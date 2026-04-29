वावटळ म्हणजे नेमकं काय? ती कशी तयार होते? वैज्ञानिक रहस्य जाणून घ्या

ग्रामीण भागात वावटळीबद्दल अनेक गैरसमज प्रचलित आहेत. काहीजण याला भुताटकीचा प्रकार समजतात. अशा स्थितीत वावटळ म्हणजे नेमकं काय? हे आपण इथं जाणून घेणार आहोत.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 29, 2026 at 3:40 PM IST

अमरावती : विदर्भ, महाराष्ट्र आणि देशभरातील अनेक भागात उन्हाळ्यात अचानक गोलाकार आकारात वेगानं फिरणारी धुळीची वावटळ दिसते. या वावटळीत कचरा, सुकलेली पानं, काड्या हे सारं जमिनीपासून काही उंचीवर फिरत राहताना दिसतं. काही क्षणांसाठी ही वावटळ जोरात उठते आणि तितक्याच वेगानं नाहीशी होते. वावटळीच्या ह्या प्रकाराकडं अनेकदा कुतूहलानं पाहिलं जातं. या वावटळी मागं दडलेल्या वैज्ञानिक रहस्यासंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.

भुताटकी की विज्ञान? : ग्रामीण भागात या वावटळीबद्दल अनेक गैरसमज प्रचलित आहेत. काहीजण याला भूताटकीचा प्रकार समजतात. मात्र भू-वैज्ञानिक आणि भौतिकशास्त्र अभ्यासकांच्या मते यामागे कोणताही अलौकिक संबंध नसून हा पूर्णपणे वैज्ञानिक आणि नैसर्गिक प्रकार आहे.

वावटळ म्हणजे नेमकं काय? : वावटळ ही जमिनीलगत कमी दाबामुळं तयार होणारी, धुळीनं भरलेली चक्राकार वाऱ्याची लहान स्तंभकृती रचना आहे. ती विशेषतः कडक ऊन आणि दुपारच्या वेळेत दिसते. या वावटळीची उंची साधारणतः 200 ते 500 मीटर पर्यंत जाऊ शकते अशी माहिती भूगर्भशास्त्राचे अभ्यासक उल्हास बंड यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना दिली.

...अशी तयार होते वावटळ : कडक उन्हामुळं जमीन खूप गरम होते. त्यामुळं जमिनीलगतची हवा गरम होऊन वर जाण्याचा प्रयत्न करते. वातावरण अस्थिर असेल तर ही गरम हवा फिरत वर जाते आणि त्यातून वावटळ तयार होते. हा संपूर्ण प्रकार काही सेकंदापासून काही मिनिटांपर्यंत टिकतो. वावटळीचा विस्तार लहान असतो. सुमारे 100 ते 200 चौरस मीटर पर्यंत ती विस्तारते. ती घड्याळाच्या दिशेनं किंवा उलट दिशेनं फिरू शकते. यामध्ये धूळ, वाळू, कचरा हवेत उडत वर जातो. उघड्या मैदानात आणि कोरड्या भागात वावटळ जास्त दिसतात असं देखील उल्हास बंड यांनी सांगितलं.

वावटळ किती धोकादायक? : बहुतेक वावटळी या निरुपद्रवी असतात. मात्र काही वेळा तीव्र वावटळी लहान सहान नुकसान करू शकतात. तरीही चक्रीवादळाच्या तुलनेत त्यांची तीव्रता खूप कमी असते असं देखील उल्हास बंड यांनी स्पष्ट केलं.


जगभरातील वावटळीचं चित्र : वावटळीचं सर्वाधिक प्रमाण अमेरिकेत आढळतं. त्या ठिकाणी उत्तर दक्षिण आणि दक्षिण उत्तर दिशेनं वाहणारं वारं आणि हवामानातील बदल, यामुळे या घटना मोठ्या प्रमाणात घडतात. काही ठिकाणी ह्या वावटळींमुळं नुकसानही होतं. भारतात मात्र याचं प्रमाण कमी असून नुकसानही मर्यादित असतं.

वावटळी मागे वैज्ञानिक सिद्धांत : वावटळ तयार होण्यामागे विज्ञानातील काही महत्त्वाचे सिद्धांत कार्यरत असतात, अशी माहिती भौतिकशास्त्राचे अभ्यासक प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी दिली.

  • बर्नोली सिद्धांत : वेगानं जाणाऱ्या हवेच्या प्रवाहाभोवती कमी दाब तयार होतो. यामुळं हवा फिरू लागते आणि वावटळ तयार होते. याच तत्त्वांचा उपयोग क्रिकेटमधील स्विंग बॉलिंग किंवा विमान उड्डाणातही दिसून येतो.
  • पास्कलचा सिद्धांत : दाबाचा प्रसार कसा होतो याचं मूलभूत तत्व स्पष्ट करतं.

गैरसमज दूर होणं गरजेचं : आफ्रिका आणि आशियातील काही भागात वावटळीबाबत अजूनही गैरसमज आहेत. मात्र जिथं विज्ञानाचा प्रसार झाला तिथं यामागची खरी कारणं समजली आहेत. त्यामुळं या घटनेकडं वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे, असं भौतिक शास्त्राचे अभ्यासक डॉ. वैभव मस्के यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.

संपादकांची शिफारस

