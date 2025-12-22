महाराष्ट्रात धुरंधर कोण? भाजपा ठरवू शकत नाही, जनता ठरवेल; संजय राऊत कडाडले
ठाकरे बंधूंची झालेली युती आणि मनोमीलन यामुळे मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये अनुकूल परिणाम दिसतील, अशी आशा यावेळी संजय राऊत यांनी व्यक्त केली.
Published : December 22, 2025 at 12:31 PM IST|
Updated : December 22, 2025 at 12:40 PM IST
मुंबई : काँग्रेसकडून स्वबळाचा नारा दिला गेल्यानंतर मुंबई महापालिका निवडणुकांमध्ये आता युती आणि महाआघाडीची वेगवेगळीच गणितं पाहायला मिळणार आहेत, त्याच पार्श्वभूमीवर आज मुंबईमध्ये पत्रकारांशी बोलताना संजय राऊत यांनी धुरंधर कोण आहे ते जनता ठरवेल. भाजपाने ते सांगण्याची गरज नाही, असा टोला लगावत राऊतांनी भाजपाला खडे बोल सुनावलेत. ठाकरे बंधूंची झालेली युती आणि मनोमीलन यामुळे मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये अनुकूल परिणाम दिसतील, अशी आशा यावेळी संजय राऊत यांनी व्यक्त केली.
निवडणुकांबद्दल दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा जवळजवळ पूर्ण : दोन्ही पक्ष एकत्र निवडणुका लढवणार आहेत हा वेगळा प्रयोग असून, लवकरच एकत्रितपणे निवडणुकांच्या युतीबाबत घोषणा केली जाणार आहे, असंही यावेळी संजय राऊतांनी सांगितलंय. मुंबईसह ठाणे, नाशिक, कल्याण-डोंबिवली आणि मीरा-भाईंदर इथल्या निवडणुकांबद्दल दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा जवळजवळ पूर्ण झाली असून, एवढ्या मोठ्या महानगरपालिकांच्या शेवटच्या यादीवर हात फिरवला जात आहे, त्यादृष्टीने काम सुरू आहे. लवकरच शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्या युतीची घोषणा वाजतगाजत आणि धुमधडाक्यात एकत्रितपणे केली जाणार आहे, असंही संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलंय.
कालचा शो हाउसफुल अजिबात नव्हता : शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यातील युती म्हणजे प्रीतिसंगम आहे. महाराष्ट्राची जनता या प्रीतिसंगमामध्ये सहभागी होणार आहे. काल नगरपालिका निवडणुकांचे जे निकाल लागले ते नाटक आहे. काही नाटकांची तिकिटं प्रेक्षक स्वतः घेऊन नाटक बघतात, तर काही नाटकं करणारे स्वतः स्वतःच्या नाटकाची तिकीट विकत घेतात आणि रिकाम्या थिएटरपुढे नाटकं करून आमचा शो हाउसफुल आहे, असं जगाला सांगत सुटतात. कालचा शो हाउसफुल अजिबात नव्हता, प्रचंड पैसे देऊन आणि घेऊन तिकीट खरेदी केली गेलीत. कोट्यवधी रुपये खर्चून हे निकाल विकत घेतले गेलेत हे महाराष्ट्राच्या जनतेला माहीत आहे, असंही संजय राऊतांनी सांगितलंय.
हेलिकॉप्टर आणि चार्टर प्लेन घेऊन प्रचाराला कोण गेलं? : नगरपालिका आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकांसाठी आजवर कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्याचं आम्ही पाहिलेलं नाही. हेलिकॉप्टर आणि चार्टर प्लेन घेऊन या निवडणुकांच्या प्रचाराला कोण गेलं हे जनतेने पाहिलंय. या निवडणुका खरं तर कार्यकर्त्यांच्या असतात, पण या निवडणुकांमध्ये जुंपली कुणामध्ये तर सत्ताधारी पक्षांतील शिवसेना, भाजपा आणि अजित पवार यांच्यामध्ये, असा टोलाही राऊत यांनी लगावला. या तिघांनी प्रचंड पैशांची उधळपट्टी केली. कोकण, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र या सगळीकडेच उधळलेला पैसा नेमका आला कुठून? कसा आला? असा सवाल त्यांनी केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कार्यकर्तेच सांभाळतात : अनेक ठिकाणी पैसे वाटले गेले, पकडले गेले निवडणूक आयोगानं काय केलं? काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणतात की, निवडणुका जिंकायला निवडणूक आयोगाने सत्ताधारी पक्षाला मदत केली ते चुकीचं नाहीये ते अगदी बरोबर बोलत आहेत. आमचे नेते त्या निवडणुकांकडे गेले नाहीत, कारण वर्षानुवर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कार्यकर्तेच सांभाळत आहेत आणि नगरपालिका निवडणुका जिंकल्यानंतर मध्ये जर म्हणत असतील की असली कोण नकली कोण? तर आमचे चोरलेले चिन्ह बाजूला ठेवा. अमित शाहांनी दरोडा टाकून जे चिन्ह तुम्हाला दिले ते बाजूला ठेवा आणि निवडणुकीसाठी उतरा मग कळेल असली कोण नकली कोण? याचा फैसला होईल, असं आव्हान त्यांनी दिलं.
पक्ष आणि चोरलेल्या चिन्हावर निवडणुका लढवत आहात : तुम्ही आजही चोरलेला पक्ष आणि चोरलेल्या चिन्हावर निवडणुका लढवत आहात हे लक्षात ठेवा, असंही संजय राऊत म्हणाले. दोन धनुष्यबाण बाळासाहेब ठाकरे आणि आम्ही सर्वांनी महाराष्ट्रातल्या घराघरात पोहोचवला, तोच घेऊन तुम्ही निवडणुका लढताय. तो बाजूला ठेवा, मग बघू, असंही राऊत म्हणालेत. तेलंगणामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बॅलेट पेपरवर झाल्या, भाजपाचा तिथे जाऊन पराभव झाला, भारतीय जनता पक्ष चौथा क्रमांकावर फेकला गेला. त्यामुळे ईव्हीएमवर संशय येणारच, असं संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलंय.
हेही वाचाः
कोपरगावात कमळ फुललं... भाजपाचे पराग संधान नगराध्यक्षपदी, काळे-कोल्हे यांच्या संघार्षामुळे निवडणूक रंगली
अमरावती : धारणीत मित्रपक्षांच्या मदतीनं भाजपानं मिळवलं नगराध्यक्षपद, काँग्रेसला मोठा धक्का