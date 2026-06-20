'मग माझ्या वडिलांना मारलं कुणी?' - खासदार ओमराजे निंबाळकर यांचा संतप्त सवाल
पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणातील निकालानंतर पुण्यातील बाणेर येथील निवासस्थानी माध्यमांशी संवाद साधताना ओमराजे निंबाळकर यांनी आपली भूमिका मांडली.
Published : June 20, 2026 at 6:57 PM IST|
Updated : June 20, 2026 at 8:20 PM IST
पुणे : राज्यातील बहुचर्चित पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाचा तब्बल 20 वर्षानंतर शुक्रवारी (20 जून) निकाल लागला. या प्रकरणातील सर्व आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत, "जर सर्व आरोपी निर्दोष सुटले असतील, तर मग माझ्या वडिलांना नेमकं मारलं कोणी?" असा सवाल उपस्थित केला. निकालानंतर पुण्यातील बाणेर येथील निवासस्थानी माध्यमांशी संवाद साधताना ओमराजे निंबाळकरांनी आपली भूमिका मांडली. न्यायालयाच्या निकालाबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त करत या प्रकरणातील सत्य समोर यावं, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
ओमराजेंच्या निवासस्थानाबाहेर पोलीस बंदोबस्त : राज्याच्या राजकारणात सुरू असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून 'ऑपरेशन तुडवा' मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून ओमराजे निंबाळकर यांच्या बाणेर येथील निवासस्थानाबाहेर मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. यासोबतच, त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर शिवसैनिकांचीही मोठी गर्दी झाल्याचं पाहायला मिळालं.
निकालाविरोधात हायकोर्टात जाणार; ओमराजे निंबाळकर : पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणातील सर्व आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर खासदार ओमराजेंनी न्यायालयाच्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. पुण्यात माध्यमांशी संवाद साधताना ओमराजे म्हणाले की, न्यायालयाच्या निकालाचं तोंडी वाचन त्यांनी ऐकलं असून न्यायालयानं ही हत्या राजकीय वैमानस्यातून झाल्याचं मान्य केलं आहे. मात्र, राज्य पोलिसांच्या तपासात अनेक त्रुटी राहिल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
"तपासातील त्रुटींमुळेच आम्ही हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाची लेखी प्रत मिळाल्यानंतर आम्ही या निर्णयाविरोधात निश्चितपणे उच्च न्यायालयात अपील करणार आहोत. जर सर्व आरोपी निर्दोष ठरत असतील, तर मग माझ्या वडिलांची हत्या नेमकी कुणी केली, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे," असं ते म्हणाले.
'दोषींना शिक्षा व्हावी, एवढीच अपेक्षा' : गेल्या 20 वर्षांपासून न्याय मिळवण्यासाठी केलेल्या संघर्षाचाही त्यांनी उल्लेख केला. "एक सामान्य माणूस आपल्या वडिलांच्या हत्येनंतर आरोपींना शिक्षा व्हावी म्हणून 20 वर्षे न्यायालयाच्या चकरा का मारतो? प्रत्येक तारखेला उपस्थित राहून आम्ही संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली. दोषींना शिक्षा व्हावी, एवढीच आमची अपेक्षा होती. मात्र, संविधान आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे," असंही त्यांनी सांगितलं.
उद्धव ठाकरेंची साथ सोडणार का? : ओमराजे यांच्या राजकीय भूमिकेबाबत आणि सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींविषयी विचारलं असता, ओमराजे निंबाळकर यांनी संयत भूमिका मांडली. "मी उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्याविषयी यापूर्वीही कोणतीही टीका केलेली नाही आणि भविष्यातही करणार नाही. माझी राजकीय भूमिका काहीही असली तरी त्यांच्याबद्दलचा आदर कायम राहील," असं त्यांनी सांगितलं. पुढील राजकीय निर्णयाबाबत बोलताना, मतदारसंघातील जनतेशी आणि सहकाऱ्यांशी चर्चा करून पुढील दोन दिवसांत आपली भूमिका जाहीर करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.