सारंगखेडा चेतक फेस्टिव्हलमध्ये ‘व्हाईट कोब्रा’ आणि 'रुद्राणी'चं खास आकर्षण; मालकाने लावली तब्बल 1 कोटी 71 लाख किंमत

नंदुरबारच्या सारंगखेडा येथील चेतक फेस्टिव्हल (Chetak Festival) घोडे बाजारासाठी प्रसिद्ध आहे. यंदा या फेस्टिव्हलमध्ये 'व्हाईट कोब्रा' आणि 'रुद्राणी' घोड्यांनी सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे.

Nandurbar Sarangkheda Yatra
सारंगखेडा चेतक फेस्टिव्हलमधील "व्हाईट कोब्रा" (ETV Bharat Reporter)
Published : December 9, 2025 at 5:20 PM IST

Updated : December 9, 2025 at 5:32 PM IST

नंदुरबार : देशातील दोन नंबरची यात्रा म्हणून चेतक फेस्टिव्हलची (Chetak Festival) ओळख आहे. या फेस्टिव्हलमध्ये दरवर्षी हजारो घोडे विक्रीसाठी सहभागी होतात. पन्नास हजारांपासून तर कोट्यवधीपर्यंत अश्वांची किंमत या ठिकाणी लावली जाते. यंदाचे वैशिष्ट्य म्हणजे 'रुद्राणी' आणि 'व्हाईट कोब्रा' यांनी लक्ष वेधलं आहे. व्हाईट कोब्राची किंमत मालकाने एक कोटी 71 लाख रुपये लावली आहे तर दीड कोटीची मागणी आली असूनसुद्धा विक्री केली नसल्याचा दावा पंजाब येथील व्हाईट कोब्रा घोड्याचे मालक जगतार सिंग यांनी केलाय.

प्रतिक्रिया देताना अश्व मालक जगतार सिंग आणि राजेंद्र यादव (ETV Bharat Reporter)



"व्हाईट कोब्रा" वैशिष्ट्य काय? : देशात काही अश्व बाजार खरेदी-विक्रीसाठी प्रख्यात आहेत. यात नंदुरबार जिल्ह्यातील सारंगखेडा येथील चेतक फेस्टिव्हलचा दुसरा क्रमांक लागतो. या चेतक फेस्टिवलमध्ये हजारो घोड्यांची खरेदी आणि विक्री होत असते. दरवर्षी विविध प्रकारांच्या अश्वांची या ठिकाणी हजेरी लागत असते. यंदा 'व्हाईट कोब्रा' नावाच्या अश्वाने चेतक फेस्टिव्हलमध्ये लक्ष वेधलं आहे. या घोड्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची उंची 61 इंच आहे. त्याच्या खानपाण्यासाठी महिन्याला 75 हजार रुपये पेक्षाअधिक खर्च केला जातो. त्याला दररोज दूध, चना, देसी घी, जव यासारखे विशिष्ट प्रकारचे खाद्य त्याला दिले जाते. व्हाईट कोब्राची देखरेख करण्यासाठी दोघांची नियुक्ती केली आहे. 'नुकरा' प्रजातीच्या या घोड्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्यापासून होणाऱ्या अश्व अपत्यांना मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. त्यांची किंमत देखील दर्जेदार असल्याचं घोडे मालक जगतार सिंग यांनी सांगितलं. आतापर्यंत त्याने 13 स्पर्धांमध्ये सहभाग नोंदवला आहे. त्यापैकी 10 मध्ये प्रथम क्रमांक तर तीनमध्ये दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. पुष्कर येथील अश्व बाजारात दीड कोटी रुपयात मागणी झाली होती, मात्र अश्वमालकाने विक्रीसाठी नकार दिला आहे. त्याने या व्हाईट कोब्राची किंमत एक कोटी 71 लाख रुपये लावल्याचं देखील सांगितलं.

Nandurbar Sarangkheda Yatra
चेतक फेस्टिव्हलमध्ये व्हाईट कोब्रा वेधत आहे लक्ष (ETV Bharat Reporter)



अशी ठरवली जाते किंमत : सारंगखेडा येथील चेतक फेस्टिव्हलमध्ये विविध स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. सारंगखेडाच्या बाजारात दरवर्षी होणाऱ्या विविध स्पर्धांसाठी देशभरातील बाजार आणि स्पर्धा गाजवणारे नामवंत या ठिकाणी दाखल होतात. या अश्वांची किंमत महागड्या गाड्यांपेक्षाही अधिक लावली जाते. येथे दाखल झालेल्या अश्वांची किंमत त्यांची उंची, राहणीमान, त्यांची ठेवण, खानपान, तो कुठल्या प्रकारचा जातीवंत आहे, यावरुन त्याची किंमत ठरवली जाते. हे महागडे घोडे 'हॉर्स शो' साठी तयार केले जातात. जातिवंत घोड्यांनी किती स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला आहे आणि किती स्पर्धा जिंकल्या आहेत, यावर देखील त्याची किंमत लावली जाते.

Nandurbar Sarangkheda Yatra
व्हाईट कोब्राची किंमत एक कोटी 71 लाख रुपये (ETV Bharat Reporter)



'रुद्राणी' ठरली आकर्षण : सारंगखेडा फेस्टिव्हलमध्ये विविध जातीप्रजीतीचे अश्व दाखल होत असतात. यात 'रुद्राणी' ही घोडी आली आहे. पुष्करच्या मेळाव्यात तिला एक कोटी १७ लाख रुपयांना मागणी आली होती, असा दावा तिचे मालक राजेंद्र पाटील यांनी केला आहे. 'राजनगीना' या घोडीची ही नात आहे. रुद्राणीला दररोज आठ लिटर गाईचे दूध पाजले जाते. तिला पिण्यासाठी दिले जाणारे पाणी देखील फिल्टरयुक्त असते. हरभरे आणि तांदळाचा भुस्सा देखील खायला दिला जात असून रोज दोनवेळा तासभर तिचा मोहरीच्या तेलाने मसाज केला जातो. रुद्राणी ही २२ महिन्यांची असून 'मारवाडी' जातीची आहे. तिची उंची ६५ इंचपेक्षा अधिक असून या वयातील ही सर्वात उंच घोडी आहे. ती जातीवंत असल्यानं तिला महागडी बोली लागत असल्याचं तिचे मालक राजेंद्र यादव यांनी सांगितलं.

Nandurbar Sarangkheda Yatra
सारंगखेडा चेतक फेस्टिव्हलमधील व्हाईट कोब्रा (ETV Bharat Reporter)


चेतक फेस्टिव्हल
CHETAK FESTIVAL
WHITE COBRA AND RUDRANI HORSE
अश्व बाजार
NANDURBAR SARANGKHEDA YATRA

