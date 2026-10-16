राज्यात दुष्काळाचे भीषण सावट, हिवरे बाजारमध्ये मात्र पाण्याचे काटेकोर नियोजन; पद्मश्री पोपटराव पवारांचे महाराष्ट्राला आवाहन
यंदा हिवरे बाजार गावात 56 मिलिमीटर पाऊस झाल्याने उन्हाळ्यात पाण्याअभावी गावकऱ्यांसमोर मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते. याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी रवींद्र महाले यांनी.
Published : October 16, 2026 at 1:01 PM IST
अहिल्यानगर : राज्यातील अनेक भागांत पाणीटंचाईचे संकट गंभीर होण्याची शक्यता असताना अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजारने मात्र उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन करून दुष्काळाचा सामना करण्याची तयारी आतापासूनच सुरू केली आहे. यंदा गावात अवघा 56 मिलिमीटर पाऊस झाल्याने आगामी उन्हाळ्यात पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि फळबागा जगविणे पाण्याअभावी कठीण असल्यानं मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत पाण्याचा ताळेबंद ठेवून शेतीचे नियोजन करणे आणि सामाजिक शिस्त पाळणे हाच दुष्काळावर मात करण्याचा प्रभावी मार्ग असल्याचे पद्मश्री पोपटराव पवार यांनी सांगितलंय.
22 जिल्हे आणि 22 तालुक्यांत टंचाईग्रस्त परिस्थिती : महाराष्ट्रातील जनता, शेतकरी आणि प्रशासनाला आवाहन करताना पद्मश्री तथा हिवरे बाजार गावचे सरपंच पोपटराव पवार यांनी सांगितले की, एल निनोच्या प्रभावामुळे देशातील 12 राज्ये आणि महाराष्ट्रातील जवळपास 22 जिल्हे आणि 22 तालुके टंचाईग्रस्त परिस्थितीला सामोरे जात आहेत. ऑक्टोबर महिना सुरू असतानाच पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी राहिले आहे. त्यामुळे आगामी एप्रिल आणि मे महिन्यांत परिस्थिती किती गंभीर होऊ शकते, याचा विचार आतापासूनच करण्याची गरज आहे. हा दुष्काळ तीव्र स्वरूपाचा ठरू शकतो, त्यामुळे केवळ पाणी उपलब्ध आहे म्हणून त्याचा अनियंत्रित वापर करण्याऐवजी उपलब्ध पाण्याचा काटेकोर ताळेबंद ठेवून पुढील काळाचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. पुढील पावसाळ्यापर्यंत जवळपास 10 महिने पाण्याचे नियोजन करावे लागणार असल्याने उपलब्ध जलसाठ्यांचा वापर जपून करणे गरजेचे आहे.
हिवरे बाजारचा जलसाठ्यांनुसार पीकपद्धतीचे नियोजन करण्यावर भर : हिवरे बाजार गावाने यापूर्वीही भीषण दुष्काळाचा सामना केला आहे. 1990 च्या दशकात फेब्रुवारी महिन्यापासून गावातील नागरिकांना पाण्यासाठी स्थलांतर करावे लागत होते. मात्र आज परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे. पाणी व्यवस्थापन आणि पीक नियोजनाच्या जोरावर गावाने दुष्काळाशी लढण्याची क्षमता निर्माण केलीय. पूर्वी गावातील लोकांना गाव सोडून बाहेर जाण्याची वेळ येत होती. मात्र आता पाण्याच्या नियोजनामुळे गावातील लोकांना गावातच राहता येत आहे. उलट बाहेरची माणसे गावात येऊ लागली आहेत. 1995 पासून आणि विशेषतः 2004 पासून भूजल व्यवस्थापन, पाण्याचा ताळेबंद आणि उपलब्ध जलसाठ्यांनुसार पीकपद्धतीचे नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला. किती पाणी उपलब्ध आहे, त्याचा किती वापर करता येईल आणि कोणती पिके घ्यावीत, याचे नियोजन करून पाण्याची मागणी मर्यादित ठेवण्यात आली. त्यामुळे पाणीटंचाईच्या काळातही गावाला मोठा आधार मिळत असल्याचे पद्मश्री पोपटराव पवार यांनी सांगितले.
पाण्याचा ताळेबंद ठेवून यंदाच्या नियोजनाची आखणी : यंदा हिवरे बाजारमध्ये अवघा 56 मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. इतक्या कमी पावसामुळे जमिनीत पाण्याची पुरेशी भर पडलेली नाही. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा वापर करताना अत्यंत काळजी घ्यावी लागत आहे. गावाने मागील वर्षी उपलब्ध झालेल्या अतिरिक्त पाण्याचा ताळेबंद ठेवून यंदाच्या नियोजनाची आखणी केली होती. नवरात्रीतील सहाव्या माळेपर्यंत उन्हाळी सिंचनाचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यामुळे यंदा पाऊस कमी झाला असला तरी आधीच्या जलसाठ्यांचा विचार करून पाण्याचे नियोजन करण्यात आले. गावात 439 विहिरी असूनही पाण्याचा अनियंत्रित उपसा टाळण्यावर भर दिला जात आहे. गावातील बहुतांश विहिरींमध्ये पाणी उपलब्ध असून, केवळ काही विहिरी कोरड्या पडण्याच्या स्थितीत आहेत. तसेच काही हातपंपांमधूनही पाणी मिळत आहे. पाणीपुरवठा योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक घरापर्यंत ठरावीक प्रमाणात पाणी पोहोचवण्याचे नियोजन केले जात आहे. गावात दिवसाआड प्रत्येक घराला सुमारे 500 लिटर पाणी देण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचे पद्मश्री पोपटराव पवार यांनी सांगितले.
कांद्याची पेरणी केल्यानंतर पाऊस न पडल्यामुळे पीक सोडून देण्याचा निर्णय : हिवरे बाजारने यंदा पीक नियोजन करताना पाण्याची उपलब्धता हा सर्वांत महत्त्वाचा निकष ठेवला. कांदा पिकासाठी पाण्याची गरज लक्षात घेऊन खरीप हंगामात कांद्याचे नियमित पीक घेण्याऐवजी नियोजनात बदल करण्यात आला. कांद्याची पेरणी केल्यानंतर पाऊस न पडल्यामुळे काही ठिकाणी पीक सोडून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पीक वाचवण्यासाठी उपलब्ध पाणी खर्च करण्याऐवजी गावाने तीन बाबींना प्राधान्य दिले. पिण्याचे पाणी जनावरांसाठी चारा आणि फळबागांचे संरक्षण. शेतकऱ्यांनी पिकांचे नुकसान सहन करूनही पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिले. दुष्काळाच्या काळात कोणते पीक घ्यायचे किती क्षेत्रावर घ्यायचे आणि किती पाणी वापरायचे, याचा निर्णय सामूहिक हित लक्षात घेऊन घेणे किती महत्त्वाचे आहे हे हिवरे बाजारच्या उदाहरणातून दिसून येते.
सामाजिक शिस्त आणि सामूहिक निर्णयप्रक्रियाही महत्त्वाची : हिवरे बाजारच्या यशामागे केवळ जलसंधारणाची कामे नसून सामाजिक शिस्त आणि सामूहिक निर्णयप्रक्रियाही महत्त्वाची असल्याचे पवार यांनी सांगितले. गावात निवडणुका आणि राजकीय मतभेद असले तरी पाणी व्यवस्थापन आणि पीक नियोजनाच्या नियमांमध्ये त्यांचा हस्तक्षेप होऊ दिला नाही. नागरिकांनी ठरवलेले नियम पाळले आणि उपलब्ध पाण्याचा ताळेबंद लक्षात घेऊन शेतीचे नियोजन केले. सामाजिक शिस्त आणि आर्थिक शिस्त या दोन गोष्टीच भविष्यात गावांना टिकवून ठेवू शकतात. पाणी हे केवळ एखाद्या व्यक्तीचे किंवा शेतकऱ्याचे साधन नसून संपूर्ण समाजाच्या जगण्याशी संबंधित संसाधन आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने स्वतःचा स्वार्थ बाजूला ठेवून इतरांनाही पिण्यासाठी पाणी मिळेल याची काळजी घेतली पाहिजे असे आवाहन पवार यांनी केले.
जलव्यवस्थापनाबरोबरच समाजाचे मनोबल टिकवणेही आवश्यक : दुष्काळाचा सामना करताना जलव्यवस्थापनाबरोबरच समाजाचे मनोबल टिकवणेही महत्त्वाचे असल्याचे सांगताना पवार यांनी महात्मा ज्योतिराव फुले आणि संतपरंपरेचा संदर्भ दिला. महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी शेतकऱ्याचा असूड या ग्रंथातून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. दुष्काळ शेती आणि पाण्याच्या व्यवस्थापनासंबंधीचे प्रश्न ब्रिटिश प्रशासनासमोर मांडताना त्यांनी शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवर प्रकाश टाकला. नदी-नाले पाणी साठवण आणि जलव्यवस्थापन यांसारख्या विषयांवरही विचार मांडण्यात आले होते, असे पवार यांनी नमूद केले.
अभंगांतून शेती विहीर पाणी आणि विठ्ठलभक्ती यांचे नाते अधोरेखित : संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगांमधूनही तहान-भूक दुःख आणि संकटातील सामान्य माणसाच्या वेदना व्यक्त झाल्या आहेत. तसेच संत सावता महाराजांच्या अभंगांतून शेती विहीर पाणी आणि विठ्ठलभक्ती यांचे नाते अधोरेखित होते. दुष्काळाच्या काळात संतांनी सर्वसामान्य माणसाचे मनोबल वाढवले आणि समाजाला संकटातून बाहेर पडण्याची प्रेरणा दिली, आजही याच सकारात्मक विचारांची गरज आहे. शेतकरी संकटात असताना त्याला केवळ आर्थिक मदत देणे पुरेसे नाही. तर त्याला मानसिक आधार देणे, उपलब्ध संसाधनांचे योग्य नियोजन करणे आणि संपूर्ण समाजाने त्याच्या पाठीशी उभे राहणे आवश्यक असल्याचे पद्मश्री पोपटराव पवार यांनी सांगितले.
शहरांचा पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवणे ही आगामी काळातील मोठी आव्हाने : वर्षानुवर्षे मेहनत घेऊन वाढवलेल्या फळबागा जगविणे जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था करणे आणि ग्रामीण भागासह शहरांचा पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवणे ही आगामी काळातील मोठी आव्हाने असणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक गावाने उपलब्ध पाण्याचा ताळेबंद तयार करून त्यानुसार पीकपद्धती ठरवावी, असे आवाहन पवार यांनी केले. दुष्काळ ही केवळ शेतकऱ्यांची नव्हे तर संपूर्ण समाजाची परीक्षा आहे. पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा, शेती आणि उद्योग-व्यवसाय यांच्या गरजा लक्षात घेऊन पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा संकटाची चाहूल लागताच पाण्याचा वापर मर्यादित करणे आणि सामूहिक निर्णय घेणे गरजेचे आहे, असेही यावेळी पवार यांनी सांगितले.
हिवरे बाजारचा अनुभव एका शब्दात पवार यांनी यावेळी सांगितला : प्रत्येकाने स्वतःचा आर्थिक स्वार्थ बाजूला ठेवून इतरांनाही पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या मानवतेच्या विचारातून एकत्रित नियोजन केले पाहिजे. सामाजिक आणि आर्थिक शिस्त पाळली तर आपण या भीषण दुष्काळालाही सामोरे जाऊ शकतो, असे आवाहन पद्मश्री पोपटराव पवार यांनी केले. हिवरे बाजारचा अनुभव एका शब्दात पवार यांनी यावेळी सांगितला आहे. पाऊस आपल्या हातात नाही. मात्र उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर पीक नियोजन आणि सामाजिक एकजूट आपल्या हातात आहे.
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