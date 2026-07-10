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अनमोल बिश्नोईला व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे हजर करण्यात अडचण काय? कोर्टाचा मुंबई पोलिसांना सवाल

बाबा सिद्दिकी प्रकरणात आरोपी फरार असूनही तिहार जेलमध्ये एनआयएच्या ताब्यात असलेल्या अनमोल बिश्नोईला मुंबई पोलीस दबावाखाली ताब्यात घेत नसल्याचा सिद्दिकी कुटुंबीयांनी आरोप केलाय.

Mumbai sessions court
मुंबई सत्र न्यायालय (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 10, 2026 at 10:11 PM IST

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मुंबई : अनमोल बिश्नोईला व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे हजर का करत नाही? एआयच्या जमान्यात विशिष्ट प्रकरणांत आरोपीला तो आहे तिथूनही कोर्टापुढे हजर करण्याची सोय आपल्या कोर्टात आहे, असं स्पष्ट करत बाबा सिद्दिकी हत्या प्रकरणातील फरार आरोपींसह इतर सर्व आरोपींना कोर्टापुढे हजर करण्याबाबत 24 जुलैपर्यंत न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुंबई सत्र न्यायालयानं दिलेत. बाबा सिद्दिकी हत्या प्रकरणात अनमोल बिश्नोईची चौकशी किंवा ताबा अद्याप मुंबई पोलिसांना मिळवता आलेला नाही, कारण मुळात त्यांना तो घ्यायचाच नाहीये, असा घणाघाती आरोप सिद्दिकी कुटुंबीयांचे वकील प्रदीप घरत यांनी शुक्रवारी कोर्टात केला. बाबा सिद्दिकी यांच्या कुटुंबीयांनी कोर्टात अनमोल बिश्नोईची कोठडी घेण्याबाबत विनंती अर्ज दाखल केलाय. या अर्जावर शुक्रवारी विशेष सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नवांदर यांच्या कोर्टापुढे सुनावणी झाली.

अनमोल बिश्नोई सध्या तिहार तुरुंगात - अनमोल बिश्नोई हा सध्या राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (NIA) कोठडीत नवी दिल्लीतील तिहार तुरुंगात आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये अमेरिकेतून हद्दपार केल्यानंतर त्याला एनआयएनं तिथूनच ताब्यात घेतलं होतं. अनमोल बिश्नोईनं भारतात पाऊल ठेवताच राष्ट्रीय तपास संस्थेनं (NIA) त्याला इतर देशविरोधी कारवायांच्या गुन्ह्यांत अटक केली असून, त्याच्यावर सध्या अनेक खटले प्रलंबित आहेत. ज्यात सलमान खानच्या घरावरील गोळीबार, खंडणी आणि बाबा सिद्दिकी यांच्या हत्येच्या काही गुन्ह्यांचाही समावेश आहे. मात्र बाबा सिद्दिकी हत्या प्रकरणी फरार आरोपी घोषित करूनही मुंबई पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचनं अजूनही त्याचा कायदेशीर ताबा घेतलेला नसल्यामुळे या प्रकरणावरून सध्या मोठा वाद निर्माण झालाय.

मुंबई पोलिसांवर कुणाचा दबाव आहे? - मुंबई पोलीस हे 'बाह्य दबावामुळे' अनमोल बिश्नोईचा ताबा घेण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप सिद्दिकींच्या कुटुंबीयांनी केलाय. अनमोल बिश्नोईच्या चौकशीतून काही बड्या व्यक्तींची नावं समोर येऊ शकतात ज्यांच्या सांगण्यावरून हा संपूर्ण हत्येचा कट रचण्यात आला होता, म्हणूनच पोलिसांवर दबाव असल्याचा संशय कुटुंबीयांनी या याचिकेतून व्यक्त केलाय. त्यामुळे मुंबई क्राईम ब्रँचनं अनमोल बिश्नोईचा ताबा घेण्यासाठी आतापर्यंत काय पावलं उचललीत?, याचं सविस्तर स्पष्टीकरण हायकोर्टानं पोलिसांकडून मागावं, अशी मागणी त्यांनी कोर्टाकडे केली होती, जी मान्य करत अखेर कोर्टानं मुंबई पोलिसांना यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिलेत.

सिद्दिकी कुटुंबीयांचा दावा काय? - या खटल्याला उशीर होण्याची भीती व्यक्त करत सिद्दfकी कुटुंबाच्या वतीनं कोर्टात व्यक्त करण्यात आलीय. त्यांचे वकील प्रदीप घरत यांच्या दाव्यानुसार जर अनमोल बिश्नोईला या प्रकरणात आणखीन उशिरानं अटक केली गेली, तर यात कायदेशीर गुंतागुंत वाढण्याची शक्यता आहे. कायद्यानं हा संपूर्ण खटला पुन्हा नव्यानं सुरू करावा लागू शकतो. यामुळे यात न्यायालयाचा वेळ वाया जाईल आणि तपासासह न्यायदानालाही विनाकारण विलंब होईल, म्हणूनच तिहार जेलमध्ये असलेल्या अनमोल बिश्नोईला मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी लवकरात लवकर ताब्यात घेऊन त्याला या खटल्यात आरोपी म्हणून सामील करावं, अशी मागणी त्यांनी कोर्टाकडे केलेली आहे. 7 जुलै 2026 रोजी बाबा सिद्दिकी यांची मुलगी शेहजिन झियाउद्दीन सिद्दिकी हिनं मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टात अर्ज दाखल केलाय.

कायदा काय सांगतो? - परराज्यातील पोलिसांच्या अटकेत असलेल्या आरोपीचा ताबा मिळवण्याकरित एका राज्यातील तुरुंगातून किंवा केंद्रीय एजन्सीकडून दुसऱ्या राज्याच्या पोलिसांकडे (मुंबई पोलीस) आरोपीचा ट्रान्सफर वॉरंटद्वारे ताबा मिळवण्यासाठी कायदेशीर अर्ज करू शकतात. अथवा अंतर्गत सरकारी मंजुरीची प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्यानुसार कोर्टाच्या परवानगीनं कुठल्या तपास यंत्रणेला त्या आरोपीचा चौकशीसाठी ताबा द्यायचा याच निर्णय, केंद्र सरकार ठरवतं.

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TAGGED:

ANMOL BISHNOI
MUMBAI POLICE
BABA SIDDIQUI MURDER CASE
बाबा सिद्दिकी हत्या प्रकरण
MUMBAI SESSIONS COURT

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