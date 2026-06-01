दु:ख ऐकून घेण्यासाठी लोक देतात पैसे! मुंबईतील हा तरुण नेमकं काय करतो?
राजस्थानमधील रुदाली एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर रडण्यासाठी पैसे घेतात. तुमचे दु:ख ऐकून घेईल आणि सोबत रडेल, असा व्यक्ती मुंबईतदेखील आहे. नेमका त्याचा व्यवसाय का आहे?
Published : June 1, 2026 at 2:30 PM IST|
Updated : June 1, 2026 at 2:38 PM IST
मुंबई - दु:ख ऐकण्यासाठी लोक पैसे देतात, हे खरे आहे. त्यावर मुंबईतील एका तरुणाचा उदरनिर्वाह चालतो. पृथ्वीराज बोहरा असे लोकांचं दु:ख ऐकून पैसे कमाविणाऱ्या तरुणाचं नाव आहे. दु:ख ऐकण्यासाठी लोक पैसे का घेतात? याचा त्यानं अनुभव सांगितला. मानसिक उपचार तज्ञांनी या व्यवसायाबद्दल मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाची बाब सांगितली आहे.
दुःख नाही, असा या जगात क्वचितच एखादा व्यक्ती असेल. आपलं दुःख कोणाकडे मांडायचं, असा अनेकांना प्रश्न पडतो. पण, पैसे घेऊन तुमचं कोणी दु:ख ऐकत असेल तर... मुंबईतील पृथ्वीराज बोहरा ही व्यक्ती लोकांचं दुःख ऐकून घेतात. ही व्यक्ती दुःख ऐकून त्यासाठी पैसे घेऊन आपला उदरनिर्वाह करते. सध्या या व्यक्तीची सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा आहे. मात्र, हा व्यवसाय करणाऱ्या बोहरा यांना का वाटतं? हा व्यवसाय करताना बोहरा यांना कोणत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते? जाणून घ्या, स्पेशल रिपोर्ट.
पृथ्वीराज बोहरा म्हणाले की," मी मूळचा राजस्थानचा असून सध्या उदरनिर्वाह करण्यासाठी मुंबईमध्ये राहतोय. सुरुवातीच्या काळात छोट्या-मोठ्या नोकऱ्या केल्या आहेत. व्यवसायही केले आहेत. कोरोना काळात मोठ्या प्रमाणावर लोक एकटे होते. त्या काळात अनेजकजण दुःखी असल्यामुळे त्यांच्याशी बोलायला कोणी नसायचे. एकटं पडल्यानं लोकांचं मन विचलित झाल्याचं मला पाहायला मिळालं. अशावेळी मी सेवाभावानेनं लोकांच दुःख ऐकून घेण्याचं काम चालू केलं. पुढे त्याचं रूपांतर मी लहानशा व्यवसायामध्ये केलं. आजही लोक माझ्याकडे येऊन आपले दुःख मांडतात. त्यांचं दु:ख ऐकून घेतो. यातूनच माझा उद्धारनिर्वाह चालतो".
पुढे बोलताना बोहरा म्हणाले की," प्रत्येक व्यक्तीकडून मी पैसे घेतोच असं नाही. कित्येकांकडे खरंच पैसे नसतात, अशांना मी मोफत सेवा पुरवतो. अनेकजण आधी दुःख सांगतात. मग बरं वाटलं की त्यानंतर पुन्हा कधीतरी पैसे देतात. तर काही लोक मला बरं वाटतंय म्हणून अधिकचे पैसे देतात. पैसे हा महत्त्वाचा घटक नाही. तर दुःख जाणून घेणं, हा यातला महत्त्वाचा घटक आहे. ज्यावेळी आपले परके होतात, त्यावेळी आपल्याला आपलं दुःख ऐकणारा कोणीतरी व्यक्ती आहे, हीच गोष्ट मोठी असते. मी फक्त दुःख ऐकून घेतो. त्यानंतर मी पैसे घेतो".
"सध्या माणूस एकलकोंडा होत चालला आहे. अनेकदा त्याच्या सुख आणि दु:खात कुटुंबाचे लोकदेखील नसतात. अशावेळी कौटुंबिक समस्या घेऊन लोक मोठ्या प्रमाणावर माझ्याकडे येतात. त्याचबरोबर व्यवसायात तोटा झालेले लोक असो किंवा नोकरीमध्ये अडचण निर्माण झालेले लोक आपलं मन माझ्याकडं मोकळं करतात. यामुळे त्यांना बरं वाटतं. मीदेखील त्यांच्याशी नेहमी संवाद साधतो. दिवसाला तीन ते चार लोकांना मी भेटतो", असंदेखील यावेळी पृथ्वीराज बोहरा यांनी सांगितलं. (गोपनीयतेचा भंग होईल असे सांगत बोहरा यांना कोणत्याही अशा व्यक्तीशी संपर्क साधून दिला नाही)
बोहरा समोरच्या व्यक्तीचं दु:ख ऐकून त्याच्यासोबत रडण्याचेदेखील पैसे घेतात. विशेष म्हणजे राजस्थानमध्ये अनेक वर्षांपासून रडण्यासाठी पैसे घेणाऱ्या महिला या रुदाली नावानं ओळखल्या जातात.
राजस्थानमध्ये रुदालीची काय आहे प्रथा? राजस्थानमध्ये उच्चभ्रू कुटुंबांमधील पुरुषांच्या मृत्यूनंतर मोठ्याने आक्रोश करण्यासाठी आणि शोक व्यक्त करण्यासाठी महिलांच्या गटाला बोलाविले जाते. या महिलांच्या गटाला रुदाली म्हटले जाते. रुदाली प्रथेत अंत्ययात्रेच्या वेळी मृतदेहासमोर महिला मोठ्यानं आक्रोश करात. अनेकदा छाती बडवून शोक व्यक्त केला जातो. या स्त्रिया सहसा काळ्या रंगाचे वस्त्र परिधान करून 12 दिवस सुतक पाळतात. जुन्या प्रथेनुसार, अतिश्रीमंत कुटुंबे मृत्यूच्या दु:खद प्रसंगी स्वतः शोक करण्याऐवजी शोक करण्यासाठी बाहेरच्या स्त्रियांना बोलावित असतं. त्यामागे सामाजिक प्रतिष्ठादेखील होती.'रुदाली' म्हणून काम करणाऱ्या स्त्रियांसाठी श्रीमंत कुटुंबात दु:खद प्रसंगात जाऊन शोक करणं हे उदरनिर्वाहाचं साधन होतं. यावर रुदाली नावाचा चित्रपदटदेखील आहे. हा चित्रपट लेखिका महाश्वेता देवी यांच्या रुदाली कादंबरीवर आधारित आहे. चित्रपटाचं लेखन गुलझार तर दिग्दर्शन कल्पना लाझमी यांचे आहे.
दुःख ऐकून घेणं आणि मानसोपचार तज्ञ असणं यात खूप फरक- दु:ख ऐकून घेण्यासाठी अनेकजण पैसे खर्च करतात. याचे नेमके सामाजिक आणि मानसिक अर्थ काय असावेत, याबाबत मानसोपचारतज्ञ डॉ. शैलेश उमाठे यांनी सांगितलं," लोकांचं दुःख ऐकून घेणं आणि मानसोपचार तज्ञ असणं यात खूप फरक आहे. मानसोपचार तज्ञ हे कमीत कमी दहा वर्षाचा अभ्यास करून पदवी घेऊन लोकांच्या समस्या सोडवतात. नक्कीच तुमचं दुःख ऐकल्यानं कमी होतं. मात्र, त्या व्यक्तीला नक्की कोणता मानसिक त्रास आहे, हे जर समजून घ्यायचं असेल तर मानसोपचार तज्ञाचा सल्ला घेणं गरजेचं आहे".
पुढे मानसोपचार तज्ञ उमाटे म्हणाले," सध्या सोशल मीडियाच्या जमान्यामध्ये अनेक गोष्टी व्हायरल होतात. मात्र, आजही माणूस एकटा पडला आहे. कित्येक जण व्हायरल होणाऱ्या गोष्टींच्या मागे जातात. सोशल मीडियाचा वापर हा चांगल्या गोष्टींसाठीही होतो. मात्र, काहीदा तो वाईट गोष्टींसाठी होतो. अशा वेळेस जर तुम्हाला मन मोकळं करायचं असेल तर कोणी एका खास व्यक्तीकडे न जाता तुम्ही आपल्या जवळच्या व्यक्तीकडे जाऊन नक्कीच मन मोकळा करू शकता. अशावेळी तुम्हाला दरवेळी पैसे देऊन मनमोकळे करण्याची गरज नाही".
मानसोपचार तज्ञाशीच सल्ला घेणं कधीही चांगलं- "दुसरीकडे जर तुम्हाला कोणताही मानसिक आजार असेल तर तो एक मानसोपचार तज्ञ दूर करू शकतो. याचं कारण म्हणजे कित्येकदा मानसिक आजार हे केवळ मनाच्या समाधानाने बरे होतात असं नाही. कित्येकदा आपल्या एखाद्या अवयवाला त्रास झालेला असतो. त्यामुळे आपल्याला मानसिक त्रास होत असतो. यामुळे डॉक्टरकडे जाण कधीही चांगले", असंही यावेळी डॉ. शैलेश उमाठे म्हणाले.
एकंदरीत अनेकांना आपल्या आजूबाजूच्या व्यक्तींना आपली व्यथा सांगण्याऐवजी परक्या व्यक्तीकडे आपली व्यथा मांडणं जास्त योग्य वाटत आहे. तर दुसरी गोष्ट म्हणजे, मनमोकळ करणं आणि मानसिक त्रास असणं यातला फरक कित्येकांना अजून समजू शकलेला नाही. यामुळेच मानसोपचार तज्ञांकडे न जाता लोक अनेकजण इतर पर्याय शोधतात.