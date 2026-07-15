होर्मुझमधील हल्ल्यात मृत्य झालेल्या अभियंता हेरंब करमरकर यांच्या कुटुंबावर कोसळला दु:खाचा डोंगर; शेजाऱ्यांनी काय सांगितलं?
होर्मुझ येथे झालेल्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या अभियंता हेरंब करमरकरबाबत शेजारी राहणारे लक्ष्मण कोंद्रे यांनी काय सांगितलं, पाहा.
Published : July 15, 2026 at 8:31 PM IST|
Updated : July 15, 2026 at 9:10 PM IST
पुणे : गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्ध सुरू असून इराणकडून होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्यात आलं आहे. दोन्ही देशांमध्ये तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. अस असताना इराणकडून होर्मुझ सामुद्रधुनीत भारताच्या एमव्ही जीएफएस गॅलेक्सी जहाजावर हल्ला केल्यानंतर गेल्या दोन दिवसांपासून बेपत्ता असलेले पुण्यातील अभियंता हेरंब करमरकर जिवंत असण्याची आशा अखेर मावळली आहे. त्यांचा मृत्यू झाल्याचे समजताच करमरकर कुटुंबीयांवर शोककळा पसरली आहे. त्यांचा वर्षभरापूर्वीच विवाह झाला होता.
पुण्यातील अभियंता हेरंब करमरकर हे पुण्यातील मुंढवा येथे राहत होते. जर्मनी येथून शिक्षण घेतल्यावर फेब्रुवारी 2026 पासून एमव्ही जीएफएस गॅलेक्सी या मालवाहू जहाजावर तृतीय अभियंता म्हणून कार्यरत होते. हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून जात असताना त्यांच्या जहाजावर क्षेपणास्त्राचा हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात ते बेपत्ता झाले होते. त्यांचा मृत्यू झाल्याचे समजताच त्यांचे कुटुंबीय तसेच मित्र परिवाराकडून पार्थिव लवकरात लवकर भारतात परत आणावं, अशी मागणी केली जात आहे. यावेळी हेरंब करमरकर हे मुंढवा येथील फ्लोरिडा इस्टेट या सोसायटीत राहत होते. त्यांच्या शेजारी राहणाऱ्या लक्ष्मण कोंद्रे यांनी करमरकर यांच्याबाबत माहिती दिली आहे.
हेरंब करमरकर यांच्या शेजाऱ्यांनी काय सांगितलं?लक्ष्मण कोंद्रे म्हणाले, हेरंब यांचे जर्मनीला अभियांत्रिकीचे शिक्षण झाले. कमी वयात त्यांना नोकरी मिळाली. या अमेरिका आणि इराणच्या युद्धात सापडल्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. एक वर्षापूर्वी जर्मनीहून आल्यानंतर त्यांचे लग्न झाले होते. तेव्हा त्यांची भेट झाली होती. त्यांच्या घरातील सर्वजण दु;खी आहेत. त्यामुळे कुणीही बोलत नाही. हेरंब यांचा मृतदेह चार दिवसांमध्ये येईल, अशी अपेक्षा आहे. आम्ही रात्री बारा वाजेपर्यंत बसून होतो. हेरंब यांचा मृतदेह लवकर मिळावा, अशी भारत सरकारला माझी विनंती आहे. करमरकर कुटुंबांना भेटण्यासाठी अद्याप कुणीही बाहेरून आलेले नाही.
हेरंब करमरकर यांच्या झालेल्या मृत्यूबाबत 14 जुलैला त्यांच्या कुटुंबीयांना कळवण्यात आलं आहे. हेरंब करमरकर यांचे सासरे विवेक टंडन यांनी अत्यंत जड अंतःकरणानं हेरंब यांच्या मृत्यूच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. हेरंब करमरकर यांचा मृतदेह सुस्थितीत ताब्यात देण्याची त्यांनी भारत सरकारकडं विनंती केली आहे. ते म्हणाले, "हेरंब फक्त 30 वर्षांचा तरुण होता. वृद्ध व्यक्ती नव्हती. त्यांचा मृतदेह आम्हाला सुस्थितीत सोपवला जावा. ओमानमधील भारतीय दूतावास परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून असून तेथील लोकांशी विवेक टंडन हे संपर्कात आहेत.
यापूर्वी मुंबईतील दीक्षितं सोलंकी यांचादेखील पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान मृत्यू झाला. 4 मार्च रोजी स्फोटकांनी भरलेली एक ड्रोन बोट ओमानजवळ एमटी एमकेडी व्योम या तेलवाहू जहाजावर आदळली होती. या हल्ल्यात बोटीवर खलाशी म्हणून असलेले 25 वर्षीय दीक्षितं सोलंकी यांनी आपला जीव गामावला. मृतदेहाचे हे अवशेष दीक्षित सोलंकी यांचेच असल्याची खात्री करण्यासाठी डीएनए चाचणीची मागणी कुटुंबीयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती.
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