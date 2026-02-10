ETV Bharat / state

अजित पवारांच्या अपघाताच्या आदल्या दिवशी नेमकं काय घडलं? रोहित पवारांचा विदर्भातील एका नेत्यावरून मोठा दावा

विमान अपघाताच्या आदल्या दिवशी नेमकं काय घडलं आणि अजित पवार यांना मुंबईत का थांबावं लागलं? याबाबत रोहित पवार यांनी मोठा दावा केला आहे.

What exactly happened the day before Ajit Pawar's accident? Rohit Pawar's big claim about a leader from Vidarbha
अजित पवारांच्या अपघाताच्या आदल्या दिवशी नेमकं काय घडलं? रोहित पवारांचा विदर्भातील एका नेत्यावरून मोठा दावा (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 10, 2026 at 6:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : अजित पवार यांचं 28 जानेवारीला बारामतीमध्ये विमान अपघातात निधन झाले. अजित पवार यांच्या निधनाच्या धक्क्यातून अजूनही महाराष्ट्र सावरलेला नाही. अशातच अजित पवार यांच्या अपघातावर अनेक नेत्यांनी शंका उपस्थित केली आहे. तसंच या घटनेबाबत अजित पवार यांचे पुतणे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी मंगळवारी (10 फेब्रुवारी) पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी, अजित पवार यांचा विमान प्रवास हा पूर्वनियोजित नव्हता, तर तो ऐनवेळी बदलेला होता, असा खळबळजनक दावा रोहित पवार यांनी केला आहे. तसंच अजित पवारांच्या विमान अपघाताच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच 27 जानेवारीला नेमकं काय घडलं आणि अजित पवार यांना मुंबईत का थांबावं लागलं? याबाबत रोहित पवार यांनी मोठा दावा केला आहे.

27 जानेवारीचा प्लॅन ऐनवेळी का बदलला? : रोहित पवार यांच्या दाव्यानुसार, अपघाताच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच 27 जानेवारी रोजीच्या वेळापत्रकानुसार अजित पवार संध्याकाळी मुंबईहून गाडीनं पुण्याला निघणार होते. त्यावेळी त्यांचा ताफा देखील तयार होता. परंतु अजित पवार गाडीनं का निघाले नाहीत. तर, पूर्व विदर्भातील एक मोठा नेता अजित पवारांना भेटायला येणार होता. मात्र, त्यांना उशीर झाला. ते उशिरा आल्यामुळं अजित पवारांना पुढं बारामतीला निघायला वेळ लागला. साडेपाच वाजता अजित पवार हे गाडीनं जाणार होते. मात्र, या नेत्यासोबत चर्चा उशिरापर्यंत सुरू राहिली. त्यामुळं अजित पवारांना गाडीनं बारामतीला जाता आलं नाही. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी बारामतीला जाण्यासाठी अजित पवारांना विमान बुक करावं लागलं, असा दावा रोहित पवार यांनी केला आहे.

पूर्व विदर्भातील नेता आणि फाईलवर सही : पूर्व विदर्भातील हे नेते एका फाईलवर अजित पवारांची सही घेण्यासाठी आले होते. मात्र ती फाईल घरी नव्हती. मंत्रालयाच्या कार्यालयात होती. दादा कुठलीच फाईल मोकळी ठेवत नाहीत. ती फाईल येईपर्यंत वेळ गेला. त्या फाईलवर सही करणं अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं पूर्व विदर्भातील त्या नेत्यानं सांगितलं. एक मोठा नेता आपल्या पक्षाचं बोलत असेल, तर सही करावीच लागेल. त्या फाईलसाठी अजित पवारांचा वेळ गेला. यावेळी सायंकाळी एका राजकीय कन्स्लटंट रद्द करण्याबाबत चर्चा सुरू होती. तेथील काही लोक आमच्याही ओळखीचे होते. त्यांनी जे सांगितलं आहे, ते असं की कुठलातरी राजकीय कन्सल्टंट आहे, त्यांचा जो काँट्रॅक्ट आहे. त्याचा काहीच फायदा होत नाही, ते रद्द करण्याबाबत चर्चा त्या नेत्यासोबत झाली होती. यापूर्वीही अजित पवारांनी त्या राजकीय कन्सल्टंटची कानउघडणी केली होती. तुम्ही आम्हाला राजकारण शिकवू नका, असं ते त्यांना म्हटल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला आहे.

रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न

  • दादांचा दौरा का बदलला?
  • विमानाचा पायलट का बदलला?
  • वेळेची विसंगती का आली?
  • सर्व क्लिअर नसतानाही विमान टेक ऑफ आणि लँड का करण्यात आलं?
  • रन वे 11 च का पाहिजे होता?
  • निश्चित पायलट आणि बदललेल्या पायलटचे कॉल डिटेल्स तपासले का?

हेही वाचा :

  1. विधानभवन परिसरात अजितदादांचं तैलचित्र लागणार, मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मागणीवर मुख्यमंत्री सकारात्मक
  2. शरद पवार यांच्या प्रकृतीत सुधारणा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली विचारपूस
  3. चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या महापौर पदी भाजपाच्या महापौर; सर्वाधिक नगरसेवक असूनही काँग्रेसला बसला धक्का

TAGGED:

ROHIT PAWAR
अजित पवार
रोहित पवार
विमान अपघात
ROHIT PAWAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.