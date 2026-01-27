ETV Bharat / state

चंद्रपूर महापालिकेत नेमकं कोण सत्ता स्थापन करणार? फोडफोडीचे राजकारण होणार

चंद्रपूर महापालिकेत सत्ता स्थापनेची किल्ली शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे असल्याने भाजपा आणि काँग्रेस उबाठाची मनधरणी करीत आहे.

Chandrapur Municipal Corporation
चंद्रपूर महापालिका (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 27, 2026 at 3:14 PM IST

2 Min Read
नागपूर- चंद्रपूर महानगरपालिकेत नेमकी सत्ता कोणाची हा प्रश्न चंद्रपूरवासीयांनाच नाहीतर राज्यालाही पडलेला आहे. त्याचं कारण म्हणजे कुणालाही स्पष्ट असं बहुमत चंद्रपूरच्या जनतेने दिलेले नाही, त्यामुळेच सत्ता स्थापनेचा पेच निर्माण झालाय. चंद्रपूर महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षामधील दोन गटांतील नेतृत्वाच्या लढाईचे वाद काहीसा जरी शमला असला तरीसुद्धा अद्याप सत्ता स्थापनेची किल्ली शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे असल्याने भाजपा आणि काँग्रेस उबाठाची मनधरणी करीत आहे. मात्र, महापौरपद मिळाले तरच पुढील बोलणी करू, अशी भूमिका उद्धव ठाकरे पक्षानं घेतल्यामुळे भाजपा आणि काँग्रेस पक्ष पुरता हतबल झालाय.

चंद्रपूर महापालिकेत नेमकी कोणाची सत्ता? (Source- ETV Bharat)

चंद्रपूर महापालिकेत काँग्रेस सत्ता स्थापन करणार : काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, कसे होईल हे येणारा काळ सांगेल. भाजपाने मुस्लिम लीगसोबत युती केली तर चालते का, आम्ही युती केली तर चालत नाही. अचलपूरमध्ये भाजपाने सत्तेसाठी युती केली, आम्ही स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी केली तर त्यात चूक काय? असा सवालही वडेट्टीवारांनी उपस्थित केलाय.

सुधीर मुनगंटीवारांच्या बाणात तीर नाहीत : वडेट्टीवार : सुधीर मुनगंटीवार कोणते स्वप्न बघत आहेत हे माहिती नाही. सुधीर मुनगंटीवारांच्या बाणामध्ये तीर उरलेले नाहीत. आमचे नगरसेवक कुठेही जाणार नाहीत, माझ्याकडे 20 नगरसेवक आहेत, असा दावा वडेट्टीवार यांनी केलाय. समन्वय कायम आहे, आम्ही एक आहोत, असंसुद्धा ते म्हणालेत.

भाजपाची भिस्त उबाठाच्या नगरसेवकांवर : अद्याप चंद्रपूर महानगरपालिका महापौरपदाचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर व्हायचाय. तोपर्यंत ज्यांनी ज्यांनी आम्हाला पाठिंबा द्यायची इच्छा व्यक्त केली, त्यांच्यासोबत भाजपाचा संवाद सुरू आहे. या आठवड्यात गटनोंदणी करण्याकरिता अर्ज दाखल करू, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. सुरुवातीला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (उबाठा) गटाच्या नगरसेवकांनी आम्हाला संपर्क केला, पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवलेली होती, त्यांच्यानुसार त्यांना उपमहापौरपद आणि काही काळ स्टँडिंग कमिटीचे चेअरमनपद देणार होतो, तसंच ठरलेले होतं. मात्र,आता उबाठाने आपली भूमिका बदलली आहे, आता ते थेट महापौरपद मागत असल्याचं मुनगंटीवार यांनी सांगितलंय.

काँग्रेस नगरसेवकांचा एक गट आमच्या सोबत - मुनगंटीवार : चंद्रपूर महानगरपालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता स्थापन करण्याच्या संदर्भात चर्चा सुरू आहे. काँग्रेसच्या एक गटासोबत आमचा संवाद सुरू आहे. काँग्रेसच्या एका गटाला वाटतंय की चंद्रपूर महानगरपालिकेत भाजपाची सत्ता यावी, यासाठी ते आमच्या संपर्कात असल्याचा दावा मुनगंटीवार यांनी केलाय. काँग्रेसच्या काही (10) नगरसेवकांनी स्वतःच आमच्याशी संपर्क केलाय. पहिल्या फेरीची चर्चा त्यांच्याशी झालेली आहे. आमच्या पक्षाची मुंबईत बैठक आहे. तिथे मुख्यमंत्री यांच्याशी भेट होणार आहे, असंही मुनगंटीवार म्हणालेत.

मी दुसऱ्या पक्षातून आलेलो नाही : मी माझ्या पक्षाच्या कार्यकर्ता आहे. आजपासून नव्हे तर जेव्हापासून मला समजायला लागलंय, तेव्हापासून या विचाराच्या पाईक आहे. दुसऱ्या पक्षातून भाजपामध्ये आलेलो नाही, असं म्हणत मुनगंटीवारांना जोरगेवार यांना टोला लगावला. जे पक्षासाठी उत्तम होईल ते मी करेन, फक्त महापौरपदाकरिता नाही, तर विदर्भाच्या विकासाकरिता मी काम करेन.

जनतेला वाटतं की भाजपचा महापौर व्हावा- बावनकुळे : चंद्रपूर महानगरपालिकेमध्ये स्पष्ट बहुमत कुणाचकडे नाही. भाजपा सर्वात मोठा पक्ष असल्याने चंद्रपूरच्या जनतेची इच्छा आहे की, भाजपाचाच महापौर झाला पाहिजे. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्याकडून मोठा सहकार्य मिळेल, असा एक सूर आहे. सगळ्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं तर आम्ही महापौर बनविण्यासाठी काम करू, असंही चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणालेत.

संपादकांची शिफारस

