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Gen Z एकत्र असलेल्या 'वन ट्री'ची कुणाला आहे भीती? झाड तोडल्यानंतर तरुणाईत अस्वस्थता, पोलिसांकडून तपास सुरू

मनमोहक असलेले 'वन ट्री' तोडल्यानंतर तरुणाईमध्ये नाराजीची भावना आहे. हे बाभळीचे झाड कोणी तोडले, याचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.

one tree chhatrapati sambhajinagar
तोडलेले बाभळीचे झाड, उजवीकडे वन ट्री लेक पाँईट (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 30, 2026 at 2:17 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर - सध्या समाजमाध्यमांवर Gen Z युवकांचा बोलबाला पाहायला मिळतोय. दिल्लीत सुरू असलेल्या Gen Z च्या आंदोलनानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामादेखील द्यावा लागला. दुसरीकडं शहरातील पर्यटनस्थळावर असलेले एक बाभळीचे झाड तोडण्यात आल्यानंतर Gen Z मध्ये कमालीची अस्वस्थता आणि संतप्त भावना आहे.

लेणी परिसरात डोंगरावर असलेले 'वन ट्री' पर्यटकांसाठी नेहमीच आकर्षणाच केंद्र राहिलं आहे. छोट्याशा तलावाच्या कोपऱ्यावर डोंगराच्या कडेला असलेले छोटेसे बाभळीचे झाड हे फोटो काढण्यासाठी अनेकांकरिता पसंतीचे स्थान होते. मात्र, अज्ञात समाजकंटकांनी रात्रीतून ते झाड तोडून टाकले. त्यामुळे Gen Z युवकांनी समाज माध्यमांवर लाखोंच्या संख्येने नाराजी व्यक्त एकत्र येण्याचं आवाहन केलं आहे. शहरीकरण होत असताना अनेक झाडे तुटतात. तेव्हा ते वाचविण्याकरिता लोक समोर का येत नाहीत, असा Gen Z युवकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.

one tree chhatrapati sambhajinagar
वन ट्री येथील तोडलेले बाभळीचे झाड (Source- ETV Bharat Reporter)


'वन ट्री' झाले इतिहास जमा- शहरातील 'बीबी का मकबरा' मागे असलेल्या बुद्धलेणीच्यावर असलेल्या डोंगराच्या माथ्याशी असलेला निसर्ग सर्वांना आकर्षित करतो. हजारोच्या संख्येनं युवक आणि नागरिक परिवाराचा आनंद घेण्यासाठी येत असतात. मोठा डोंगर चढल्यावर वरुन दिसणारे शहराचे मनमोहक दृश्य अनेकजण टिपतात. त्याहून अधिक दृश्य थोडं दूर गेल्यावर 'वन ट्री'चे विहंगम दृश्य पाहायला मिळते. छोट्याशा तळ्याच्या काठावर एकच डोंगराच्या टोकावर असलेले बाभळीचे झाड अतिशय मनाला शांतता देणारे दृश्य पाहायला मिळते. सकाळी सूर्योदय होत असताना मागे दिसणारा सूर्य, त्यासमोर असणारे झाड आणि समोर असलेल्या पाण्यात पडणारे झाडाचे प्रतिबिंब, डोळ्यांना सुखावणारे मनमोहक दृश्य अनेकांना वेगळाच आनंद देऊन जायचे. हे बाभळीचे झाड समाजकंटकांनी तोडल्यानं तिथे जाणाऱ्या युवकांचा आणि पर्यटकांचा हिरमोड झाला आहे. ज्या शहरात औरंगजेबानं इतिहासाच्या अनेक पाऊलखुणा नष्ट केल्या, त्याच शहरात आणखी निसर्गाची एक पाऊलखुणा इतिहासजमा झाली, अशी खंत अनेकांनी व्यक्त केली.

one tree chhatrapati sambhajinagar
वन ट्री येथील तोडलेले बाभळीचे झाड (Source- ETV Bharat Reporter)



रिल्स काढण्यासाठी उडत होती झुंबड- आजच्या जगात रिल्स काढण्यासाठी तरुणाई अनेक दूरपर्यंत जाणे पसंत करतात. त्यात मनमोहक असलेले "वन ट्री" तर रिल्स काढणाऱ्या युवकांचे आकर्षणाचे केंद्र मानले जायचे. त्यात युवक वेगवगेल्या प्रकाराचे व्हिडिओ, लग्नापूर्वी काढण्यात येणारे प्रीवेडिंग शूट असे विविध प्रकारचे शूटिंगचे प्रकार त्याठिकाणी काढले जायचे. निसर्गप्रेमी मोठ्या प्रमाणात छायाचित्र टिपत असायचे, असेही ठिकाण आता नष्ट झाल्यानं सर्वत्र रोष व्यक्त केला गेला. ज्या ठिकाणचे व्हिडिओ फोटो समाजमाध्यमांवर टाकायचे, तेच झाड तुटल्याचं फोटो तरुणाईकडून मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियावर टाकण्यात येत आहेत. मागील दोन ते तीन दिवसांमध्ये लाखो रिल्स टाकून झाडाला श्रद्धांजली वाहत आहे. आता त्याच्या स्मरणार्थ एक झाड लावा, असे आवाहन सोशल मीडियातून केलं जात आहे.


एक असले तरी झाड महत्त्वाचं- "बाभळीचं झाड म्हटलं की त्याचे काय महत्त्व, असा प्रश्न उपस्थितीत केला जातो. मात्र, झाड कोणतेही असो निसर्गासाठी ते महत्वाचे असल्याचं मत पर्यावरण अभ्यासक डॉ. किशोर पाठक यांनी व्यक्त केलं. त्या झाडावर रात्री अनेक पक्षी आसरा घेत असतील. अनेक कीटक त्यावर अवलंबून असतील. ज्या झाडांना पाने आहेत ते कोणतेही झाड ऑक्सिजन देण्याचे काम करते. त्यामुळे या झाडातूनदेखील ऑक्सिजन मिळत होते. छायाचित्र काढण्यासाठी ते आकर्षक होते. मात्र, ते निसर्गासाठी गरजेचे होते. आता ते झाड तोडण्यावर कारवाई होणं गरजेचं आहे. अशा पद्धतीच्या मोहीम अनेक ठिकाणी होत असणाऱ्या वृक्ष तोडीबाबतदेखील राबविल्या पाहिजे", असं मतदेखील पर्यावरण अभ्यासक डॉ. किशोर पाठक यांनी व्यक्त केली.

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TAGGED:

ONE TREE GEN Z PROTEST
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वन ट्री छत्रपती संभाजीनगर
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