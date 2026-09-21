कोणता गणपती बाप्पा आहे राज्यात श्रीमंत ? रोकड किती ? करोडोच्या देणग्या, सोन्या चांदीचे दागिने अन् किती कोटींचा आहे विमा ?
राज्यात सध्या गणेशोत्सव 2026 ची धामधूम आहे. आपल्या लाडक्या बाप्पाचं दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली आहे. भाविक आपल्या लाडक्या बाप्पाला भरभरुन देणग्या देत आहेत.
Published : September 21, 2026 at 10:21 PM IST|
Updated : September 21, 2026 at 10:42 PM IST
मुंबई : गणपती बाप्पाच्या दर्शनासाठी लाखो भाविक रांगेत उभे राहतात. कुणी नारळ अर्पण करतं, कुणी हार-फुलं, तर कुणी आपल्या श्रद्धेनं सोनं-चांदीचे दागिने किंवा रोख रक्कम बाप्पाच्या चरणी ठेवतो. मुंबई आणि पुण्यातील काही प्रसिद्ध गणपती मंडळांमध्ये दरवर्षी अशाच प्रकारे मोठ्या प्रमाणावर देणग्या जमा होतात. बाप्पाच्या मूर्तीवर चढवलेले सोन्या-चांदीचे दागिने, मंडप आणि भाविकांच्या सुरक्षेसाठी काढलेला विमा पाहिला, तर हे आकडे कोट्यवधींच्या पुढं जातात. मात्र, विमा म्हणजे मंडळाचा खर्च किंवा उत्पन्न नव्हे, हे लक्षात घेणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे.
‘श्रीमंत’ गणपतींकडे नेमकं काय आहे? : मग या ‘श्रीमंत’ गणपतींकडे नेमकं काय आहे? भाविकांकडून आलेल्या देणग्यांचं काय होतं ? आणि या पैशातून वर्षभर कोणती कामं केली जातात? मुंबईतील जीएसबीचा महागणपती, पुण्याचा श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती, लालबागचा राजा, अंधेरीचा राजा आणि गणेश गल्लीचा मुंबईचा राजा या पाच गणपतींची माहिती पाहिली तर प्रत्येकाची श्रीमंती वेगवेगळी असल्याचं दिसते.
जीएसबीचा महागणपती : ६६ किलो सोनं, ३३५ किलो चांदी आणि ७०३ कोटींचा विमा :
मुंबईच्या किंग्ज सर्कलमधील जीएसबी सेवा मंडळाचा महागणपती म्हटलं की डोळ्यासमोर येतात ते सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांनी सजलेले बाप्पा. यंदा या गणपतीच्या मूर्तीवर ६६ किलोपेक्षा जास्त सोनं आणि सुमारे ३३५ किलो चांदी आहे. त्यासोबत मौल्यवान रत्नांचे दागिनेही आहेत. या संपूर्ण गणेशोत्सवासाठी यंदा तब्बल ७०३.२७ कोटी रुपयांचा विमा काढण्यात आला आहे. "हा आकडा ऐकून अनेकांना हा मंडळाचा खर्च वाटू शकतो, मात्र तसं नाही. विम्यामध्ये मूर्तीवरील मौल्यवान दागिने, मंडप आणि उत्सवाशी संबंधित विविध जोखमींचं संरक्षण असते. जीएसबीची आणखी एक ओळख म्हणजे केवळ भव्य गणपती नव्हे, तर सेवा. मंडळाकडून अन्नदानासोबतच वर्षभर सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रम राबवले जातात," अशी माहिती ट्रस्टी आर जी भट यांनी दिली.
श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती : १९६८ ची मूर्ती आणि सोन्याचा ‘श्रीमंत’ थाट :
पुण्याचा श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती म्हणजे केवळ मोठी देणगी मिळणारा गणपती नाही, तर या मूर्तीचा स्वतःचा वेगळा इतिहास आहे. दगडूशेठ गणपतीची सध्याची प्रसिद्ध मूर्ती १९६८ मध्ये प्रसिद्ध शिल्पकार, मूर्तिकार आणि यंत्रविज्ञानाचे अभ्यासक शंकर आप्पा शिल्पी, नागेश शिल्पी यांनी घडवली आहे. मूर्ती तयार करण्याचं काम सुरू असतानाच सूर्यग्रहण आलं होतं. त्या काळातील श्रद्धेनुसार ग्रहणाच्या विशिष्ट वेळेत मूर्तीमध्ये गणेशयंत्र बसवण्यात आलं आणि धार्मिक विधी करूनच मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. बाप्पाची ही बैठी मूर्ती पाहिली तर चारही हात सुटे आहेत. डाव्या हातात मोदक, उजवा हात आशीर्वाद देणारा म्हणजेच वरदहस्त आहे. इतर दोन हातांमध्ये कमळ असून डोक्यावर मुकुट आहे. सोंडेवर केलेलं नक्षीकाम हे या मूर्तीचं आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. मूर्ती कुठल्याही बाजूनं पाहिली तरी बाप्पा आपल्याकडेच पाहत असल्याचा भास भाविकांना होतो. यंदा या बाप्पाला भाविकांनी अर्पण केलेल्या सोन्यातून सुमारे ५० किलो वजनाचे नवीन अलंकार तयार करण्यात आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी सॉलिटेरियो डायमंड्सकडून बाप्पाला ५० लाख रुपये किमतीचा हिऱ्याचा तिलक अर्पण करण्यात आला. हा तिलक गणरायाच्या शुंडाभूषणात बसवण्यात आला आहे. मात्र दगडूशेठची ओळख फक्त सोन्या-चांदीपुरती नाही. ट्रस्टकडून वर्षभर वृद्धाश्रम, अनाथ मुलांसाठी वसतिगृह, आदिवासी भागातील रुग्णालय आणि रुग्णवाहिका, ससून रुग्णालयातील विविध सुविधा आणि आरोग्य शिबिरांसारखी कामं केली जातात. ट्रस्टच्या अधिकृत संकेतस्थळावर २०२५ चा वार्षिक अहवालही उपलब्ध आहे. यंदा पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील भाविकांसाठी ५० कोटी रुपयांचं विमा संरक्षणही देण्यात आलं आहे.
लालबागचा राजा : पाच दिवसांतच ३ कोटींपेक्षा जास्त देणगी :
मुंबईच्या लालबागचा राजा म्हटलं की गर्दी, नवस आणि देणगी. यंदा गणेशोत्सवाच्या सुरुवातीच्या दिवसांतच देणगीचा आकडा कोट्यवधींवर पोहोचला. १४ सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या उत्सवाच्या पहिल्या तीन दिवसांत लालबागच्या राजाला ३ कोटी १८ लाख रुपयांची देणगी मिळाली. यात १ कोटी ९० लाख रुपये रोख, ६४७.४७ ग्रॅम सोनं आणि १२.३८९ किलो चांदी होती. १९ सप्टेंबरपर्यंतच्या पाच दिवसांत रोख देणगीचा आकडा ३.१ कोटी रुपये, तर सोनं १.१२ किलो आणि चांदी १९.७५ किलो इतकी झाली होती. म्हणजे उत्सवाचे अजून दिवस बाकी असतानाच भाविकांकडून मोठ्या प्रमाणात देणग्या जमा होत आहेत. "मंडळाकडून या देणग्यांची तपासणी करण्यात येते आणि मिळालेली रक्कम सामाजिक कामांसाठी वापरली जाते," असं अध्यक्ष बाळासाहेब कांबळे यांनी सांगितलं. लालबागचा राजा १९३४ पासूनच्या इतिहासामुळेही विशेष आहे. गिरणी कामगार आणि बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांच्या श्रद्धेतून सुरू झालेला हा गणपती आज मुंबईच्या गणेशोत्सवाची मोठी ओळख बनला आहे.
अंधेरीचा राजा : विमा २३.५ कोटी, सामाजिक कामातून वेगळी ओळख :
अंधेरीचा राजा म्हटलं की दरवर्षी वेगळा देखावा आणि सामाजिक कामं यांची सांगड पाहायला मिळते. यंदा मंडळानं अयोध्येतील राम मंदिराची प्रतिकृती उभारली आहे. या देखाव्यात ४६ सजावटीचे खांब प्रत्येकी १५ फूट उंच असून संपूर्ण रचना तयार करण्यासाठी सुमारे तीन महिने काम करण्यात आलं. "यंदा मंडळाचा परिसर, भाविक आणि स्वयंसेवकांसाठी मिळून २३.५ कोटी रुपयांचं विमा संरक्षण घेण्यात आलं आहे. हा विमा मंडळाचा खर्च नसून उत्सवादरम्यान उद्भवणाऱ्या विविध जोखमींसाठीचं संरक्षण आहे. अंधेरीच्या राजाची खास गोष्ट म्हणजे मंडळाचा वर्षभर सुरू असलेला सामाजिक उपक्रमांचा कार्यक्रम. मंडळानं आतापर्यंत ५१५ अवयवदान प्रतिज्ञापत्रं जमा केली आहेत. रक्तदान शिबिरं, मोफत आरोग्य तपासणी, गरजू रुग्णांना वैद्यकीय मदत आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शिबिरं घेतली जातात. दरवर्षी १५ शाळकरी मुलांना दत्तक घेऊन त्यांच्या वर्षभराच्या शिक्षणाचा खर्च केला जातो. राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धांमध्ये सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंनाही आर्थिक मदत दिली जाते," अशी माहिती मंडळाने दिली.
गणेश गल्ली मुंबईचा राजा : २२ फुटांचा बाप्पा आणि ५.५ किलो सोन्याचा हार :
लालबागमधील गणेश गल्लीचा मुंबईचा राजा हा १९२८ पासूनचा गणपती आहे. गिरणगावातील गिरणी कामगारांच्या परिसरातून सुरू झालेल्या या मंडळानं १९७७ मध्ये २२ फूट उंच गणेशमूर्ती बसवण्याची परंपरा सुरू केली. तेव्हापासून उंच मूर्ती ही मुंबईच्या राजाची खास ओळख बनली आहे. यंदा मुंबईच्या राजाची २२ फूट उंच मूर्ती कमळावर उभी करण्यात आली आहे. मंडळानं यंदाचा देखावा ‘गणेश गल्लीमध्ये वैष्णवांची वारी दाखल’ या संकल्पनेवर साकारला आहे. मुंबईच्या राजाच्या अंगावर असलेला २४ कॅरेट सोन्याचा ५.५ किलो वजनाचा आणि १२ फूट लांबीचा हार हेही मोठं आकर्षण आहे. मंडळाच्या माहितीनुसार हा हार सार्वजनिक संस्थेनं अर्पण केलेल्या सर्वात मोठ्या आणि वजनदार सोन्याच्या हारांपैकी एक म्हणून नोंदवला गेला आहे. मंडळाकडून रक्तदान, मोफत डोळे तपासणी आणि मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिरं, संगणक शिक्षणासारखे उपक्रम घेतले जातात, अशी माहिती मंडळाने दिली.
मग ‘श्रीमंत’ कोण? :
या पाचही गणपतींकडं पाहिलं तर ‘श्रीमंत’ हा शब्द फक्त पैशासाठी वापरता येत नाही. कुठं बाप्पाच्या अंगावर किलोच्या किलो सोनं आहे, कुठं भाविकांच्या देणग्या कोट्यवधींच्या आहेत, तर कुठं मंडप आणि भाविकांच्या सुरक्षेसाठी कोट्यवधींचं विमा संरक्षण आहे. पण या सगळ्या आकड्यांपलीकडं एक समान गोष्ट दिसते, भाविकांनी दिलेल्या श्रद्धेचा काही भाग पुन्हा समाजासाठी वापरण्याचा प्रयत्न. कुठं शिक्षणासाठी मदत होते, कुठं आरोग्य शिबिरं घेतली जातात, कुठं गरजू मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च केला जातो, तर कुठं रक्तदान आणि अवयवदानासारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन दिलं जाते. या गणपतींची श्रीमंती फक्त बाप्पाच्या अंगावरच्या सोन्यात नाही, भाविकांच्या श्रद्धेतून उभ्या राहणाऱ्या सेवेतही आहे.
हेही वाचा :