मिसिंग लिंकच्या दुर्घटनेवरून आयआयटी मुंबईच्या अहवालात काय? एमएमआरडीसीला अशा सूचना
जुलै महिन्यात झालेल्या जोरदार पावसामुळे दरड कोसळल्याने मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकवरील वाहतूक बंद ठेवण्यात आली होती. यावरुन सरकारला टीकेचा सामना करावा लागला होता.
Published : July 30, 2026 at 1:08 PM IST
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते महाराष्ट्र दिनाच्या मुहूर्तावर मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकचं उद्घाटन करण्यात आलं. हजारो कोटींचा खर्च करून हा प्रकल्प महाराष्ट्र शासनाने बांधला. मात्र 2 महिन्यांमध्ये मिसिंग लिंकजवळ दरड कोसळली. त्यामुळे काही तास वाहतूक बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे मिसिंग लिंकच्या कामाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. दुर्घटनेनंतर आयआयटी बॉम्बे यांच्या तज्ञांच्या शिफारशींच्या आधारे एमएसआरडीसी अर्थात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळानं मिसिंग लिंक प्रकल्पासाठी व्यापक सुरक्षा कृती आराखडा तयार केल्याचं समोर आलंय.
राजेश पाटी काय म्हणाले? : ईटीव्ही भारतने या सदंर्भात महाराष्ट्र राज्य रस्ते महामंडळाचे जॉइंट मॅनेजिंग डायरेक्टर राजेश पाटील म्हणाले यांच्याशी संवाद साधला. पाटील ईटीव्ही भारतसोबत बोलताना म्हणाले की,"आम्ही आयआयटी मुंबईने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार भविष्यात काम करणार आहोत. यात महत्त्वाचं म्हणजे पाण्याचा प्रवाह वळवणं, स्टील वायर मेस बसवणं अशा प्रकारच्या सूचना आम्हाला करण्यात आली आहे. दुसरीकडे यंदाचा झालेला पाऊस हा हजार वर्षातून एकदा जितका पाऊस पडतो त्या प्रमाणावर पाऊस पडला आहे. आमची तयारी ही पुढच्या 100 वर्षांची आहे. मात्र अचानक झालेल्या पावसामुळे या ठिकाणी दरड कोसळली. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे बोगद्याला किंवा पुलाला कोणत्याही प्रकारची इजा झालेली नाही. जे नाम फलक असतं तो भाग दरड कोसळल्यामुळं पडलाय. बोगद्याला कोणतेही इजा झालेली नाही. भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत याकडे आम्ही लक्ष देऊ."
आयआयटीने दिलेल्या सूचना खालीलप्रमाणे :
1.पाण्याचा प्रवाह वळवणं :- पावसाच्या पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बोगदा आणि मुख्य रस्त्यापासून दूर वळवणं.
2. स्टील वायर मेश बसवणं :- सैल झालेले खडक आणि दगड रोखण्यासाठी अधिक मजबूत पोलादी जाळी (Steel Wire Mesh) लावणं.
3. जलनिचरा यंत्रणेची पुनर्रचना :- पावसाचे पाणी थेट एक्स्प्रेसवेवर वाहून येण्यापासून रोखण्यासाठी नैसर्गिक नाल्यांची-वाहिन्यांची पुनर्रचना करणं.
"मिसिंग लिंक पूल आम्ही बांधला आहे. मिसिंग लिंक 100 वर्षांचा विचार करुन बांधला आहे. आम्ही पुढील 100 वर्षात पुलाला काही होणार नाही त्याची खबरदारी घेतली आहे. मात्र यंदा जो पाऊस पडला तो हजार वर्षातून एकदा पडतो. यामुळे भविष्यात आम्ही अजून काळजी घेणार आहोत जेणेकरून दुर्घटना घडू नये", असं पाटीन यांनी नमूद केलं.
प्रवाशांना आवाहन काय? : तसेच पावसाळ्यात प्रवाशांनी घाट रस्त्यावरून प्रवास करणं टाळावं" असं आवाहनही पाटील यांनी केलं.
काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे काय म्हणाले? : "या सर्व गोष्टींचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की, पूर्ण तयारी न करता आणि एक्सपर्टचं मत न घेता केवळ कमिशनसाठी हट्ट करून असे अनेक प्रोजेक्ट तयार होत आहेत. अनेक रस्ते उद्घाटन झाल्यावर एका महिन्यात खराब होतात. लातूरचं उदाहरण आपल्या समोर आहे. संपूर्ण देशाची हीच अवस्था आहे. नागपूरमध्ये पावसामुळे शहर पाण्याखाली जातं. हा तर मुख्यमंत्र्यांचा मतदाारसंघ आहे. त्यामुळे प्रकल्प कमिशनसाठी की विकासासाठी? याचं उत्तर आहे कमिशनसाठी, लोकांसाठी नाही", अशा शब्दात काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली.
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