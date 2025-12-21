ETV Bharat / state

वनविभागाचे कौतुक होत करताना अधिकाऱ्यांना चिमटे; सिंधुदुर्गातील पारपोली येथे फुलपाखरू महोत्सवाचा उत्साह

रस्त्यावर एकही माहिती फलक नाही, मग पर्यटक येणार कसे, असा सवालही राणे यांनी उपस्थित करत पर्यटन प्रकल्पाची प्रसिद्धी करण्याच्या सूचना यावेळी दिल्या.

सिंधुदुर्गातील पारपोली येथे फुलपाखरू महोत्सवाचा उत्साह (Source- ETV Bharat)
सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्गचे वनविभाग माकड आणि बिबट्या उत्तमरीत्या पकडते, असे म्हणत पारपोली येथील फुलपाखरू महोत्सवाच्या निमित्ताने वनविभागाची फिरकी घेत येथील वनविभाग हत्तीपर्यंत कधी पोहोचणार याची आम्ही वाट बघतोय, वनताराची टीम दोनदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येऊन गेली, पण त्यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही, असा चिमटा राज्याचे मत्स्य आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी काढला.
अलिकडेच ओंकार हत्तीने गाय मारली, असे प्रकार कधीपर्यंत सहन करणार आहोत. त्यामुळे हत्तीपर्यंत लवकर पोहोचा अशा सूचना मंत्री नितेश राणे यांनी वनविभागाला दिलाय. रस्त्यावर एकही माहिती फलक नाही, मग पर्यटक येणार कसे, असा सवालही राणे यांनी उपस्थित करत पर्यटन प्रकल्पाची प्रसिद्धी करण्याच्या सूचना यावेळी दिल्या.

'पारपोली फुलपाखरू महोत्सवा'चा दिमाखदार उद्घाटन सोहळा : निसर्गसंपन्न पारपोली गावाच्या वैभवात भर टाकणाऱ्या वन विभागाच्या 'ट्री-हाऊस', स्वागत कमान आणि 'पारपोली फुलपाखरू महोत्सवा'चा दिमाखदार उद्घाटन सोहळा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते आणि माजी शालेय शिक्षण मंत्री तथा स्थानिक आमदार दीपक केसरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. या कार्यक्रमाला उपवनसंरक्षक मिलिश शर्मा, सरपंच कृष्णा नाईक, जिल्हा बँक संचालक महेश सारंग, माजी नगरसेवक उदय नाईक, संदीप गावडे, संतोष राऊळ, सहाय्यक वनसंरक्षक सुनील लाड, वैभव बोराटे, उपसरपंच संदेश गुरव, वनक्षेत्रपाल प्रमिला शिंदे, चौकुळ सरपंच गुलाबराव गावडे, प्रमोद परब यांच्यासह वन विभागाचे अधिकारी आणि ग्रामस्थ यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

​जिल्ह्याच्या विकासासाठी सिंधुरत्न योजनेतून अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प साकारले : यावेळी नितेश राणे यांनी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचा संकल्प बोलून दाखवला. जिल्ह्याच्या विकासासाठी सिंधुरत्न योजनेतून अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प साकारले गेले असून, निधीअभावी रखडलेल्या प्रकल्पांना पुन्हा गती देऊन आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आपली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पर्यटनाच्या माध्यमातून जिल्ह्याचे अर्थकारण बदलण्यावर भर देताना ते म्हणाले की, मोपा विमानतळामुळे पर्यटकांची मोठी संख्या या भागाकडे वळत आहे. जेव्हा पर्यटक तीन दिवस सिंधुदुर्गात आणि एक दिवस गोव्यात घालवतील, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने जिल्ह्याची प्रगती होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच हत्तींपासून होणाऱ्या दुर्घटना टाळण्यासाठी वन विभागाच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी उपाययोजना केल्या जाव्यात, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

पारपोली परिसरात 200 पेक्षा जास्त प्रकारची फुलपाखरे : ​आमदार दीपक केसरकर यांनी पारपोलीच्या जैवविविधतेचे महत्त्व अधोरेखित केले. पारपोली परिसरात 200 पेक्षा जास्त प्रकारची फुलपाखरे आढळतात, ही जिल्ह्यासाठी अभिमानाची गोष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. नवनिर्मित ट्री हाऊसमुळे पर्यटकांचे आकर्षण वाढणार असून, गावात निवास-न्याहारी (होमस्टे) यांसारख्या योजना अधिक प्रमाणात राबवल्या जाणार आहेत. पर्यटकांच्या सोयीसाठी या भागात अधिक वाहनांची सोय करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. काश्मीर खोऱ्यातील नद्यांप्रमाणेच या भागातही साहसी खेळांच्या संधी उपलब्ध असल्याचे केसरकर यांनी नमूद केले.

