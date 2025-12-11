तपोवनातील 1800 झाडांचा प्रश्न अनुउत्तरित असताना एसटीपी प्लांटसाठी 300 झाडांची कत्तल
एसटीपी प्लांटसाठी नाशिक महानगरपालिकेनं तब्बल 300 झाडांची कत्तल केल्याची घटना समोर आली आहे.
Published : December 11, 2025 at 8:10 PM IST
नाशिक : नाशिकच्या तपोवन परिसरात साधूग्रामसाठी 1800 झाडे वृक्ष तोडण्याच्या प्रश्नावर पर्यावरण प्रेमींकडून आंदोलन सुरू असतानाच त्या ठिकाणाहून 500 मीटर अंतरावर नवीन एसटीपी प्लांटसाठी नाशिक महानगरपालिकेनं तब्बल 300 झाडांची कत्तल केल्याची घटना समोर आली आहे. विशेष म्हणजे झाडं तोडून त्यांची खोडं मातीत गाडण्यात आल्यानं पर्यावरण प्रेमींनी संताप व्यक्त केला आहे.
300 झाडांची महानगरपालिकडून कत्तल : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिकच्या तपोवन भागात साधू-महंतांच्या निवासासाठी साधुग्राम उभारण्यात येणार आहे. यासाठी या परिसरातील तब्बल 1800 झाडं तोडण्यात येणार असून याला पर्यावरण प्रेमी आणि नाशिककरांनी तीव्र विरोध करत आंदोलन सुरू केलं आहे. अशातच आंदोलनाच्या ठिकाणापासून 500 मीटर अंतरावर नवीन एसटीपी प्लांटसाठी परवानगी मागितलेल्या 447 पैकी तब्बल 300 झाडांची महानगरपालिकडून कत्तल करण्यात आली आहे. एवढंच नव्हे तर 147 झाडं वाचविल्याचा अजब दावा महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी केला असून झाडं तोडण्याआधी केवळ दोन हरकती आल्या होत्या. त्यात हरकतदारांची समजूत काढण्यात आल्याचा खुलासा महानगरपालिकेनं केला आहे.
माझ्यावर दबाव आणून हरकत मागे घेण्यास भाग पाडले : "नाशिक महानगरपालिकेनं जुलै 2025 मध्ये तपोवन भागात नवीन एसटीपी प्लांटसाठी 447 झाडं तोडण्याबाबत हरकती मागवल्या होत्या. त्यात मी माझी हरकत नोंदवली होती. त्यावर महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी कुठल्याही प्रकारची सुनावणी न घेता माझ्यावरच गुन्हा दाखल करण्याची मला धमकी दिली होती. याबाबत मी पोलीस प्रशासनाला सुद्धा तक्रार केली आहे. तसंच नाशिक महानगरपालिकेनं 400 नाही तर शहरात विविध कामांसाठी 1400 झाडं तोडली आहेत," असा आरोप हरकत दाखल करणारे पर्यवरणप्रेमी अनिकेत निकाळे यांनी म्हटलं आहे.
300 झाडं तोडली : "नवीन एसटीपी प्लांटसाठी 447 वृक्षतोडीची परवानगी होती. त्यापैकी 300 झाडं तोडली असून 147 झाडं वाचवली आहेत. त्यावेळी दोन हरकती आल्या होत्या. त्यांची आम्ही समजूत काढली," असं महानगरपालिकेचे उद्यान अधीक्षक विवेक भदाने यांनी म्हटलं आहे.
घरांबाहेर झाडांची खोडं : एसटीपी प्लांट समोर रामटेकडी परिसरातील नागरिक राहतात. या नागरिकांच्या घरासमोर प्लांटमध्ये तोडलेल्या झाडांच्या खोडांचा मोठ्या प्रमाणावर खचं पडलेला असल्याचं समोर आलं आहे. तसंच एसटीपी प्लांटमधून तोडलेली ही झाडांची खोडं आम्ही आणल्याचंही नागरिकांनी म्हटलं आहे.
नाशिककरांची फसवणूक : "एकही झाडं तोडणार नाही, असं म्हणतात. पण परवानग्या देणारे ही तुम्ही, घेणारे तुम्ही, नाकारणारे ही तुम्ही. तपोवनपासून दसक आणि दसकपासून नांदूर पर्यंत तुम्ही एसटीपीच्या नावाखाली तुम्ही 1400 झाडं तोडत आहात. 50 ते 100 वर्षांची झाडं तोडून तुम्ही पुरावे नष्ट करण्यासाठी जमिनीत पुरत आहेत. त्यामुळं आयुक्तांची बदली झाली पाहिजे. ही आमच्या नाशिकची फसवणूक आहे. एकीकडे आमदार, नगरसेवक बोलत नाहीत. त्यामुळं नाशिककर आता जागे व्हा," असं पर्यवरण प्रेमी राजेंद्र बागुल यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा :