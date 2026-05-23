ETV Bharat / state

वांद्रे येथील गरीबनगर झोपडपट्टी हटवल्यानं रेल्वेचा काय झाला फायदा?, पाहा व्हिडिओ

वांद्रे येथील गरीबनगर झोपडपट्टीवरील अतिक्रमण हटवल्यामुळं पश्चिम रेल्वेला मोकळी जमीन मिळाली असून, रेल्वे प्रवाशांना आणि पायाभूत सुविधांना मोठा फायदा होणार आहे.

Garib Nagar Slum
गरीबनगर झोपडपट्टी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 23, 2026 at 8:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : वांद्रे पूर्व येथील गरीब नगरमध्ये पश्चिम रेल्वेकडून राबवण्यात आलेली अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम अखेर पूर्ण झाली आहे. पाच दिवस चाललेल्या या कारवाईत संपूर्ण अतिक्रमण हटवण्यात आलं. कारवाईदरम्यान स्थानिकांकडून विरोधही करण्यात आला. दुसऱ्या दिवशी काही समाजकंटकांनी दगडफेक केल्याची घटना घडली होती.

मार्गिकांच्या कामासाठी अतिक्रमण हटवणं आवश्यक : या कारवाईमागील मुख्य कारण म्हणजे केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई विभागातून आणखी 50 मेल-एक्सप्रेस गाड्या चालवण्याचं लक्ष्य दिलं आहे. हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी पाचवी आणि सहावी मार्गिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. त्यामुळं या मार्गिकांच्या कामासाठी अतिक्रमण हटवणं आवश्यक होतं. या प्रकल्पामुळं प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणावर सुविधा होणार आहे. पश्चिम रेल्वेने अनेक वर्षांच्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर गरीब नगर येथील अतिक्रमण हटवण्याची परवानगी मिळवली होती.

माहिती देताना विनीत अभिषेक (ETV Bharat Reporter)

मोहिमेत सुमारे 500 बांधकामे पाडण्यात आली : सांताक्रूझ ते मुंबई सेंट्रल स्थानकादरम्यान पाचवी आणि सहावी मार्गिका उभारण्याच्या कामाला या कारवाईमुळं वेग मिळणार आहे. यामुळं मेल-एक्सप्रेस आणि लोकल वाहतुकीतील कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. सध्या एक्सप्रेस गाड्या फास्ट ट्रॅकवरून चालवल्या जातात. मात्र, भविष्यात या गाड्या स्वतंत्र मार्गिकेवरून चालवल्या जाणार आहेत. याचबरोबर बुलेट ट्रेन प्रकल्पालाही या कारवाईचा मोठा फायदा होणार आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गिकेवर अनधिकृत बांधकाम होत आहे. या कारवाईमुळं बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला कोणताही अडथळा राहणार नाही. लोकल स्टेशन आणि वांद्रा टर्मिनस स्टेशन या दोघांनाही जोडण्यासाठी या कारवाईमुळं मदत होणार आहे. या मोहिमेत सुमारे 500 बांधकामे पाडण्यात आली. त्यामुळं वांद्रे पूर्व परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे. बीकेसीसारख्या महत्त्वाच्या भागात जाण्यासाठीही नागरिकांना याचा फायदा होणारआहे.

दुसऱ्या दिवशी दगडफेक, पोलिसांची कारवाई : तोडकाम सुरू असताना दुसऱ्या दिवशी काही समाजकंटकांनी पोलिसांवर आणि कामगारांवर दगडफेक करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेत सात पोलीस जखमी झाले. त्यानंतर पोलिसांनी लाठीचार्ज करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या प्रकरणी शंभरहून अधिक जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 19 जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. त्यापैकी 18 जणांना न्यायालयाने 26 मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

100 टक्के अतिक्रमण हटवण्यात आले : या कारवाईविषयी बोलताना विनीत अभिषेक म्हणाले, “आज अतिक्रमण विरोधी मोहिमेचा पाचवा दिवस होता. 100 टक्के अतिक्रमण हटवण्यात आलं आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कायम ठेवण्यात आलेल्या बांधकामांचे वरचे मजलेही पाडण्यात आले. बहुतांश मजले काल हटवण्यात आले होते, तर उर्वरित काम आज पूर्ण करण्यात आले. जमा झालेला कचरा आणि ढिगारा हटवण्याचे काम प्राधान्याने सुरू आहे. फेन्सिंग आणि बॅरिकेडिंगचे कामही सुरू करण्यात आले आहे. या मोहिमेसाठी शहर पोलीस, राज्य प्रशासन, महानगरपालिका, आरपीएफ आणि जीआरपी यांनी मोठे सहकार्य केले. पाचव्या दिवशी 1000 ते 2200 कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. भविष्यात या अतिक्रमणमुक्त जागांचा वापर प्रवासी सुविधा आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे.”

हेही वाचा -

TAGGED:

गरीबनगर झोपडपट्टी
GARIB NAGAR SLUM
WESTERN RAILWAY
पश्चिम रेल्वे
GARIB NAGAR SLUM

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.