गुन्हेगारांना शस्त्र परवाने वाटणाऱ्या गृह विभागानं एका नेमबाजाला का ताटकळत ठेवलंय? हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

नॅशनल रायफल असोसिएशननं डिसेंबरमध्ये आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय स्पर्धेपूर्वी स्वप्नील पाठारेला शस्त्र उपलब्ध होणं आवश्यक आहे. त्यामुळे त्याच्या अर्जावर तातडीनं निर्णय घेण्याचे निर्देश हायकोर्टानं जारी केलेत.
मुंबई : नेमबाजीत देशाचं प्रतिनिधित्व करू इच्छिणाऱ्या एका खेळाडूनं शस्त्र परवान्याचे पैसे स्वतः भरलेले नाहीत म्हणून त्याच्या अर्जावर निर्णय होऊ शकत नाही, असं कारण देणाऱ्या गृह विभागाला मुंबई उच्च न्यायालयानं धारेवर धरत यावर खडे बोल सुनावलेत. एकीकडे गुंडांना आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना बिनदिक्कत शस्त्र परवाने गृह विभागाकडून वाटले जात असताना एका खेळाडूला आडकाठी का?, असा सवालही यावेळी हायकोर्टाकडून उपस्थित करण्यात आलाय.
काय आहे प्रकरण? - स्वप्नील पाठारे, असं या नेमबाजाचं नाव आहे. स्वप्नीलनं आजवर अनेक राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये भाग घेतलाय. या खेळाच्या सरावसाठी त्याला शॉर्ट गनची आवश्यकता असते. 12 शॉर्ट गन बाळगण्याचा परवाना स्वप्नीलकडे आधीपासूनच आहे. सध्या त्याला आता आणखीन दोन नव्या शॉट गन घ्यायच्या आहेत, यासाठी त्यानं पुणे पोलिसांकडे रितरस शस्त्र परवाना मागत अर्ज दाखल केला होता. मात्र मार्च महिन्यात त्याचा अर्ज पुणे पोलिसांनी नामंजूर केला. याविरोधात स्वप्नीलनं जुलै महिन्यात राज्याच्या गृह विभागाकडे अपील दाखल केलं. नियमानुसार त्यावर तीन महिन्यांत निर्णय होणं अपेक्षित होतं. मात्र या अपिलावर निर्णयच होत नसल्यानं अखेर स्वप्नीलनं यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय.
हायकोर्टाचे निर्देश काय? - स्वप्नीलच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. यावर उत्तर देताना राज्य सरकारनं स्पष्टीकरण दिलं की, या नेमबाजानं आपल्या वकिलामार्फत परवाना शुल्क भरलंय. नियमानुसार परवानाधारकानं स्वत: शुल्क भरणं अनिवार्य आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर गृह विभागानं आक्षेप घेतलेला असल्यानं त्याच्या शस्त्र परवान्याच्या अपिलावर अद्याप निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती सरकारी वकिलांकडून न्यायालयाला देण्यात आली. हे स्पष्टीकरण ऐकून हायकोर्टानं गृह विभागाला चांगलंच फैलावर घेतलं. पैसे कोणी भरले हे महत्त्वाचं नाही, पैसे भरले गेलेत हे महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे एका खेळाडूच्या बाबतीत असली शुल्लक कारणं देऊ नका आणि या अर्जावर तातडीनं निर्णय घ्या, असे आदेश गृह विभागाला देत हायकोर्टानं सुनावणी 3 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केलीय. नॅशनल रायफल असोसिएशननं डिसेंबरमध्ये राष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित केलीय, त्यासाठी या उदयोन्मुख नेमबाजाला शस्त्र वेळेत उपलब्ध होणं आवश्यक आहेत. त्यामुळे त्याच्या अर्जावर तातडीनं निर्णय घेण्याचे निर्देश हायकोर्टानं आपल्या आदेशांत नमूद केलेत.
