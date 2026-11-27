गोवंडीतील 'उदय सरांची शाळा' नेमकी आहे तरी काय? 95 टक्के अमराठी विद्यार्थ्यांना घडवणारा मुंबईतील अनोखा शैक्षणिक पॅटर्न
गोवंडी भागात असलेल्या उदय सरांच्या शाळेनं संपूर्ण मुंबईत आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. याच शाळेचा आढावा घेतला आहे 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी चिन्मय जगताप यांनी.
Published : November 27, 2026 at 8:54 PM IST
मुंबई : गोवंडी येथील लल्लुभाई कंपाऊंड परिसरात गेल्यास, ‘उदय सरांची शाळा कुठे आहे?’ असा साधा प्रश्न कोणत्याही स्थानिक नागरिकाला विचारला, तर तो तुम्हाला मानखुर्द पोलीस ठाण्यालगत असलेल्या बीएमसी शाळेचा पत्ता सांगेल. हीच शाळा म्हणजे देवनार कॉलनी इंग्रजी माध्यम शाळा क्रमांक 4 आणि या शाळेची ओळख निर्माण करणारे शिक्षक म्हणजे उदयसिंह नांगरे सर.
गेल्या दशकाहून अधिक काळ उदयसिंह नांगरे सर या शाळेत अध्यापनाचं कार्य करत आहेत. शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या अथक परिश्रमातून आज या शाळेनं केवळ गोवंडी परिसरातच नव्हे, तर संपूर्ण मुंबईत आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. या शाळेचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे येथील सुमारे 95 टक्के विद्यार्थी अमराठी भाषिक आहेत, तर शाळेतील 100 टक्के शिक्षक मराठी आहेत. भाषेची विविधता असूनही शिक्षक विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण देण्यासाठी विशेष मेहनत घेत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी शिक्षक नियमित वेळेबरोबरच अतिरिक्त वेळ देऊन त्यांना मार्गदर्शन करतात.
इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षणाची सुविधा असलेल्या या शाळेत सध्या 515 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. लल्लुभाई कंपाऊंड परिसरातील म्हाडा इमारतीच्या तळमजल्यावर भरणाऱ्या या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती परीक्षेत गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवत उल्लेखनीय यश संपादन केलं आहे. मराठी भाषिक वातावरणाबाहेरून आलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणत त्यांच्यात शैक्षणिक गुणवत्ता विकसित करण्याचं महत्त्वपूर्ण काम या शाळेतील शिक्षक करत आहेत.
शिक्षकांचं समर्पण, पालकांचा विश्वास अन् विद्यार्थ्यांची जिद्द यांचा सुंदर संगम :
विद्यार्थ्यांच्या या यशामागे शिक्षक उदय नांगरे, मुख्याध्यापिका मीनल चौधरी, नंदकुमार घोडे, गणेश चाबुकस्वार, रवींद्र वंजारी, साधना भावार्थे, स्मिता गायकवाड आणि प्रतीक माने या शिक्षकांचं मोलाचं योगदान आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी या सर्व शिक्षकांनी घेतलेले कष्ट, सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन आणि समर्पित वृत्ती यामुळेच शाळेच्या यशाचा आलेख उंचावत आहे. याशिवाय प्रशासकीय अधिकारी विजय जाधव यांचंही शाळेला मोलाचं सहकार्य लाभत आहे.
एकीकडे शैक्षणिक सुविधांबाबत अनेक आव्हानं असताना, दुसरीकडे शिक्षकांच्या जिद्दीच्या आणि मेहनतीच्या बळावर महानगरपालिकेची शाळा गुणवत्तेचं नवं आदर्श निर्माण करू शकते, हे देवनार कॉलनी इंग्रजी माध्यम शाळा क्रमांक 4 ने सिद्ध करून दाखवले आहे. खऱ्या अर्थानं शिक्षकांचं समर्पण, पालकांचा विश्वास आणि विद्यार्थ्यांची जिद्द यांचा सुंदर संगम म्हणजे गोवंडीतील ही शाळा.
'विद्यार्थ्यांचा पाया भक्कम करण्यावर आमचा विशेष भर' :
या शाळेविषयी बोलताना शिक्षक उदय नांगरे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक पाया भक्कम करण्यावर आम्ही विशेष भर देतो. विद्यार्थ्यांचा पाया मजबूत झाल्यामुळे त्यांची आकलन क्षमता वाढते. तसेच ते विविध शिष्यवृत्ती परीक्षांसाठी सक्षमपणं तयार होतात. शाळेबाहेरील जगात मोठी स्पर्धा आहे. या स्पर्धेला सामोरं जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शाळेतच तयार केलं जातं.
आमच्या शाळेत शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे लहान भाऊ पुन्हा याच शाळेत प्रवेश घेतात, अशी अनेक उदाहरणं आहेत. यावरून पालकांचा आमच्यावरील विश्वास दिसून येतो. शाळेची प्रसिद्धी करण्यात पालकांचा मोठा वाटा आहे. दरवर्षी मर्यादित वर्गसंख्येमुळे सुमारे 200 ते 250 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येत नाही. विशेष म्हणजे, प्रत्येक शिक्षक कार्यालयीन वेळेपेक्षा अधिक वेळ विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी देतो. आमच्या शाळेतील कोणताही शिक्षक खासगी शिकवणी घेत नाही, याचा मला आणि शाळेला अभिमान आहे. परिसरातील अनेक घरांमध्ये जागेची कमतरता असल्यानं विद्यार्थी शाळा सुटल्यानंतरही अभ्यासासाठी शाळेत येतात.
सहा वर्षांपूर्वी मला महापौर पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं होतं. तसेच माझे सहकारी नंदकुमार गोडे आणि गणेश चाबुकस्वार यांनाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ट्रस्ट, वरळी यांच्यातर्फे पुरस्कार मिळाले आहेत. मात्र, आम्ही पुरस्कारांसाठी काम करत नाही, तर विद्यार्थ्यांना घडवण्यासाठी काम करतो, असं उदय नांगरे यांनी सांगितलं.
विविध परीक्षांच्या गुणवत्ता यादीत विद्यार्थ्यांनी मिळवलं स्थान :
दरम्यान, शिक्षक गणेश चाबुकस्वार यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं की, आमच्या शाळेतील सर्व शिक्षक मराठी भाषिक आहेत, तर 95 टक्के विद्यार्थी अमराठी आहेत. ही वस्तुस्थिती असली तरी आमची शाळा इंग्रजी माध्यमाची आहे. सर्व शिक्षक इंग्रजी माध्यमातून शिकलेले असल्यामुळे अध्यापन करताना भाषेची अडचण कधीच जाणवली नाही. याशिवाय विद्यार्थ्यांना शिकताना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी आम्ही त्यांच्याशी हिंदी भाषेतही संवाद साधतो.
यावर्षी बीएमसी शिष्यवृत्ती परीक्षेत चौथी, पाचवी, सातवी आणि आठवीच्या वर्गांतील एकूण 36 विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत झळकले आहेत. तसेच एनएमएमएस या शिष्यवृत्ती परीक्षेत मुंबईतील गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवलेल्या एकूण 49 विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल 21 विद्यार्थी आमच्या शाळेतील आहेत. विशेष म्हणजे, या परीक्षेतील टॉपरही आमच्याच शाळेचा विद्यार्थी आहे. शिक्षकांच्या संपूर्ण टीमने घेतलेल्या मेहनतीमुळेच शाळेला हे यश मिळालं आहे. प्रत्येक बीएमसी शाळेत उत्तम शिक्षण दिलं जातं. मात्र आमच्या शाळेतील शिक्षकांची टीम सर्वोत्तम आहे, याचा मला अभिमान आहे, असं मुख्याध्यापिका मीनल चौधरी यांनी सांगितलं.
तसेच, यावेळी विद्यार्थिनी कीर्ती पाचकर म्हणाली की, आमच्या शाळेतील सर्व शिक्षक आम्हाला नेहमी योग्य मार्गदर्शन करतात. एखादी गोष्ट समजली नाही, तर ती पुन्हा समजावून सांगतात. मला माझे सर्व शिक्षक खूप आवडतात. मला पाचवी आणि सातवीमध्ये शिष्यवृत्ती मिळाली आहे. पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी नंदकुमार सरांनी मला मार्गदर्शन केलं. जेव्हा मला वाचताही येत नव्हतं, तेव्हापासून त्यांनी मला सर्व गोष्टी शिकवल्या. तर सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी उदय सरांनी मला मदत केली.
विद्यार्थी आशिष प्रजापती म्हणाला की, आमचे शिक्षक खूप छान शिकवतात. आमच्या मनातील सर्व शंका दूर करतात. प्रत्येक शिक्षक आम्हाला प्रेरणा देतो. त्यामुळे मला शाळेतील सर्व शिक्षक आवडतात.
वर्षनिहाय गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवलेले विद्यार्थी :
- 2022 -23 : 33 विद्यार्थी
- 2023 -24 : 70 विद्यार्थी
- 2024 -25 : 122 विद्यार्थी
- 2025 -26 : आकडेवारी उपलब्ध नाही.