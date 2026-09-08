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'वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर' काय आहे? पंतप्रधान मोदींनी WDFC चे तीन टप्पे देशाला समर्पित केले; प्रमुख फायदे जाणून घ्या

मुंबईतील रेल्वे नेटवर्कवरील मालवाहतुकीचा ताण कमी करण्यासही या कॉरिडोरचा फायदा होणार आहे.

What Is Wdfc
'वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर' काय आहे? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 8, 2026 at 6:36 PM IST

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मुंबई : भारताच्या रेल्वे मालवाहतुकीच्या दृष्टीनं आजचा (8 सप्टेंबर) दिवस महत्त्वाचा ठरला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोरच्या (WDFC) तीन महत्त्वाच्या टप्प्यांचं लोकार्पण करण्यात आलं. या प्रकल्पामुळे देशातील मालवाहतुकीला मोठा वेग मिळणार असून, आयात-निर्यातीसह औद्योगिक वाहतुकीलाही चालना मिळणार आहे.

न्यू साणंद ते न्यू मकरापुर, न्यू उंबरगाव ते न्यू सफाळे आणि न्यू सकाळी ते न्यू जेएनपीटी या तीन टप्प्यांचा यात समावेश आहे. या तीन टप्प्यांची एकूण लांबी 326 किलोमीटर असून, त्यासाठी सुमारे 30 हजार 700 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. या टप्प्यांमुळे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटीला थेट रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. त्यामुळे बंदरांमधून होणारी आयात-निर्यात मालाची वाहतूक अधिक वेगानं होण्यास मदत होईल. तसेच प्रमुख औद्योगिक केंद्रे आणि बंदरांमधील संपर्क मजबूत होऊन लॉजिस्टिकचा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

देशाच्या मालवाहतूक व्यवस्थेचा मजबूत कणा : मुंबईतील रेल्वे नेटवर्कवरील मालवाहतुकीचा ताण कमी करण्यासही या कॉरिडोरचा फायदा होणार आहे. ईस्टर्न आणि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हे दोन्ही मिळून देशाच्या मालवाहतूक व्यवस्थेचा मजबूत कणा ठरत आहेत. देशभरातील मालवाहतूक अधिक वेगवान, कार्यक्षम आणि सक्षम करण्याच्या दृष्टीने या तीन टप्प्यांचं लोकार्पण महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

WDFC चे फायदे काय आहेत? :

  • WDFC च्या या विभागांच्या कार्यान्वित होण्यामुळे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटीशी थेट मालवाहतूक दुवा उपलब्ध होईल.
  • यामुळे औद्योगिक केंद्रे आणि बंदर यांच्या दरम्यान होणाऱ्या आयात-निर्यात मालाची वाहतूक अधिक जलद होईल अशी अपेक्षा आहे.
  • रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे मालवाहतुकीचा खर्च आणि प्रवासाचा वेळ कमी होण्यास मदत होईल.
  • तसेच, यामुळे मुंबईच्या विद्यमान रेल्वे जाळ्यावरील मालगाड्यांचा ताण कमी होईल आणि परिणामी प्रवासी गाड्यांसाठी क्षमता उपलब्ध होईल.

2,843 किमीचे जाळे : 'वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर' (पश्चिम समर्पित मालवाहतूक मार्ग) उत्तर प्रदेशातील दादरीपासून महाराष्ट्रातील जेएनपीए (JNPA) पर्यंत जातो. दादरी येथे तो 'ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर'शी (EDFC) जोडला जातो.

EDFC चा लुधियाना ते सोननगर हा टप्पाही पूर्ण झाला आहे. हे दोन्ही कॉरिडॉर पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर, देशभरात सुमारे २,८४३ किलोमीटर लांबीचे मालवाहतुकीसाठीचे स्वतंत्र रेल्वे जाळे (डेडिकेटेड फ्रेट रेल नेटवर्क) कार्यरत होईल.

'लॉजिस्टिक्स व्यवस्थेत आम्ही मोठा बदल घडवून आणला' : यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, भारताच्या लॉजिस्टिक्स व्यवस्थेत आम्ही मोठा बदल घडवून आणला आहे. वेस्टर्न आणि ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर 12 वर्षांत पूर्ण करून दाखवलं. आज हे दोन्ही फ्रेट कॉरिडोर देशाच्या व्यापाराचे मुख्य आधार बनले आहेत. यामुळे देशाच्या प्रगतीला अधिक गती मिळणार असून, वेगानं विकसित होणाऱ्या भारताची ही ‘जीवनवाहिनी’ ठरणार आहे.

महाराष्ट्राला आणि देशाला मोठी भेट - मुख्यमंत्री फडणवीस : या प्रकल्पांच्या उद्घाटनानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, विकसित भारताच्या दृष्टीनं हा अतिशय महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. जेएनपीटीला थेट रेल्वे मार्गिकेशी जोडण्यात आल्यानं आयात-निर्यातीला मोठा फायदा होणार आहे. यामुळे विकासाला गती मिळण्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणावर खर्चाची बचत होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राला आणि देशाला ही मोठी भेट दिली आहे.

प्रकल्पाचा मोठा फायदा उद्योगांना - DFCCIL चे कार्यकारी संचालक : सोबतच, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक प्रवीण कुमार यांनी सांगितलं की, या प्रकल्पाचा मोठा फायदा उद्योगांना होणार आहे. आता एंड-टू-एंड कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध झाली असून, लॉजिस्टिकल कॉस्ट कमी करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. याचा फायदा संपूर्ण देशाच्या विकासाला होणार आहे.

काय आहे प्रकल्प? : वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोरच्या (WDFC) लोकार्पण करण्यात आलेल्या तीन टप्प्यांची एकूण लांबी 326 किलोमीटर असून, या प्रकल्पासाठी सुमारे 30 हजार 700 कोटी रुपये खर्च झाला आहे.

  • साणंद ते मकरापुरा : मध्य गुजरातमधील अहमदाबाद-वडोदरा पट्ट्याला जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग.
  • न्यू उंबरगाव ते न्यू सफाळे : गुजरात-महाराष्ट्र सीमेपासून पालघर जिल्ह्यातील सफाळेपर्यंतचा मार्ग.
  • न्यू सफाळे ते न्यू जेएनपीटी : पालघर ते नवी मुंबईतील जेएनपीटीपर्यंतचा मार्ग. वसई-खारबाव मार्गे या भागाला कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे.

आधीची मार्गिका कशी होती? : यापूर्वी जेएनपीटीहून येणारी मालवाहतूक जेएनपीटी-कळंबोली-वसई-उधना-वडोदरा या मार्गाने जात होती. आता डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोरमुळे जेएनपीटी ते वडोदरा थेट कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होणार आहे.

यामुळे मालगाड्यांसाठी स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध झाल्याने मालवाहतुकीचा वेग वाढणार आहे. त्याचबरोबर मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील मालगाड्यांचा ताण कमी होण्यास मदत होईल. परिणामी या मार्गांवर उपनगरीय रेल्वे सेवा वाढवण्यासाठी अधिक क्षमता उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. देशातील मालवाहतूक अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम करण्यासोबतच विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.

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वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर
WDFC चे प्रमुख फायदे
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