शेकडो जणांच्या रक्तानं माखले हात : 'इतक्या' कोटीचं बक्षीस, कुख्यात नक्षलवादी भूपतीनं का केलं महाराष्ट्रात आत्मसमर्पण ?
नक्षलवादी चळवळीचा नेता भूपती यानं आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आत्मसमर्पण केलं. मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपती उर्फ सोनू याच्यावर दहा कोटीचं बक्षीस जाहीर केलं होतं.
Published : October 15, 2025 at 3:13 PM IST
नागपूर : शेकडो सुरक्षा रक्षकांच्या रक्तानं हात माखलेला नक्षलवादी नेता भूपती हा आणखी 60 नक्षलवाद्यांसह अखेर महाराष्ट्र पोलिसांना शरण आला. मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपती उर्फ सोनू'ला नक्षल चळवळीच्या नेतृत्वात दशकांहून अधिक काळ नक्षल चळवळीचा रणनीतीकार म्हणून ओळख मिळालेली होती. नक्षल पोलिट ब्युरो तसेच केंद्रीय समितीपर्यंत त्याची मजल होती. दहा कोटीचं बक्षीस जाहीर असणारा कुख्यात नक्षली भूपती यानं 60 सहकाऱ्यांसह गडचिरोली पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केलं आहे. कोण आहे भूपती उर्फ सोनू, तेलंगाणाचा असतानाही त्यानं महाराष्ट्रात का केलं आत्मसमर्पण, याबाबत आढावा घेणार आहोत.
अर्थशास्त्रात पदवीधर ते नक्षलीचा वैचारिक प्रमूख : भूपती हा मूळ तेलंगणातील पेद्दापल्लीचा आहे. तो अर्थशास्त्रात पदवीधर आहे. याचा मोठा भाऊ किशनजी हा देखील मोठा नक्षलवादी नेता होता. 2011 साली पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या चकमकीत तो ठार झाला. किशनजीच्या मृत्यूनंतर नक्षल चळवळ अधिक आक्रमक करणारा भूपती हा केवळ लष्करी कमांडर नव्हता, तर त्याला संघटनेचा ‘मेंदू’ आणि ‘वैचारिक प्रमुख’ मानलं जाते. 1980 च्या दशकात त्यानं रॅडिकल स्टुडंट्स युनियनमधून नक्षल्यांच्या पीपल्स वॉर ग्रुपमध्ये प्रवेश केला. सीपीआय (एमएल) पीपल्स वॉरच्या स्थापनेत त्याची प्रमुख भूमिका होती. आंध्र प्रदेशातील ईस्ट गोदावरी, विशाखापट्टणम जिल्ह्यांमध्ये चळवळ रुजवून 1987 मध्ये त्यानं बस्तरच्या जंगलात ‘लिट्टे’च्या माजी सैनिकांकडून विशेष लष्करी प्रशिक्षण घेतलं. पुढं महाराष्ट्रातील गडचिरोलीत नक्षल चळवळीचा पाया घालण्यात आणि दंडकारण्य क्षेत्राचं नेतृत्व करण्यात त्याचा मोठा वाटा होता. 2004 मध्ये सीपीआय (माओवादी) पक्षाच्या निर्मितीनंतर त्याला पक्षाच्या सर्वोच्च निर्णय घेणाऱ्या पॉलीट ब्युरो आणि केंद्रीय लष्करी कमांडचं प्रमुखपद देण्यात आलं. तब्बल 28 वर्षांहून अधिक काळ तो या पदावर कार्यरत होता. 2010 मध्ये प्रवक्ता आझाद याच्या मृत्यूनंतर त्यानं ‘अभय’ या नावानं संघटनेचा मुख्य प्रवक्ता म्हणून जबाबदारी सांभाळली. महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील प्लाटूनचे मार्गदर्शक म्हणून काम करताना अनेक मोठ्या नक्षलवादी हल्ल्याचा सूत्रधार राहिला आहे.
तारक्कावर प्रेम ते लग्नगाठ : नव्वदच्या दशकात त्यानं गडचिरोलीच्या अहेरी तालुक्यातील रहिवासी असलेली सहकारी महिला नक्षलवादी तारक्का हिच्यासोबत भूपतीनं लग्नगाठ बांधली. तारक्कानं आजारपणाचं कारण देत यावर्षी एक जानेवारीला आत्मसमर्पण केलं. 62 वर्षीय तारक्का दंडकारण्य स्पेशल झोनल कमिटीची सदस्य, तसेच दंडकारण्य विभागाच्या मेडिकल टीमची इंचार्ज होती. 38 वर्षांच्या नक्षल चळवळीतील कारकिर्दीत तिची प्रचंड दहशत होती. 8 नोव्हेंबर 2010 रोजी लाहेरी-मलमपोडूर गावांदरम्यान झालेल्या, 17 पोलीस हुतात्मा झालेल्या चकमकीचं नेतृत्व तिनं केलं. त्याचा व्हिडिओही तिनेच व्हायरल केला होता. 13 सप्टेंबर रोजी वहिनी सुजाता हिनं देखील आजारपणाचं कारण देत मुख्य प्रवाह निवडला. चळवळीत असतानाच सुजातानं 1984 साली किशनजीसोबत लग्न केलं. किशनजीच्या मृत्यूनंतर ती अधिक सक्रिय झाली.
वर्षभरापूर्वी पत्नी तारक्कानं केलं आत्मसमर्पण : गेल्या काही महिन्यांपासून गडचिरोली जिल्ह्यात आत्मसमर्पणाचा क्रम सुरू आहे. याच वर्षी जानेवारीत भूपतीची पत्नी आणि वरिष्ठ महिला नक्षल नेत्या विमला सिडाम उर्फ तारक्का हिनंही शरणागती पत्करली. शिवाय भूपतीची वहिनी केंद्रीय समिती सदस्य तथा महिला नक्षल नेत्या पोथुला पद्मावती उर्फ सुजाता हिनं तेलंगणा इथं शरणागती पत्करली. 2022 मध्ये तीला केंद्रीय समितीवर स्थान मिळालं. पत्नी आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या आत्मसमर्पणानंतर भूपतीवर दबाव वाढला होता. सोबतच सुरक्षा दलाच्या आक्रमक कारवायांमुळे नक्षल चळवळ खिळखिळी झाली. यातूनच त्यानं केंद्र सरकारला सशस्त्र संघर्ष तात्पुरता थांबवून शांततेसाठी चर्चा करण्याचा प्रस्ताव दिला आणि अनेक वर्षांच्या सशस्त्र संघर्षाला त्यांनी सर्वात मोठी चूक मानलं. त्याच्या या भूमिकेमुळे नक्षल संघटनेत मोठे वैचारिक मतभेद निर्माण झाले. अखेरीस त्यानं शस्त्र सोडण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे दंडकारण्याच्या जंगलातील भूपती नावाच्या रहस्याचा, दहशतीचा आणि रक्तरंजित अध्यायाचा शेवट झाला आहे.
हिंसाचार पर्याय नाही, महत्व पटलं : 2010 साली छत्तीसगड इथं केंद्रीय राखीव पोलीस दलावर प्राणघातक हल्ला झाला. त्यात 76 जवानांना वीरमरण आलं. त्या घटनेचा मास्टरमाइंड भूपती हाच होता. सोनू' उर्फ भूपती नक्षल संघटनेचा प्रभावशाली रणनीतिकार मानला जातो. तो गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड सीमेवरील प्लाटूनचा मार्गदर्शक होता. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून संघटनेच्या शीर्ष नेतृत्वाशी त्याचे मतभेद तीव्र झाले होते. सशस्त्र संघर्ष निष्फळ ठरल्याचं मान्य करत त्यानं 'संघर्ष नव्हे, संवादच पर्याय' असं आवाहन पत्रकातून केलं. भूपतीच्या भूमिकेला संघटनेतील काही कट्टर नेत्यांनी विरोध केला. महासचिव थिप्पारी तिरुपती उर्फ देवजी याच्या नेतृत्वाखालील गटानं सशस्त्र लढा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. अखेर दबाव वाढल्यानंतर भूपतीनं संघटनेतून बाहेर पडण्याची घोषणा केली आणि आपल्या 60 सहकाऱ्यांसह आत्मसमर्पणाचा मार्ग निवडला. शासनाच्या आत्मसमर्पण व पुनर्वसन योजनेअंतर्गत त्यांना सुरक्षिततेची हमी देण्यात आली आहे.
नक्षल चळवळीचा शेवटचा टप्पा? : राज्य सरकारच्या आत्मसमर्पण धोरणामुळे नक्षल चळवळीचा पाया हादरला आहे. गेल्या दोन दशकांत गडचिरोलीत 700 हून अधिक नक्षल्यांनी शस्त्र खाली ठेवली आहेत. केंद्रीय स्तरावरील नेता भूपतीच्या शरणागतीनंतर दंडकारण्यातील नक्षलवादाचा शेवटचा अध्याय सुरू झाल्याचे संकेत सुरक्षा यंत्रणांनी दिले आहेत.
गडचिरोलीत फडकला पांढरा झेंडा : दंडकारण्याच्या अतिशय दाट जंगलात वर्षानुवर्षे बंदुकीच्या नळीवर सत्ता गाजवणारा मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपती उर्फ सोनू हा हिंसाचाराचं दुसरं नाव झाला होता. मात्र आता गडचिरोलीच्या भूमीत दशकांपासून पेटलेला लाल संघर्ष मंदावू लागल्यानं भूपती यांच्यासह नक्षली चळवळीत सक्रिय नक्षली आत्मसमर्पणाचा मार्ग निवडू लागले आहेत. राज्याच्या इतिहासातील कदाचित सर्वात मोठा ‘टर्निंग पॉइंट’ ठरणार आहे.
