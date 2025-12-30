ETV Bharat / state

न्यायाधीशांकडे चप्पल भिरकावण्याच्या कृतीचे समर्थन नाही, मात्र न्यायाधीशांनी हिंदूंच्या भावना दुखावणं चुकीचं- महंत रामगिरी महाराज

मी गेल्या वर्षी जे वक्तव्य केले होते, ते आता बांगलादेशातील हिंदूंवरील होत असलेल्या अत्याचारांबाबतच केले होते, असेही महंत रामगिरी महाराज म्हणालेत.

Shirdi Ramgiri Maharaj
महंत रामगिरी महाराज (Source- ETV Bharat)
शिर्डी : भारतामध्ये मुस्लिम बदनाम का होत आहेत? कोणामुळे बदनाम होत आहेत? खरे राष्ट्रवादी मुस्लिम पुढे येऊन त्यांच्या समाजातील चुकीचे वागणाऱ्यांचा जेव्हा मुस्लिमच विरोध करतील, तेव्हा आम्ही समजू की मुस्लिमांमध्येही सहानुभूती आहे. तोपर्यंत आम्ही सर्वच मुस्लिमांना अत्याचारी मानू, असे वक्तव्य महंत रामगिरी महाराज यांनी शिर्डीत केलंय. मी गेल्या वर्षी जे वक्तव्य केले होते, ते आता बांगलादेशातील हिंदूंवरील होत असलेल्या अत्याचारांबाबतच केले होते, असेही महंत रामगिरी महाराज म्हणालेत.

मूर्तीची दुरुस्ती विष्णूला करायला सांगा हे वाक्य वापरणे निर्लज्जपणाचे : बांगलादेशात गेल्या काही दिवसांपासून हिंदू समाजावर सुरू असलेल्या अत्याचारांच्या विरोधात काल संध्याकाळी शिर्डी येथे सकल हिंदू समाजाच्या वतीने मशाल मोर्चा काढण्यात आलाय. मशाल मोर्चानंतर निषेध सभा पार पडलीय. यावेळी महंत रामगिरी महाराज यांनीही निषेध सभेला उपस्थिती लावलीय. काही दिवसांपूर्वी एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या दिशेने चप्पल भिरकावल्याच्या घटनेवर भाष्य करताना महंत रामगिरी महाराजांनी सांगितले की, ती कृती योग्य नव्हती. मात्र त्या मागची भावना महत्त्वाची आहे. त्या न्यायाधीशांनी कायद्यानुसार न्याय न देता उलट हिंदूंच्या भावना दुखावत मूर्तीची दुरुस्ती विष्णूला करायला सांगा हे वाक्य वापरणे निर्लज्जपणाचे आहे. तो व्यक्ती कोणत्याही पदावर असो, असे म्हणत महंत रामगिरी महाराजांनी न्यायाधीशांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केलेत.

न्यायाधीशांची नेमणूक करताना त्यांची पार्श्वभूमी तपासली पाहिजे : न्यायालयाचे शुद्धीकरण होणे गरजेचे असल्याचे सांगत न्यायाधीशांची नेमणूक करताना त्यांच्या लहानपणापासूनची पार्श्वभूमी तपासली गेली पाहिजे, अशी मागणीही यावेळी महंत रामगिरी महाराजांनी केलीय. आम्ही मुस्लिमविरोधी नाही. कोणत्याही धर्माविरोधात नाही. मात्र कट्टरवादी असणाऱ्या मदरसा-छाप मौलानांच्या विरोधात आहोत. कट्टरतावादी मदरशांना कुलूप लावण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जे बांगलादेशात अन्याय आणि अत्याचार करत आहेत, त्यांना देशातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने मोहीम राबवावी, अशी मागणीही महंत रामगिरी महाराजांनी केलीय.

