"...तेव्हा नवाब मलिक चालले, मग आता का नको? जरा नैतिकता ठेवा", सुप्रिया सुळेंचा भाजपावर हल्लाबोल
एकनाथ शिंदे यांच्या दिल्लीवारीबद्दल विचारलं असता, "त्यांच्या पक्षात आम्ही का लक्ष देऊ?," असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी केला.
Published : November 20, 2025 at 3:00 PM IST
मुंबई : महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेससोबत पुढच्या आठवड्यात चर्चा होणार असल्याची माहिती गुरुवारी (20 नोव्हेंबर) राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. तसंच आघाडीबाबत काँग्रेस आणि शिवसेनेसोबत देखील चर्चा करणार आहोत, असं सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर नवाब मलिक यांच्याबाबत भाजपानं घेतलेल्या भूमिकेबाबत बोलताना, "जेव्हा राष्ट्रवादी फोडली, तेव्हा भाजपाला नवाब मलिक चालले, आता ते नकोत. जरा नैतिकता ठेवा. सोयीचं राजकारण करत राजकारणात लोकांचा फक्त उपयोग करून घ्यायचा ही भाजपाची पद्धत आहे," असं म्हणत सुप्रिया सुळे यांनी भाजपावर टीका केली.
रुसवे फुगवे करायला इतर ठिकाणं आहेत : नुकत्याच झालेल्या राज्य सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेना पक्षाच्या मंत्र्यांनी सहभाग घेतला नाही. त्याबाबत बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी कॅबिनेट बैठक आणि वैयक्तिक राजकारण वेगळं ठेवलं पाहिजे असं स्पष्ट केलं. त्या म्हणाल्या, "कॅबिनेटच्या आधी किंवा नंतर तुमच्या संघटनेच्या अडचणी एकमेकांसमोर ठेवल्या पाहिजे. स्वतःचे वैयक्तिक हेवेदावे आणि त्याच्यावर रुसवे फुगवे करायला इतर ठिकाणं आहेत. त्यासाठी जनतेनं तुम्हाला निवडून दिलेलं नाही. नागरिकांनी तुम्हाला निवडून दिलंय. जनतेची कामं करण्यासाठी, जनतेच्या पैशावर राज्याचा डोलारा उभा आहे, तर त्यांच्या पैशाचा विनियोग कामासाठी करा," असं आवाहन सुप्रिया सुळे यांनी केलं.
आपला तो बाबू आणि दुसऱ्याचं ते कार्ट : दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांच्या दिल्लीवारीबद्दल विचारलं असता, "त्यांच्या पक्षात आम्ही का लक्ष देऊ?," असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी केला. तसंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साम, दाम, दंड, भेद वापरून पक्ष वाढवा, असं सांगितलं होतं, याची आठवण सुप्रिया सुळे यांनी करून दिली. "ज्या परिवारवादाबद्दल भाजपानं बाकी सर्व पक्षांवर टीका केली होती. त्याच भाजपानं नांदेड जिल्ह्यातील लोहा नगरपरिषदेमध्ये गजानन सूर्यवंशी यांना नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी दिली. तसंच नगरसेवक पदासाठी त्यांच्या पत्नी, भाऊ, भावजय, मेहुणा, भाच्याची पत्नी अशा सहा जणांना उमेदवारी दिली आहे. म्हणजे आपला तो बाबू आणि दुसऱ्याचं ते कार्ट," अशी कोपरखळी सुप्रिया सुळे यांनी मारली.
...तेव्हा भाजपाला नवाब मलिक चालले : याचबरोबर, भाजपाला नवाब मलिक यांचा विरोध आहे. याबाबत सुप्रिया सुळे यांनी भाष्य केलं. त्या म्हणाल्या, "नवाब मलिक आणि आम्ही एकत्र काम केलंय. त्यांनी काही केलं नाही. त्यांच्यावर खोटे आरोप आहेत, असं नवाब मलिक वारंवार सांगत आहेत," असं सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं. तसंच, "जेव्हा राष्ट्रवादी फोडली, तेव्हा भाजपाला नवाब मलिक चालले. आता ते नकोत. जरा नैतिकता ठेवा. मित्र पक्ष म्हणून चालतात आणि आता मित्र पक्षाची वेगानं वाढ होतेय तर आता ते तुम्हाला नकोत. वेळेला मदत घ्यायची आणि यश मिळालं की, माणसाला आरोपी ठरवायचं ही कुठली नैतिकता. सोयीच्या राजकारणासाठी काहीही करायला तयार होणार, हा कसला नैतिकता हरवलेला भाजपा?," असं म्हणत सुप्रिया सुळे यांनी टीका केली.
