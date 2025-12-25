तुम्ही मराठी माणसासाठी काय केलं; संजय राऊतांचा शिंदे सेना आणि भाजपावर जोरदार हल्लाबोल
खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार टीका करत तुम्ही मराठी माणसांसाठी काय केलं असा सवाल केला.
Published : December 25, 2025 at 12:48 PM IST
मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मनसे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या युतीची काल अधिकृत घोषणा झालीय. त्यानंतर राज्याच्या राजकारणात असलेल्या दोन्ही पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना वेगळीच ऊर्जा मिळाल्याचे दिसत आहे. काल अनेक जिल्ह्यांमध्ये शिवसेना आणि मनसे कार्यकर्त्यांनी जल्लोष व्यक्त केलाय. या घडामोडीनंतर खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार टीका करत तुम्ही मराठी माणसांसाठी काय केलं, असा सवाल केला.
मुंबईशी गद्दारी केलेल्या लोकांबाबत जास्त काय बोलणार? : संजय राऊतांनी मनसे-उद्धव सेना युतीमुळे विरोधकांच्या पोटात गोळा उठला आहे, असा दावा करत मुंबई आणि महाराष्ट्र आमच्या हातातून जाऊ नये, हीच त्यांची पोटदुखी आहे. आम्ही मुंबईला घट्ट धरून ठेवलंय, त्याचं वाईट त्या लोकांना वाटतं, असा टोला त्यांनी भाजपाला लगावला. मराठी माणसासाठी तुम्ही काय केलं हे दाखवून द्या. किमान 10 तरी कामं केलीत का? असा थेट सवाल त्यांनी केला. यावेळी संजय राऊतांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करत मुंबईशी गद्दारी केलेल्या लोकांबाबत जास्त काय बोलणार? जनताच त्यांना पाहून घेईल, असा टोला लगावलाय. तसेच शिवसेना फोडण्याचे पाप देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. शिंदे सेनेचा बापच अनौरस असल्याची तीव्र टीका संजय राऊतांनी केलीय. महापालिका निवडणूक होऊ द्या, कोण कोणाची पोरं पळवतात हे सगळ्यांसमोर येईल, असा चिमटाही त्यांनी काढला.
मुंबई आणि महाराष्ट्र वेगळे करण्याचे स्वप्न काही जण पाहतात : स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्द्यावरूनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधत मुंबई आणि महाराष्ट्र वेगळे करण्याचे स्वप्न काही लोक पाहत असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केलाय. मनसे आणि उद्धव सेनेच्या युतीमुळे आता शिंदे सेना आणि भाजपाविरोधात थेट आणि जोरदार सामना रंगणार असल्याचे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिलेत. येत्या महापालिका निवडणुकीत शब्दांची ही लढाई अधिकच तीव्र होणार असे दिसत आहेत.
