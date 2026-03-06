मुंबईतील खराब हवेच्या स्थितीत एमएमआरचा वाटा किती? हायकोर्टाचा सवाल
नवी मुंबईतील विमानतळाचं बांधकाम, जेएनपीटी, अटल सेतूवरील अवजड वाहतूक लक्षात घेता तिथंही व्यापक उपाययोजनांची गरज असल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.
Published : March 6, 2026 at 9:53 AM IST
मुंबई : जसा दिल्लीतील खराब हवेच्या गुणवत्तेवर पंजाब आणि हरियाणातील घडामोडींचा थेट परिणाम होतो, तसा मुंबईच्या खालवत्या प्रदूषणावर एमएमआरमधील इतर शहरांचाही परिणाम होतो का? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरुवारी उपस्थित केलाय. याबाबत उच्च पदस्थ समितीमधील तज्ज्ञांनी विचार करून सूचना द्याव्यात, अशी सूचना हायकोर्टानं केलीय.
पनवेल-जेएनपीटी रोडवर धुळीचे ढग - मुंबईच्या खराब हवामानाची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं खालावत चाललेल्या AQI बाबत वर्ष 2023 मध्ये सुमोटो याचिका दाखल करून घेतलीय. या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी याचिकाकर्ता वनशक्ती या संस्थेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, पनवेल महानगरपालिका हद्दीत असलेल्या कंटेनर डेपोमधून सतत होणाऱ्या ट्रक वाहतुकीमुळे शहरात गंभीर वायू प्रदूषण होतंय. तसेच अटल सेतू ओलांडल्यानंतर त्या परिसरात 20 आणि 40 फुटांचे कंटेनर ठेवण्यासाठी चार ते पाच मोठे डेपो आहेत. या डेपोमधून बंदराकडे किंवा बंदरातून कंटेनर आणणाऱ्या ट्रकची 24 तास वाहतूक सुरू असते. त्यामुळे या परिसरात कायम धुळीचे ढग तयार होतात इतकेच काय तर रस्तेही दिसेनासे होतात.
दिल्लीवर एनसीआरचा तसा मुंबईला एमएमआरमधील प्रदूषणाचा फटका - या मुद्द्याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्तींनी नमूद केलं की, मुंबईतील सर्व प्रदूषण हे केवळ शहरातच निर्माण होतंय असं नाही, तर ते शेजारील शहरांमधूनही येत असणार आहे. जसं दिल्लीच्या बाबतीत हरियाणा आणि पंजाबमधून येणाऱ्या प्रदूषणाची चर्चा होते, तशीच स्थिती मुंबईबाबत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असं हायकोर्टानं अधोरेखित केलंय. तसेच नवी मुंबईत विमानतळाचे कामही सध्या आणि मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे, या बांधकामामुळे प्रदूषण वाढत असून, तिथं योग्य उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचंही यावेळी हायकोर्टानं नमूद केलंय. न्यायालयाने संबंधित पक्षकारांना या समितीच्या प्राथमिक अहवालाचा अभ्यास करत समितीला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आदेश दिलेत. गेल्या सुनावणीत हायकोर्टानं या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि निवृत्त न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांची समिती स्थापन केलीय. वाढत्या प्रदूषणाबाबतच्या सूचना या समितीला सादर करण्याचे निर्देश दिले गेले असून, हायकोर्टानं तूर्तास या प्रकरणाची सुनावणी एप्रिलपर्यंत तहकूब केलीय.
एक्यूआयच्या बाबतीत मुंबईची अवस्था दिल्लीसारखी करू नका - वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यात मुुंबई महानगरपालिका अपयशी ठरल्याची बाब अधोरेखित झालीय. यासंदर्भात हायकोर्टानं नोव्हेंबर 2023 मध्ये दिलेल्या आदेशांवर महापालिकेनं वर्षभर काहीही केलं नाही. हे प्रकरण ऑक्टोबर 2024 मध्ये सुमोटो याचिकेद्वारे पुन्हा सुनावणीला आल्यानंतर जेव्हा हायकोर्टानं त्याची दखल घेतली, त्यानंतर पालिका प्रशासन जागं झालंय. त्यामुळे त्यानंतर त्यांनी केलेल्या कारवाईचा फारसा परिणाम झालेला नसल्याचं स्पष्ट झालंय. मुंबईतील कोणतीही विकासकामं थांबवता येणार नाही. भविष्यात वाढतं वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी आतापासूनच ठोस उपाय केले नाहीत तर भविष्यात मुंबईची दिल्लीसारखी भयानक अवस्था होईल, अशी चिंता या सुनावणीत हायकोर्टानं व्यक्त केली गेलीय. मुंबईची अवस्था प्रदूषणाच्या बाबतीत दिल्लीसारखी होऊ द्यायची नसेल तर तातडीनं उपाययोजना करा, अन्यथा परिस्थिती भयानक होईल, अशी भीती यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केली. मोकळ्या हवेत श्वास घेणं हा जसा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. तसंच त्याकरिता कार्यरत राहणं हे तुमचं मूलभूत कर्तव्य आहे, याचं भान ठेवा. या शब्दांत हायकोर्टानं पालिका आयुक्तांची कानउघाडणी केलीय. केवळ कागदावर उपाययोजना देऊन चालणार नाही, तर त्याच्या चोख अंमलबजावणाची जबाबदारीही पालिका आयुक्तांची असल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.
हेही वाचाः
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज मांडणार महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प, मोठ्या घोषणांकडे राज्याचं लक्ष