष का होऊ नये? - विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी देखील फलटणचा नगराध्यक्ष व्हायची इच्छा व्यक्त केली होती. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार कारखान्याचे चेअरमन होत असतील तर मी नगराध्यक्ष का होऊ नये? माझी राजकीय सुरुवातच नगराध्यक्ष पदाने झाली होती. आता शेवटही तिथेच होऊ द्या, अशी टिप्पणी देखील रामराजेंनी केली होती.

