राज्याच्या राजकारणात परत येणार का?, विनोद तावडे म्हणाले, "महाराष्ट्रातला माणूस बाहेरच्या राज्यात..."
मेधा किरीट लिखित आणि मोरया प्रकाशन प्रकाशित 'अटलजी: एक व्रतस्थ याज्ञिक' या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा आज भाजपाचे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते पार पडला.
Published : December 20, 2025 at 2:56 PM IST
पुणे : राज्याच्या राजकारणात गेल्या काही काळापासून राष्ट्रीय पातळीवर काम करणारे भाजपाचे नेते विनोद तावडे हे राज्यातील राजकारणात पुन्हा एकदा सक्रिय होतील, अशी जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबत आज (20 डिसेंबर) थेट विनोद तावडे यांना विचारण्यात आलं. त्यावेळी ते म्हणाले की, "महाराष्ट्रातला माणूस बाहेरच्या राज्यात जाऊन चांगलं काम करत आहे, हे चांगलं वाटत नाही का? तसंच, नितीन नबीन यांचं कौतुक केलं पाहिजे, ते चांगलं काम करत आहेत, " असं विनोद तावडे यांनी सांगितलं. दरम्यान, पुणे पुस्तक महोत्सवात मेधा किरीट लिखित आणि मोरया प्रकाशन प्रकाशित 'अटलजी: एक व्रतस्थ याज्ञिक' या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा आज भाजपाचे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते पार पडला. यावेळी ते बोलत होते.
साहित्यिकांना, पुस्तकप्रेमींना एक संधी : "पुणे पुस्तक महोत्सव दरवर्षी एक वेगळी उंची गाठताना पाहायला मिळत आहे. पुणे पुस्तक महोत्सवाच्या माध्यमातून साहित्यिकांना, पुस्तकप्रेमींना एक संधी उपलब्ध झाली असून अतिशय चांगला प्रतिसाद याला मिळत आहे," असं विनोद तावडे म्हणाले. याचबरोबर, आज भाजपात विविध नेत्यांचे पक्ष प्रवेश होताना पाहायला मिळत आहे. याबाबत विनोद तावडे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, "स्थानिक स्वराज्य संस्था तसंच प्रामुख्यानं महापालिकेच्या निवडणुकाची तयारी सुरू आहे. राज्यात ज्या प्रकारचे सरकार आहे, त्या पक्षाच्याच उमेदवारांना पालिकेत निवडून दिलं तर हद्दीत विकासाला संधी आहे, हे सामान्य जनता ओळखते आणि या निवडणुकांमध्ये महायुतीला चांगलं यश मिळेल," असं विनोद तावडे यांनी सांगितलं.
पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न : काँग्रेस आमदार प्रज्ञा सातव यांच्या पक्ष प्रवेशावर विनोद तावडे यांना विचारलं असता, त्यांनी सांगितलं की, "ज्यावेळी कार्यकर्त्याला कर्तृत्वाला संधी आहे, असं वाटतं. त्यांचं भाजपामध्ये स्वागत करणं, हे पक्षाचे काम आहे. जिथं जिथं भाजपानं लोकांना घेतलं आहे, तिथं तिथं पक्ष वाढवण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे," असं विनोद तावडे म्हणाले. याशिवाय, तिकीट न मिळाल्यानं नाराज न होता पक्षाच काम करणं, हे आपलं काम आहे, असं विनोद तावडे यांनी म्हटलं होतं. याबाबत ते म्हणाले की, "एखादी गोष्ट जर पक्ष आपल्याला देतो, तेव्हा पक्षानं आतापर्यंत आपल्याला काय काय दिलं आहे? हे आठवलं पाहिजे. आपण कशासाठी आहोत. हे आपल्याला ओळखता आली की, ते आपल्यासाठी चांगलं असतं," असं विनोद तावडे यांनी सांगितलं.
