आपण खेळ, विज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रात मागे का? याचं आत्मचिंतन करण्याची वेळ आलीय - अप्पर पोलीस महासंचालक कृष्ण प्रकाश
शिर्डीत आयोजित करण्यात आलेल्या तीन दिवसीय हिंदी साहित्य भारती संमेलनात युवकांना मार्गदर्शन करताना अप्पर पोलीस महासंचालक कृष्ण प्रकाश यांनी आजच्या तरुण पिढीसमोरील आव्हानांवर भाष्य केलं.
Published : May 19, 2026 at 10:30 PM IST
शिर्डी : आज संपूर्ण जगात सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या असलेला देश म्हणून भारताकडे पाहिलं जातं. जगातील एकूण तरुण लोकसंख्येपैकी तब्बल 21 टक्के तरुण एकट्या भारतात आहेत. युवा शक्तीच्या या अफाट क्षमतेमुळं भारत जगात अद्वितीय ठरला आहे. मात्र इतकी मोठी तरुण पिढी पाठीशी असतानाही आपण खेळ, विज्ञान आणि उत्पादन या क्षेत्रांत चीनसारख्या देशांपेक्षा मागे का आहोत? आपली युवा शक्ती नेमकी कुठं भरकटत आहे. याचं आत्मचिंतन करण्याची वेळ आता आली आहे, असं परखड प्रतिपादन अप्पर पोलीस महासंचालक कृष्ण प्रकाश यांनी व्यक्त केलं.
तीन दिवसीय हिंदी साहित्य भारती संमेलन : शिर्डीत आयोजित करण्यात आलेल्या तीन दिवसीय हिंदी साहित्य भारती संमेलनात युवकांना मार्गदर्शन करताना अप्पर पोलीस महासंचालक कृष्ण प्रकाश यांनी आजच्या तरुण पिढीसमोरील आव्हानांवर भाष्य केलं. यावेळी ते म्हणाले, "गेल्या पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत तरुण लोकसंख्येच्या बाबतीत चीन भारताच्या पुढे होता. मात्र बदलत्या लोकसंख्येच्या रचनेमुळं आज चीनमधील तरुणांचे प्रमाण अवघ्या 14 टक्क्यांवर येऊन पोहोचलं आहे. याउलट भारत 21 टक्के तरुणांसह जगातील सर्वात तरुण देश बनला आहे. ही आपली सर्वात मोठी ताकद आहे." दरम्यान, युवा शक्तीच्या या प्रचंड संख्येचं कौतुक करतानाच कृष्ण प्रकाश यांनी देशासमोरील काही गंभीर आव्हानांकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधलं. भारत युवा शक्तीमध्ये अद्भुत टप्प्यावर पोहोचला असला तरी काही आघाड्यांवर अजूनही मोठी कसर बाकी असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
संशोधनाच्या क्षेत्रात तरुणांचा सहभाग वाढणं गरजेचं : आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये आपण लोकसंख्येच्या प्रमाणात कामगिरी करू शकलेलो नाही. संशोधनाच्या क्षेत्रात तरुणांचा सहभाग आणि यश अजून वाढणं गरजेचं आहे. देशांतर्गत उत्पादनात आपण अजूनही चीन आणि इतर विकसित देशांच्या तुलनेत मागे आहोत. या तीनही क्षेत्रांत तरुणांना मोठ्या प्रमाणात संधी देऊन त्यांची ऊर्जा देशाच्या प्रगतीसाठी वापरणं आवश्यक आहे, असं कृष्ण प्रकाश यांनी स्पष्ट केलं. याचबरोबर, तरुणांच्या ऊर्जेचं गांभीर्य अधोरेखित करताना कृष्ण प्रकाश यांनी एक सूचक इशाराही दिला. ते म्हणाले, "तरुणांमध्ये प्रचंड ऊर्जा असते. जर या युवा शक्तीला योग्य वेळी योग्य दिशा आणि योग्य मार्गदर्शन मिळाले नाही. तर ही ऊर्जा एखाद्या विस्फोटक बॉम्बसारखी ठरू शकते. त्यामुळं या ऊर्जेचा विनाशकारी कामांऐवजी रचनात्मक कामांसाठी वापर करणं, हे समाजाचे आणि देशाचे मोठं कर्तव्य आहे.
भाषा संस्कृती आणि सनातन मूल्यांची सांगड : या समस्येवर उपाय सांगताना कृष्ण प्रकाश यांनी आपल्या पूर्वजांच्या दूरदृष्टीचा हवाला दिला. तरुणांना भरकटण्यापासून वाचवण्यासाठी आणि त्यांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तीन मुख्य सूत्रांचा अवलंब करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. त्यामध्ये तरुणांना आपल्या मातृभाषेची आणि समृद्ध संस्कृतीची ओळख करून देणे देशाच्या प्राचीन आणि नैतिक मूल्यांचा तसंच सनातन संस्कृतीचा परिचय करून देत तरुणांमध्ये राष्ट्रभक्तीची भावना निर्माण करणे तसंच या सर्व माध्यमांचा वापर करून तरुणांची शक्ती विखुरण्याऐवजी एकत्र आणणे आणि त्यांना थेट राष्ट्रउभारणीच्या कामात सहभागी करून घेणं यांचा समावेश होता. हिंदी साहित्य भारती या संस्थेने तरुणांना भाषा, संस्कृती आणि राष्ट्राशी जोडण्याचा जो विचार मांडला आहे. तो अतिशय स्तुत्य आणि काळाची गरज आहे, असं सांगत कृष्ण प्रकाश यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.
हेही वाचा :
- राष्ट्रीय नमो युवा महा-संमेलन! महाराष्ट्रातील उमेदवारांची यादी जाहीर न होताच प्रचाराचा नारळ फुटला
- राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांना विद्यापीठाची 'गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड' करत आदरांजली : विद्यापीठानं गीत गायन करत केले 4 विश्वविक्रम
- 33 प्राध्यापकांचे नेट सेट सर्टिफिकेटच बनावट, 'या' विद्यापीठात खळबळ, कुलगुरुंना माहितीच नाही