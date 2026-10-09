राज्यातील भटक्या श्वानांची संख्या किती?, हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल
राज्यातील 831 सरकारी रुग्णालयांपैकी 128 रुग्णालयांमध्ये रेबीज प्रतिबंधक लस उपलब्धच नाही, तर 381 रुग्णालयांमध्ये रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिन उपलब्ध नाही.
Published : October 9, 2026 at 10:48 PM IST
मुंबई : राज्यातील भटक्या श्वानांचा वाढत्या उपद्रव या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सुमोटो याचिका दाखल करून घेतलीय. या मुद्द्यावर राज्यातील भटक्या श्वानांची नेमकी संख्या किती?, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला केलीय. याबाबत सविस्तर माहिती पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं प्रशासनाला दिलेत.
काय आहे याचिका?- मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर भटक्या श्वानांच्या व्यवस्थापनासंदर्भातील याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयानं वर्ष 2025 मध्ये दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगानं मुंबई उच्च न्यायालयानं ही सुमोटो याचिका दाखल करून घेतलीय. भटक्या श्वानांची संख्या नियंत्रणात आणण्याकरिता त्यांचं निर्बीजीकरण आणि लसीकरण यांसारख्या उपाययोजना पुरेशा आहेत का? हे तपासण्यासाठी राज्यातील भटक्या श्वानांचा सध्याच्या संख्येचा अंदाज असणं आवश्यक असल्याचं यात न्यायालयाला सहाय्य करण्याकरिता नेमणूक केलेल्या (अमायकस क्युरी) ज्येष्ठ वकील मिहिर देसाई यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यावर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत गेल्या सहा महिन्यांत 1,50,595 श्वानांचं निर्बीजीकरण करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारनं हायकोर्टात दिली. मात्र, या आकडेवारीचं मूल्यमापन करण्यासाठी संबंधित भागांतील भटक्या श्वानांची एकूण संख्या समजणं आवश्यक असल्याचं देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितलं. त्यानंतर हायकोर्टानं राज्य सरकारकडे भटक्या श्वानांच्या एकूण संख्येची माहिती सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी 2 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
न्यायालय नेमकं काय म्हणालंय -
- एकदा नसबंदीचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविला की कुत्र्यांची संख्या वाढणार नाही.
- संख्या मर्यादित राहिली तर उपलब्ध असलेल्या कुत्र्यांचे व्यवस्थापन करणं सोपे होईल.
- त्यांना रेबीज होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागेल.
- नसबंदीबरोबरच भटक्या कुत्र्यांना रेबीजपासूनही सुरक्षित ठेवणं आणि त्यांच्या खाद्य व्यवस्थापनाची काळजी घेणंही तितकच आवश्यक आहे.
सरकारी रुग्णालयांमध्ये रेबीजच्या लसींचा अभाव - राज्यातील भटक्या श्वानांच्या व्यवस्थापनासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांमधील त्रुटी आणि उपलब्ध माहितीतील उणिवा यासंबंधीची माहिती यावेळी मिहिर देसाई यांनी न्यायालयात सादर केली. राज्यातील 831 सरकारी रुग्णालयांपैकी 128 रुग्णालयांमध्ये रेबीज प्रतिबंधक लस उपलब्धच नाही, तर 381 रुग्णालयांमध्ये रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिन उपलब्ध नसल्याचं त्यांनी यावेळी कोर्टाला सांगितलं. कुत्रा चावल्याच्या घटनांसाठी कोणतीही स्वतंत्र हेल्पलाइन उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसल्याचंही त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. शहरी हद्दीत आढळलेल्या 19,694 कुत्र्यांपैकी केवळ 1479 कुत्र्यांना (7.5 टक्के) निवारा केंद्रांमध्ये हलवण्यात आलेलं आहे. तर ग्रामीण भागातून यासंदर्भातील आकडेवारीही उपलब्धच नसल्याचं त्यांनी हायकोर्टाला सांगितलं.
हेही वाचाः