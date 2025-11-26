जिथं पतंग तिथलं पर्यावरण "बेस्ट"; पक्षी, वटवाघूळ अन् बेडकांचं अन्न असलेले पतंग निसर्गातील महत्त्वाचा दुवा
अन्न साखळीतील महत्त्वाचा घटक असणारे पतंग हे पक्षी, वटवाघूळ, कोळी, बेडुक यांचं प्रमुख अन्नदेखील आहेत. फुलपाखरांपेक्षा अधिक प्रजाती असणाऱ्या पतंगांच्या वैशिष्ट्यांसंदर्भात "ईटीव्ही भारत"चा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : November 26, 2025 at 3:53 PM IST
अमरावती- एखाद्या भागात पर्यावरणाची गुणवत्ता तपासायची असेल तर त्यासाठी कुठल्याही तंत्रज्ञानाची गरज भासत नाही. त्या परिसरात रात्री इकडून तिकडे उडत जाणारे, दिवसा गवताच्या पत्त्यांआड विसावलेले बरेचसे पतंग आढळले, तर त्या परिसरातील पर्यावरणाची गुणवत्ता ही बेस्ट आहे हे हमखास निश्चित करता येतं. अन्न साखळीतील महत्त्वाचा घटक असणारे हे पतंग पक्षी, वटवाघूळ, कोळी, बेडुक यांचं प्रमुख अन्नदेखील आहे. फुलपाखरांपेक्षा अधिक प्रजाती असणाऱ्या पतंगांच्या वैशिष्ट्यांसंदर्भात "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
फुलपाखरू आणि पतंग यांच्यात असा आहे फरक : लिपिडोपेट्रा या कुळात येणाऱ्या पतंगाच्या भरपूर प्रजाती आहेत. या काळात 90 टक्के प्रजाती या प्रतंगाच्याच आहेत. अनेकदा फुलपाखरू आणि पतंग यांना एकच मानलं जातं, मात्र हे दोन्हीही वेगवेगळे आहेत. या दोघांत फरक करायचा तर फुलपाखरू हे विविध रंगी असतात. फुलपाखरांचा रंग हा गडद असतो, तर पतंगाचा रंग हा जरा पुसट असतो. फुलपाखरं हे दिवसा उडताना दिसतात आणि पतंग हे निशाचर आहेत. फुलपाखरं दिवसा फुलांमधून पराग सिंचन करतात, तर पतंग हे रात्रीच्या वेळी फुलांमधून पराग सिंचन करतात. रातराणी, तगर, चमेली, मोगरा, कुंद, निशिगंध अशा फुलांमधून पतंग परागसिंचन करतात, अशी माहिती पक्षी आणि पतंगांचा अभ्यास करणारे किरण मोरे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली.
पतंगांची मीलन प्रक्रिया : पतंगाचं आयुष्य हे दोन आठवडे किंवा एक-दीड महिना इतकं असतं. या दरम्यान त्यांच्या मीलन प्रक्रियेचंही एक वैशिष्ट्य आहे. मादी पतंग ही उडताना एक विशेष गंध सोडते. तिचा हा गंध एक ते दीड किलोमीटर अंतरावर आणणाऱ्या पतंगाला त्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण अँटिनामुळं कळतो आणि या गंधाच्या दिशेनं तो मादा पतंगापर्यंत पोहोचतो आणि त्यांच्या मीलनाची प्रक्रिया होते, असं किरण मोरे यांनी सांगितलं.
पतंग हे परागीकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावतात : खरं तर वटवाघूळ हे मोठ्या प्रमाणात पतंग खातात. जवळपास सर्वच पक्षांचं खाद्य हे पतंग आहेत. बेडुकदेखील पाण्यावर, फुलांवर बसलेल्या पतंगावर ताव मारतो. पतंग हे निशाचर असून, चंद्राच्या प्रकाशात ते उडतात. चंद्राच्या प्रकाशाव्यतिरिक्त असणारा प्रकाश हा त्यांच्यासाठी अडथळा असतो. यामुळं अशा प्रकाशाच्या दिशेनं आकृष्ट होऊन ते अनेकदा जीव गमावतात. पतंग हे परागीकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पतंग हे पक्षी घुबड, वटवाघूळ आणि इतर शिकारी प्राण्यांसाठी महत्त्वाचा अन्नस्रोत आहेत. काही पतंग रेशीम तयार करतात. पतंगांवरून पर्यावरणातील बदल आणि जैवविविधतेची स्थिती ओळखता येते. पतंग फुलांमधील मध खात असून, काही प्रजाती पिकलेल्या फळांचा गर खातात. काही प्रजाती प्राण्यांचे अश्रू , घाम आणि रक्तावर उपजीविका करतात.
हेही वाचाः
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक : सोशल मीडियावर विनापरवाना प्रचार करणार्या उमेदवारांवर होणार कारवाई
विजापूर-गुहागर महामार्गावर मद्यधुंद तरुणीचा धिंगाणा; वाहने अडवून बसली बोनेटवर, महिलांनी दिला चोप