वडील म्हणून पार्थ पवार यांना काय सल्ला द्याल? अजित पवार म्हणाले...
जमीन घोटाळा प्रकरणावरुन चर्चेत असलेल्या पार्थ पवार यांना वडील म्हणून काय सल्ला द्याल, असं विचारल्यावर तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच गोष्टी करण्याची सूचना दिल्याचं अजित पवार म्हणाले.
Published : November 8, 2025 at 10:55 PM IST
पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या 'अमीडिया' या कंपनीकडून पुण्यातील मुंढवा येथील 'वतन' जमीन खरेदी व्यवहार प्रकरणी राज्यभर जोरदार चर्चा सुरू आहे. तो व्यवहार अखेर रद्द करण्यात आला आहे. या प्रकरणी विरोधकांकडून अजित पवार यांच्यावर जोरदार टीका करण्यात आली होती. या प्रकरणात पार्थ पवार यांना आपण काय सल्ला द्याल असं अजित पवार यांना विचारलं असता, ते म्हणाले की, पार्थ मुंबईला आहे, उद्या मी मुंबईला जाणार आहे. अशा प्रकरणातून शिकलं पाहिजे माणूस अनुभवातून शिकत असतो. आपल्या विश्वासाच्या व्यक्तीने जरी सांगितलं तरी त्यातील तज्ज्ञ माणूस जो असेल त्याला फी गेली तरी चालेल आपल्याकडे चांगले तज्ज्ञ सल्लागार असून त्यांचा सल्ला घ्यावा असं यावेळी अजित पवार म्हणाले.
पुण्यातील शिवाजीनगर नगर येथील पक्ष कार्यालयात आज सकाळपासून पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे जिल्ह्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीसंदर्भात बैठक घेण्यात आली. यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांना विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.
अजित पवार पुढे म्हणाले की, माझा प्रशासनाला देखील एक सल्ला आहे की येथून पुढे माझ्या जवळचे तसेच लांबचे कोणीही नातेवाईक अशा पद्धतीने जर गैरव्यवहार करत असतील किंवा चुकीचा व्यवहार करत असतील किंवा कोणाच्याही सांगण्यावरून काम करत असतील तर ते अजिबात करत जाऊ नका. कोणाच्याही दबावाखाली काम करू नका. मी कालही नियमानुसार काम करणारा कार्यकर्ता होतो आणि आजही नियमानुसार चालणारा कार्यकर्ता आहे असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
पुणे जमीन खरेदीच्या बाबत अजित पवार यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, जमिनीच्या खरेदीसंदर्भात चाैकशी झाल्यानंतर वस्तुस्थिती समाेर येईल. ज्या व्यवहारांची नोंदणी करताच येत नाही त्याची तपासणी करणार आहे. चौकशी झाल्यानंतर वस्तुस्थिती समोर येईल. या प्रकरणाची नीट चौकशी होईल. कारण, पुन्हा अशा प्रकारचे व्यवहार होऊन सरकारची पण फसवणूक व्हायला नको. जे व्यवहार करताच येत नाहीत, ज्याच्या नोंदीच होऊ शकत नाहीत. ते करण्याचं पण धाडस काहींनी दाखवलं आहे. ते कशामुळे दाखवलं. त्यासाठी कुणी फोन केलाय का? कुणी दबाव आणलाय का? त्यापद्धतीने सर्व तपास करायला सांगितला आहे, त्याबद्दलचे आदेशही काढण्यात आलेले आहेत. त्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर आपल्याला वस्तूस्थिती कळेल. तसंच ज्याच्यात एक रुपयाही दिला गेलेला नाही, आणि तो कागद होऊ शकत नाही. अशा गोष्टी असूनही तो केला गेलेला आहे. जो कागद केला होता त्याला ग्राह्य धरलं गेलं होतं तर त्याला आता रद्द करण्यात आलेलं आहे. हे झाल्यानंतर कुठल्या विभागानं काय कळवायचं ते कळवलेलं आहे. माझी एवढीच विनंती आहे की, जे खरं असेल तेच दाखवा, परंतु जे खरं नसेल तर त्याची बदनामी करु नका असं यावेळी पवार म्हणाले.
