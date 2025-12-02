घोडबंदर रोडवरील ट्रॅफिकची समस्या कधी संपणार? ठाण्यात वर्षभरात खड्ड्यांमुळे 18 जणांचा जीव गेल्याची हायकोर्टाकडून गंभीर दखल
मॅनहोलमध्ये पडून झालेल्या लहान मुलाच्या मृत्यूची अखेर जबाबदारी केडीएमसीनं स्वीकारलीय. तसेच मुलाच्या कुटुंबीयांना दोन आठवड्यांत 6 लाखांची नुकसानभरपाई दिली जाईल, असं केडीएमसीनं हायकोर्टात कबूल केलंय.
Published : December 2, 2025 at 4:42 PM IST
मुंबई : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या नाकर्तेपणामुळे मॅनहोलमध्ये पडून एका लहान मुलाचा मृत्यू झाल्याची जबाबदारी घेत मुलाच्या पालकांना 6 लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचं मान्य केलंय. 13 वर्षीय आयुष कदमचे वडील एकनाथ कदम यांना पुढील दोन आठवड्यांत ही रक्कम दिली जाईल, असं केडीएमसीनं स्पष्ट केलंय. तसेच ठाण्यातील घोडबंदर रोडवरील भयावह परिस्थिती आणि या वर्षभरात ठाण्यात रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे झालेल्या 18 मृत्यूंच्या वृत्ताचीही हायकोर्टानं गंभीर दखल घेतलीय.
घोडबंदर रोडवरील भयावह परिस्थिती कधी बदलणार? : ठाण्याला उत्तर मुंबई, वसई-विरार, भिवंडी आणि गुजरातशी जोडणारा घोडबंदर रोड हा व्यापार आणि व्यवसायाच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचा दुवा आहे. मात्र गायमुख घाटातील अरूंद रस्त्यामुळे इथं गेली अनेक वर्ष ट्रॅफिकची समस्या कायम असून, ती दिवसेंदिवस भयावह होत चाललीय. त्यामुळे याकडे प्रशासन गांभीर्यानं का पाहत नाही?, असा सवाल मंगळवारी हायकोर्टानं उपस्थित केला. तसेच ठाण्यात वर्षभरात खड्ड्यांमुळे रस्ते अपघातात एकही मृत्यू न झाल्याचा महापालिकेचा दावा फोल असल्याचा आरोप करत याचिकाकर्ते अॅड. रुजू ठक्कर यांनी हायकोर्टात धाव घेतलीय. काही वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार वर्ष 2025 मध्ये ठाण्यात खराब रस्त्यांमुळे झालेल्या अपघातात 18 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती कोर्टाला दिली, याची गंभीर दखल घेत ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी पुढील मान्सूनची वाट पाहू नका, अशी तंबी देत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठानं ठाणे महापालिका आणि राज्य सरकारला 15 डिसेंबरच्या सुनावणीत उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत.
काय आहे प्रकरण?- मुंबई उच्च न्यायालयानं वर्ष 2018 मध्ये खड्डे आणि रस्त्यांवरील उघड्या मॅनहोल्सच्या प्रश्नावर सविस्तर निर्देश दिलेले आहेत. त्याला अनुसरून रस्त्यांची देखभाल करण्यात महापालिका प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप करत अॅड. रुजू ठक्कर यांनी हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल केलीय. ही याचिका निकाली काढताना यासंदर्भात काही समस्या आल्यास याचिकाकर्त्यांना पुन्हा हायकोर्टात दाद मागण्याची मुभा दिली होती. त्यानुसार उघड्या मॅनहोलचा प्रश्न अजूनही कायम असून, डोंबिवलीतील 13 वर्षीय मुलाचा मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाल्याच्या मुद्द्यावर रुजू ठक्कर यांनी या प्रकरणी हायकोर्टात नव्यानं याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली.
आयुष कदमच्या कुटुंबीयांना मिळणार नुकसानभरपाई - 28 सप्टेंबर रोजी डोंबिवलीतील सरोवर नगर परिसरात एक लहान मुलगा भंडाऱ्याच्या जेवणासाठी घरातून बाहेर पडला होता. तिथं जेवण झाल्यानंतर तो एका उघड्या नाल्याजवळ हात धुण्यासाठी गेला असता, त्या लहान मुलाचा चेंबरमध्ये पडून मृत्यू झाला. या लहान मुलाचं नाव आयुष कदम (13) असं होतं. या घटनेनं डोंबिवलीतील सरोवर नगर परिसर हादरून गेला. संबंधित घटनेची माहिती आयुषच्या मित्रांनी त्याच्या आई-वडिलांना त्वरित माहिती दिली. कुटुंबीयांनी आरडाओरड करत मदतीची याचना सुरू केली. "आमचा मुलगा नाल्यात पडलाय, कोणीतरी वाचवा", असा टाहो त्यांनी फोडला. पण घटनास्थळी असलेले लोक भंडाऱ्यातच मग्न होते, मदत करणं सोडून सर्वजण त्यावेळी केवळ बघ्याची भूमिका घेत होते. अखेर काही अग्निशामन दलाला बोलावण्यात आलं पण आवश्यक ती साधनसामग्री उपलब्ध नसल्यानं तेही नाल्यात उतरू शकले नाहीत. अशातच वेदांत जाधव या तरुणानं जीवाची बाजी लावत नाल्यात उडी घेतली. सुमारे आर्धा तास शोध घेतल्यानंतर त्यानं आयुषला बाहेर काढलं. कुटुंबीयांनी त्याला तातडीनं रुग्णालयात दाखल केलं, परंतु तोवर फारच उशीर झाला होता. डॉक्टरांनी दाखल करताच आयुषला मृत घोषित केलं होतं. हा अपघाती मृत्यू पालिकेच्या हलगर्जीपणामुळेच झाल्याचा आरोप करत हायकोर्टात ही याचिका दाखल झालीय. या पार्श्वभूमीवर मॅनहोल्सना संरक्षक जाळ्यांनी सुरक्षित करणं ही पालिका प्रशासनाची जबाबदारी आहे, ती पूर्ण केलीय का?, अशी विचारणा हायकोर्टानं महापालिकेकडे केली होती. त्यानुसार अखेर केडीएमसीच्या वतीनं जबाबदारी स्वीकारत मुलाच्या कुटुंबीयांना 6 लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचं मान्य केलंय. तसेच संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू असून, दंडाची ही रक्कम त्यांच्याकडून वसूल केली जाईल, असं पालिकेच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलंय. यावर समाधान व्यक्त करत हायकोर्टानं केडीएमीला सहा आठवड्यांत आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
