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नागपंचमीला शिराळ्यात पांढऱ्या नागाचं दर्शन : न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नागपंचमी साजरी, ४१ ठिकाणी सळसळले नाग

सांगली जिल्ह्यातील 32 ३२ शिराळ्याची नागपंचमी यंदाही न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणं साजरी झाली आहे. आज नागपंचमीच्या दिवशी पांढरा कोबरा आढळून आल्यानं मोठं कुतुहल निर्माण झालं.

White Cobra In Shirala Nag Panchami
शिराळ्यात पांढऱ्या नागाचं दर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2026 at 5:41 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 8:21 PM IST

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सांगली : जगप्रसिद्ध ओळख असणाऱ्या ३२ शिराळ्याची नागपंचमी यंदाही न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणं साजरी झाली आहे. केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या विशेष परवानगीमुळे शिराळकरांना नागपंचमीच्या दिवशी जिवंत नागांचं दर्शन झालं, त्यामुळे थोडा-अधिक उत्साह शिराळाकरांमध्ये पाहायला मिळत आहे. मात्र पारंपरिक पद्धतीनं जिवंत नाग पूजेची परवानगी मिळावी, अशी मागणी शिराळकर महिलांची कायम आहे. जिवंत नागांच्या पूजेसाठी जगप्रसिद्ध असणाऱ्या 32 शिराळ्यामध्ये न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नागपंचमी साजरी होत आहे. न्यायालयानं घालून दिलेल्या निर्बंधानुसारच नागपंचमी साजरी झाली आहे. घरोघरी नागाची प्रतिकात्मक प्रतिमा आणि मातीच्या नागांची पूजा करत महिलांनी नागपंचमी साजरी केली. नाग प्रतिमेला औक्षण करत महिलांनी एक दिवसाचा उपवास सोडला.

White Cobra In Shirala Nag Panchami
शिराळ्यात पांढऱ्या नागाचं दर्शन (ETV Bharat)

काय आहे शिराळ्याची दंतकथा ? : शिराळा नगरीमध्ये गोरक्षनाथ महाराजांचं वास्तव्य होतं आणि गोरक्षनाथ महाराज एके दिवशी भिक्षा मागण्यासाठी एका घराच्या समोर थांबले होते. मात्र घरातल्या महिलांना बाहेर येण्यामध्ये खूप उशीर लागला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या गोरक्षनाथ महाराजांनी एवढा उशीर का लागला ?, अशी विचारणा त्या महिलांना केली. त्यावेळी महिलांनी मातीचा नाग बनवून, पूजा करून यायला उशीर झाल्याचं सांगितलं. त्यानंतर गोरक्षनाथ महाराजांनी आपल्या दिव्यशक्तीनं त्या ठिकाणी जिवंत नाग प्रगट केला. यापुढं इथं जिवंत नागांची पूजा होईल, असं सांगितलं. यानंतर शेकडो वर्षांपासून शिराळ्यामध्ये नागपंचमीच्या दिवशी जिवंत नागांची पूजा करण्याची परंपरा होती. शिराळकर महिला नागपंचमीच्या दिवशी जिवंत नागांची पूजा करतात. नागाला भाऊ मानतात, त्याच्यासाठी उपवास देखील करतात. नाग पूजेनंतर उपवास सोडला जातो, अशी नागपंचमीची आख्यायिका आहे.

नागपंचमीला शिराळ्यात पांढऱ्या नागाचं दर्शन : न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नागपंचमी साजरी, ४१ ठिकाणी सळसळले नाग (ETV Bharat)

जिवंत नागांच्या पूजेसाठी शिराळा प्रसिद्ध : जिवंत नागांच्या पूजेसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या शिराळ्यातील नागपंचमीच्या निमित्तानं जिवंत नाग पूजा व मिरवणुकीवर आक्षेप घेण्यात आला. वन्य मित्र व प्राणी मित्रांनी नागांचा छळ होत असल्याची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. यावर न्यायालयानं नागपंचमीच्या दिवशी होणाऱ्या जिवंत नागांच्या पूजेवर आणि मिरवणुकीवर बंदी घालण्याचे आदेश जारी केले. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता शिराळा नगरीत नागांच्या प्रतीकात्मक प्रतिमेचं पूजन करून नागपंचमी साजरी करण्यात येत आहे. शेकडो वर्षांपासून शिराळा नगरीमध्ये जिवंत नागांची पूजा करण्याची परंपरा होती. मात्र न्यायालयाच्या निर्बंधामुळे, नाग पकडणं, मिरवणूक व जिवंत नागपूजेवर बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून प्रतिकात्मक नागांच्या प्रतिमेचं पूजन करण्यात येत आहे.

White Cobra In Shirala Nag Panchami
नागपंचमी साजरी करताना महिला (ETV Bharat)

केंद्र सरकारच्या निर्देशामुळे जिवंत नागांचे दर्शन : नागपंचमीच्या दिवशी शिराळकरांना जिवंत नागांचं दर्शन व्हावं आणि नागांच्या बद्दल समाजात जागृतीच्या दृष्टीनं शैक्षणिक व प्रबोधन करण्याच्या उद्देशानं केंद्र सरकारकडून गत वर्षापासून नागपंचमीच्या दिवशी जिवंत नागांचं दर्शन होऊ लागलं आहे. यंदा ४१ नागप्रेमींना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शिराळकरांना आणि राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून नागपंचमी निमित्तानं येणाऱ्या भाविकांना जिवंत नागांचं दर्शन होत आहे. याबाबत शिराळा महिला ग्रामस्थ नम्रता नाईक म्हणाल्या, "नागाला आम्ही भाऊ मानतो. नागपंचमीच्या दिवशी आम्ही त्याची मनोभावी पूजा करतो. मात्र न्यायालयानं जे निर्बंध घातले आहेत, त्यामुळे आम्ही न्यायालयाचा आदर करत प्रतिकात्मक पद्धतीनं नागपंचमी साजरी करत आहे. गेल्या वर्षापासून केंद्र सरकारकडून शैक्षणिक व प्रबोधनासाठी नाग पकडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आम्हाला नागपंचमीच्या दिवशी किमान नाग पाहायला मिळतो. पण गोरक्षनाथ महाराजांनी जी परंपरा सुरू केली, त्या पद्धतीनं आम्हाला, आमच्या आस्थेचा विचार करून जिवंत नागांची पूजा करण्यास परवानगी मिळाली पाहिजे."

नागपंचमीला दुर्मिळ पांढऱ्या नागाचं झालं दर्शन : नागपंचमीच्या उत्सवानिमित्तानं शिराळकरांना दुर्मिळ पांढऱ्या नागाचं दर्शन झालं आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानं नागपंचमी साजरी होत असताना, केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या विशेष परवानगीमुळे शैक्षणिक प्रबोधनासाठी ४१ नागप्रेमींना नाग पकडण्याची परवानगी मिळाली होती. त्यामध्ये शिराळा येथील कच्याड ग्रूप मंडळाला पांढरा रंगाचा दुर्मिळ नाग सापडला आहे. हा नाग आता यंदाच्या नागपंचमीच्या उत्सावामध्ये सगळ्यांचं आकर्षण ठरला. नागपंचमीच्या निमित्तानं जिवंत नागांचं दर्शन गेल्या दोन वर्षांपासून शिराळा नगरीमध्ये होऊ लागलं आहे. यंदाच्या नागपंचमीमध्ये पांढऱ्या रंगाचा नाग शिराळकरांसह भाविकांना पाहायला मिळत आहे. पांढऱ्या रंगाच्या नागाला पाहण्यासाठी मोठी गर्दी झाली आहे.

नागपंचमीसाठी प्रशासनाकडून जय्यत तयारी : यंदाच्या नागपंचमीमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाकडून जय्यत तयारी करण्यात आली. 617 पोलीस जवान शिराळा नगरीमध्ये बंदोबस्तासाठी तैनात करण्यात आले. त्याचबरोबर 15 व्हिडिओ कॅमेरे, 12 ध्वनीमापक यंत्र, दोन दंगल नियंत्रण पथक यासह अंबामाता मंदिर परिसरात व मिरवणूक मार्गावर 20 सीसीटीव्ही कॅमेरे, 4 वॉच टॉवर, ड्रोन कॅमेरे अशी यंत्रणा प्रशासनाकडून तैनात करण्यात आली. त्याचबरोबर आरोग्य विभागाच्या वतीनं सर्पदंशाच्या पार्श्वभूमीवर 600 सर्पदंश लसी उपलब्ध करण्यात आल्या. त्याचबरोबर उपजिल्हा रुग्णालयात व्हेंटिलेटर यंत्रणा, तीन रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवा देखील सज्ज ठेवण्यात आली. वन विभागाकडून देखील दीडशे अधिकारी, कर्मचारी आणि दहा गस्त पथकांची नियुक्ती करण्यात आली.

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Last Updated : August 17, 2026 at 8:21 PM IST

TAGGED:

NAG PANCHAMI FESTIVAL CELEBRATED
41 COBRA DARSHAN
शिराळ्यात पांढऱ्या नागाचं दर्शन
४१ ठिकाणी सळसळले नाग
WHITE COBRA IN SHIRALA NAG PANCHAMI

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