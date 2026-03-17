AI चा न्यायव्यवस्थेतील वापर फायदेशीर असला तरी ते न्यायमूर्तींची जागा कधीच घेऊ शकणार नाही - न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे
सर्वसामान्य माणसाचा आजही न्यायालयांवर दृढ विश्वास आहे. न्यायदानातील पारदर्शकता आणि तिच्या कार्यक्षमतेवर हा विश्वास अवलंबून आहे, मात्र आधुनिक तंत्रामुळे तो अधिक दृढ होणार आहे.
Published : March 17, 2026 at 12:35 PM IST
मुंबई : आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच AI हे न्यायाधीशांच्या मदतीसाठी असायला हवं, त्यांची जागा घेण्यासाठी नाही. कारण न्यायाधीश देत असलेले निकाल ही काही तांत्रिक बाब नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी एका कार्यक्रमात व्यक्त केलंय.
नेमकं काय म्हणाले न्यायमूर्ती घुगे? - एका कार्यक्रमात अत्याधुनिक तंत्राविषयी मार्गदर्शन करताना न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी न्यायपालिकेतील एआयच्या वापरावर भाष्य करताना आपलं मत व्यक्त केलंय. हल्ली एआयद्वारे एका क्लिकवर अनेक मुद्द्यांचा सारांश मिळतो, त्यामुळे कुठल्याही मुद्द्यावर तपशील तयार करण अधिक सोपं जातंय. मात्र पुराव्यांची सत्यता, अधिकारांचं उल्लंघन आणि अन्य कायदेशीर बाबींंचा विचार करून निकाल देण्याचे काम एआय कधीही करू शकणार नाही. हे काम केवळ मानवी मेंदू असलेले न्यायाधीशच करू शकतात, असं यावेळी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी आपल्या भाषणात नमूद केलंय.
न्यायदानाच्या कामजातही AI चा वापर वाढलाय - हल्ली न्यायपालिकेतही अत्याधुनिक तंत्र आता सहज वापरा येतं. ई-फाईलिंग, ऑनलाईन सुनावणी, कागदपत्र टॅबवर पाहण्याची सुविधा असे अनेक पर्याय सध्या उपलब्ध झालेले आहेत. पूर्वी यातलं काहीच उपलब्ध नव्हतं, तेव्हा न्यायालयात प्रत्यक्ष कागदपत्रच दाखल करावी लागत होती. ती सुनवणीच्यावेळी युक्तिवादासाठी न्यायालयात घेऊन यावी लागत होती, कधीकधी ही कागदपत्र इतकी असायची की, वकीलांना बॅगा भरून कागदपत्र कोर्टापर्यंत आणण्याकरता हमालांचा वापर करावा लागायचा याची आठवणही यावेळी न्यायमूरती रवींद्र घुगे यांनी करुन दिली.
सर्वसामान्यांचा विश्वास अधिक दृढ होण्यात AI ची मदत - सर्वसामान्य माणसाचा आजही न्यायालयांवर दृढ विश्वास आहे. न्यायदानातील पारदर्शकता आणि तिच्या कार्यक्षमतेवर हा विश्वास अवलंबून आहे. मात्र यात अत्याधुनिक तंत्रातील या गोष्टींचा समावेश वाढल्यास न्यायपालिका अधिक प्रबळ आण सक्षम होईल, असा विश्वासही यावेळी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी व्यक्त केला. कोर्टाच्या कागदपत्रांचे डिजिटलायजेशन केल्यानं आजकल काम अधिक सोपं झालेलं आहे. कारण सुनावणीत संदर्भांसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रं कोर्टात तत्काळ उपलब्ध होतात. तसेच अन्य कामातही त्याची मदत होते, याकडेही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी उस्थितांचं लक्ष वेधलं. मात्र या नव्या तंत्राचा वापर करताना खाजगी गोष्टींचं संरक्षण होणंही तितकचं महत्त्वाचंय. कागदपत्रांची सत्यता व गोपनियता अबाधित रहायला हवी. तरच ही आधुनिकता खऱ्या अर्थानं सर्वांना लाभदायक ठरू शकेल, असं न्यायमर्ती रवींद्र घुगे यांनी व्यक्त केलंय.
