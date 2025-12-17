लिलावात घर विकत घेताना थकबाकीची सगळी जबाबदारी नवीन मालकावरच, हायकोर्टाचा निर्वाळा
लिलावातील घराचा भविष्यातील धोका आणि जबाबदारी स्वीकारुनच हे घर विकत घेतलं जातं. त्यामुळे गृहनिर्माण सोसायटीनं थकबाकी मागितल्यास नवीन मालकाला ती द्यावीच लागेल - हायकोर्ट
Published : December 17, 2025 at 11:20 AM IST
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून लिलावात निघणाऱ्या घरांची संख्या वाढत आहे. अनेक आलिशान घरं लिलावात विकली जात आहेत. विशेष म्हणजे लिलावातील घरांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयानंही एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. एखाद्यानं लिलावात घर घेतल्यास थकबाकी देण्याची सर्व जबाबदारी ही नवीन खरेदीदारावरच असेल, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं एका निकालात दिलाय.
मूळ घरमालकासोबत नवीन मालकानं वसुली करावी - आधीची थकबाकी मी भरणार नाही, सोसायटीनं ती मूळ घरमालकाकडून वसूल करावी, असा युक्तिवाद नवीन खरेदीदारानं केला होता. मात्र हा युक्तिवाद हायकोर्टानं फेटाळून लावला. मूळ घरमालकानं मेंटनन्स, रिपेअर चार्जेससह सोसायटीची अन्य देणी थकवली होती. त्याचा सर्व तपशील नवीन खरेदीदाराला देण्यात आला होता. परिणामी, त्यालाच ही थकबाकी द्यावीच लागेल, असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलंय. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठानं हा निर्वाळा दिलाय. लिलावातील घराचा भविष्यातील धोका आणि जबाबदारी स्वीकारूनच हे घर विकत घेतलं जातं. त्यामुळे गृहनिर्माण सोसायटीनं थकबाकी मागितल्यास नवीन खरेदीदाराला ती द्यावीच लागेल, असंही हायकोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलंय.
काय आहे प्रकरण? - बाळगंगा येथील एका गृहनिर्माण सोसायटीनं यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका केली होती. नवीन खरेदाराला सदस्यत्व देण्याचे आदेश निबंधकांनी या सोसायटीला दिले होते. मात्र आधीची थकबाकी दिल्याशिवाय नवीन खरेदाराला सदस्यत्व देता येणार नाही, असा दावा सोसायटीने केला होता. सोसायटीचा हा दावा मान्य करत हायकोर्टाने निबंधकांचे आदेश रद्द केले. तसेच आधीची सर्व थकबाकी भरल्यानंतरच नवीन खरेदारीला सोसायटीचं सदस्यत्व द्या, असे निर्देशही मुंबई उच्च न्यायालयानं सोसायटीला दिले आहेत.
