नागपूर पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत कोण असेल भाजपाचा उमेदवार? मुख्यमंत्र्यांनी दिले स्पष्ट संकेत

गेल्या काही दिवसांपासून सुधाकर कोहळेंनी पदवीधर मतदारांच्या नोंदणीसाठी चंग बांधला असून, फडणवीस यांनी सुधाकर कोहळे पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत उमेदवार असू शकतात, असे स्पष्ट संकेत दिलेत.

नागपूर पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत कोण असेल भाजपाचा उमेदवार (Source- ETV Bharat)
नागपूर- नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीला अद्याप एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी आमदार आणि नागपूर (ग्रामीण) जिल्हाध्यक्ष सुधाकर कोहळे यांना भारतीय जनता पक्षाकडून उमेदवारी देण्याचं निश्चित केल्याचे स्पष्ट संकेत दिलेत. गेल्या काही दिवसांपासून सुधाकर कोहळे यांनी देखील पदवीधर मतदारांच्या नोंदणीसाठी चंग बांधला असून, त्याच आधारे देवेंद्र फडणवीस यांनी सुधाकर कोहळे पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत उमेदवार असू शकतात, असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.

त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद लपून राहिलेला नाही- दिवाळी मिलन निमित्ताने नागपुरातील रामगिरी शासकीय निवासस्थानी आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांसोबत अनौपचारिक चर्चा केली, त्यावेळी त्यांनी याबाबतचे संकेत दिले आहेत. सुधाकर कोहळे देवेंद्र फडणवीस यांच्या मागेच बसलेले होते. त्यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद लपून राहिलेला नाही. याबाबत सुधाकर कोहळेना विचारले असता ते काहीही बोलले नाहीत.

पदवीधर मतदारसंघ भाजपाच्या हातून गेला- 2020 ला झालेल्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार अभिजित वंजारी यांनी भाजपाचे उमेदवार संदीप जोशींना पराभूत करत विजय मिळवला होता. महत्त्वाचे म्हणजे हा पराभव भाजपाच्या अत्यंत जिव्हारी लागला होता. त्याचं कारण याच मतदारसंघातून भाजपाचे दिग्गज नेते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अनेकदा प्रतिनिधित्व केले आहे. शिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे वडील गंगाधरराव फडणवीस देखील इथूनच निवडून जायचे. गेली अनेक वर्षे हा मतदारसंघ भाजपाकडे होता. मात्र, अभिजित वंजारी यांनी भाजपाच्या गडाला सुरुंग लावल्याने अनेक नेत्यांची मनं दुखावली गेलीत, त्यामुळेच यावेळी हा पुन्हा एकदा पदवीधर मतदारसंघ खेचून आणण्यासाठी भाजपाने कंबर कसली आहे.

काँग्रेसदेखील लागली कामाला- अनेक दशके नागपूर पदवीधर मतदारसंघामध्ये विजय मिळवण्यासाठी काँग्रेसने जोरदार असे प्रयत्न केलेत. मात्र, नितीन गडकरी यांना टक्कर देईल असा उमेदवार नसल्याने काँग्रेसला विजय मिळवता आलेला नव्हता. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार अभिजीत वंजारी यांनी जोरदार मुसंडी मारत विजय मिळवलेला होता. 2026ला होऊ घातलेल्या निवडणुकीत काँग्रेसकडून अभिजीत वंजारी हेच उमेदवार असणार हे देखील जवळजवळ निश्चित आहे. त्यामुळेच अभिजीत चौधरी यांनी देखील मतदार नोंदणी सुरू केलेली आहे, गेल्या वेळी त्यांनी याबाबतीत आघाडी घेतल्यामुळे त्यांचा विजय झाला होता.

