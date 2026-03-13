ETV Bharat / state

गॅस तुटवड्यावर काय उपाययोजना आहेत?, हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

टंचाईच्या काळात गॅस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्याविरोधात हायकोर्टात सहा वितकरकांनी धाव घेतली आहे. घरगुती गॅस पुरवठ्याला प्राधान्य देण्याची विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे.

PIL on LPG shortage
संग्रहित- मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 13, 2026 at 10:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : आखाती युद्धाचा परिणाम आता भारतावरही झालेला असून महाराष्ट्रात एलपीजी गॅसची टंचाई निर्माण झालीय. याची गंभीर दखल घेत घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या गॅस तुटवड्यावर राज्य सरकारनं काय उपाययोजना केल्यात?, असा सवाल उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयानं याबाबत राज्य सरकारला सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या एलपीजीचा पुरवठा प्राधान्यानं करण्याचे आदेश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेत.


काय आहे याचिका - गॅस टंचाईच्या झळा सर्वसामान्यांच्या घरात पोहचू नयेत म्हणून घरगुती एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा वाढवण्यात यावा, अशी मागणी करत सहा गॅस विक्रेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टाला सांगण्यात आलं की, केंद्र सरकारनं घरगुती वापरासाठी एलपीजी पुरवठ्याला प्राधान्य देण्याचे आदेश दिलेले आहेत. असे असताना कॉन्फिडन्स पेट्रोलियम इंडियासारख्या कंपन्या त्याकडे साफ दुर्लक्ष करत आहेत. निर्यात धोरणाचे कारण देत या कंपनीनं पुरवठा वाढवण्यास नकार दिल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेतून केला. या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या एलपीजीचा पुरवठा प्राधान्यानं करण्याची आवश्यकता असल्याचं मत या सुनावणीत व्यक्त केलयंय. देशभरातील ग्राहकांना, विशेषतः महाराष्ट्र आणि विदर्भ प्रदेशातील ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास होत आहे. न्यायालयानं याचिकेची दखल घेत केंद्र सरकारला याप्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिलेत.

राज्य सरकारनं सध्या केलेली तयारी - राज्याची एलपीजीची सरासरी दैनंदिन मागणी 9 हजार मेट्रिक टन आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून सरकारनं रिफायनरींमधील उत्पादन वाढवून 11 हजार मेट्रिक टनपर्यंत नेलंय. जर भविष्यात पुरवठ्यावर मर्यादा आल्या, तर सरकारनं प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे. रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शाळा-महाविद्यालयांमधील मेस, मध्यान्ह भोजन योजना आणि कम्युनिटी किचन यांना एलपीजीचा पुरवठा विनाअडथळा सुरू ठेवला जाईल. या संस्थांची यादी तयार करण्याचे निर्देश अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी प्रशासनाला दिलेत. तर उद्योगांसाठी आणि हॉटेल व्यवसायासाठी कोळसा किंवा रॉकेल यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्याबाबत चाचपणी करण्याचे निर्देशही सर्व जिल्हा समित्यांना देण्यात आलेत. मात्र, हे करताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचं पालन करणंही अनिवार्य असेल. तसेच सोशल मीडिया किंवा अन्य माध्यमांतून गॅस तुटवड्याबाबत अफवा पसरवणाऱ्यांविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनानं दिलाय.

TAGGED:

PIL ON LPG SHORTAGE
LPG SHORTAGE PLEA IN HIGH COURT
MH GOV LPG SHORTAGE
जनहित याचिका गॅस सिलेंडर तुटवडा
NAGPUR BENCH BOMBAY HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.