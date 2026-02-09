जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद पडत असताना बीडमधल्या शाळेत 1035 विद्यार्थी गिरवतायत शिक्षणाचे धडे

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 9, 2026 at 1:09 PM IST

2 Min Read
बीड- जिल्ह्यात एकीकडे जिल्हा परिषद शाळा बंद पडत असताना बीडच्या कडा येथील जिल्हा परिषद शाळेने अनोखा उपक्रम राबवत विद्यार्थ्यांना आपल्या शाळेतच स्पर्धा परीक्षेचे ज्ञान देत आणि चांगले मार्गदर्शन करीत आपली शाळा टिकून ठेवलीय. बीडच्या आष्टी तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कडा येथील शाळेत पहिली ते आठवीपर्यंत 1035 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शाळेचे मुख्याध्यापक उद्धव सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या शाळेतील इयत्ता 5 वी आणि 8 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध स्पर्धा परीक्षा आयोजित करण्यात येत आहेत.

शाळेचे मुख्याध्यापक उद्धव सोनवणे यांनी शक्कल लढवली : स्पर्धा परीक्षा घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचा निकाल तात्काळ जाहीर करण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांना स्वतःची चूक तात्काळ लक्षात यावी, तसेच विद्यार्थ्यांना पुढचा पेपर सोडवताना अडचणी कमी होऊन जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षेत उत्तीर्ण व्हावे, यासाठी शाळेचे मुख्याध्यापक उद्धव सोनवणे यांनी मोठी शक्कल लढवलीय. स्पर्धा परीक्षेतील प्रश्नपत्रिकेतील तात्काळ प्रश्न सोडवून कशी अचूक उत्तर पत्रिका मिळवता येईल, या हेतूने ऍडमियन सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून काॅम्प्युटरवर या प्रश्न प्रत्रिकेतील उत्तर पत्रिका सोडविण्याचे ठरवले आणि ते यशस्वी केले. पेपर तपासणीच्या मशिनसाठी शाळेचे शाळा व्यवस्थापन समिती आणि शिक्षकांच्या सहकार्यातून 1 लाख 50 हजार रुपये खर्च करून आधुनिक तंत्रज्ञानाचे पेपर तपासणीचे मशिन घेण्यात आलंय.

विद्यार्थ्यांच्या झालेल्या चुका पुन्हा कशा दुरुस्त करता येतात : विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे सराव पेपर घेतल्यानंतर ते लवकरात लवकर तपासून विद्यार्थ्यांना मार्क आम्ही कळवतो. आमच्याकडे जे सॉफ्टवेअर आहे, त्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून आम्ही विद्यार्थ्यांच्या झालेल्या चुका पुन्हा कशा दुरुस्त करता येतील, याचंही आम्ही मार्गदर्शन करतो. आमचे एक नवे दोन नव्हे तर 133 विद्यार्थी आज शिष्यवृत्तीस पात्र झालेले आहेत, त्यामुळे त्याचा आम्हाला अभिमान आहे आणि प्रत्येक वर्गातून विद्यार्थ्यांना ज्ञानदान करताना विद्यार्थ्यांनी मनःपूर्वक अभ्यास करावा, याच्यासाठी आम्ही विद्यार्थ्यांवर लक्ष्य केंद्रित करतो आणि विद्यार्थ्यांना शिकवतो आणि पुन्हा दुसऱ्या दिवशी परीक्षा घेतो, त्यावेळेस विद्यार्थ्यांच्या झालेल्या चुका आम्ही लक्षात आणून देतो, असंही शिक्षकांनी सांगितलंय.

कोणत्या प्रश्नावर किती फोकस केलं पाहिजे हे लक्षात येतं : पहिल्या सत्रामध्ये दिलेला पेपरमधील कठीण प्रश्न आम्ही दुसऱ्या सत्रामध्ये मार्क करतो, त्यामुळे आम्ही कशा पद्धतीने आणि किती अभ्यास केला पाहिजे, कोणत्या प्रश्नावर किती फोकस केलं पाहिजे या सर्व लक्षात येतात आणि त्यासंदर्भात सरही आम्हाला शिकवतात. त्यामुळे आम्ही या ठिकाणी काळजीपूर्वक अभ्यास करतो, त्याचबरोबर आमच्या वर्गातील अनेक विद्यार्थी शिष्यवृत्तीस पात्र झालेले आहेत, असंही विद्यार्थिनी समृद्धी शिरसाट सांगते.

संपादकांची शिफारस

