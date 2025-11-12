ETV Bharat / state

साखरपट्ट्यात वाढले बिबट्याचे हल्ले; उसाचे मळेच ठरतायेत बिबट्यांचा नैसर्गिक अधिवास ? हल्ले होऊ नये, म्हणून काय घ्यावी काळजी ?

राज्यामध्ये नागरीवस्तीमध्ये बिबट्या शिरण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. याचं नेमकं कारण काय? याबाबतचा 'ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी महेश कांबळे' यांनी घेतलेला आढावा.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 12, 2025 at 8:17 PM IST

Updated : November 12, 2025 at 8:46 PM IST

कोल्हापूर : नैसर्गिक अधिवासाच्या जीवनसाखळीतील चपळ पण तितकाच भित्रा प्राणी म्हणजे बिबट्या. मानवी वस्तीच्या आसपास मोठ्या प्रमाणात बिबट्या आल्याच्या घटना साखरपट्टा असणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रात वाढत आहेत. भरवस्तीत नागरिकांवर हल्ला होत असल्यानं बिबट्यानं नैसर्गिक अधिवासाच्या सीमारेषा का ओलांडल्या? असा प्रश्न प्रत्येकाला पडत आहे. मानवाचा नैसर्गिक अधिवासातील अतिरेकी हस्तक्षेप, जंगलांची बेसुमार वृक्षतोड, खाद्याच्या शोधात रात्रीचा प्रवास करणारे बिबटे नागरी वस्त्यांमध्ये पोहोचत आहेत. अशा घटनांमुळं बिबट्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाल्यास निसर्गाची अन्नसाखळी तुटेल. पर्यावरणाचा समतोल ढासळेल आणि जंगलाचं अस्तित्वच धोक्यात येईल. या गंभीर विषयावर शासनानं धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज असल्याचं मत जाणकारांनी व्यक्त केलय. कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, नाशिक जिल्ह्यांमध्ये नागरी वस्त्यांमध्ये बिबट्यानं हल्ल्या केल्याच्या घटना वाढत आहेत, पाहूयात याच विषयावर वन्यजीवांचा 'ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी महेश कांबळे' यांनी घेतलेला आढावा.

  • पाणी आणि अन्नाची उपलब्धता, प्रजनन करण्यास योग्य जागा आणि मनुष्यापासून अलिप्त राहण्याची सोय, यामुळं पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊसाचे मळे बिबट्यांना राहण्यासाठी उत्तम ठरत आहेत. यामुळेच पुणे, सातारा, कराडसह आता कोल्हापुरातही बिबट्यांचा वावर वाढला आहे. जंगलात स्वच्छंद जीवन जगणारे बिबटे एवढे हिंसक व्हायची कारणं काय आहेत? ती सर्वप्रथम समजून घेण्याची गरज आहे. बिबट्यांनी आपलं जंगल का सोडलं? ते आपल्या गावाच्या सीमेवर का आले? याचं मूलभूत कारण म्हणजे झपाट्यानं होणारी जंगलतोड, वाढतं शहरीकरण. तसंच वाढत्या खाणी व विकास प्रकल्पांमुळं जंगलांचा ऱ्हास होत आहे. त्यातच ऊसाची शेती आणि फळबागायतीचा विस्तार होत आहे. जंगलातील पाणवठे, अधिवास नष्ट होत आहेत. विविध विकास प्रकल्पांमुळं वनमार्ग खंडित होत आहेत. 'जंगल रिसॉर्ट'ची ठिकठिकाणी अतिक्रमणं सुरू आहेत. परिणामी, पाखरांची घरटी, प्राण्यांचे अधिवास नष्ट होत आहेत. थोडासा डोंगराळ आणि लपून बसण्यासाठी चांगली जागा शोधून बिबटे नागरी वस्तीजवळ आसरा घेत आहेत. रात्रीच्या वेळी प्रवास करून भटकी कुत्री बिबट्यांचे मुख्य खाद्य असल्यानं नागरी वस्तींमध्ये बिबट्यांचा वावर वाढल्याचं जाणकारांनी सांगितलं.
प्रतिक्रिया देताना पर्यावरण अभ्यासक युवराज मोटे (ETV Bharat Reporter)

नैसर्गिक अधिवास सोडला नाही तर, ऊसाच्या मळ्यांशी जुळवून घेतलं : "बिबट्यांचा प्रामुख्यानं सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर अधिवास आहे. बिबटे त्यांचा नैसर्गिक अधिवास सोडत नाहीत. पण बिबटे ऊसाच्या क्षेत्राशी जुळवून घेत आहेत. याचं मुख्य कारण म्हणजे ऊसाच्या क्षेत्रात सहज उपलब्ध होणारा आश्रय, अन्न आणि पाणी. पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूरसह सातारा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात ऊसाची शेती आहे. ऊस शेतकरी आणि साखर कारखानदारांसाठी फायदेशीर आहेत, पण त्याचे काही तोटेही आहेत. कारण पिकाच्या स्वरूपामुळं बिबट्यांना हे आश्रयस्थान चांगलं वाटत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून साखरपट्टा असलेल्या या प्रदेशात बिबट्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. साधारणता बारा ते पंधरा फुटांपर्यंत वाढलेल्या ऊसाच्या शेतामध्ये लपून बसण्यासाठी चांगली जागा आणि रात्री शिकार करण्यासाठी मिळणारं स्वातंत्र्य यामुळं हे बिबटे याच ठिकाणी अधिवास बनवत आहेत," अशी माहिती वन्यजीव अभ्यासक गिरीश पंजाबी यांनी दिली.

बिबट्यांचे प्रकार आणि प्रजनन काळ : वन्यजीव अभ्यासकांच्या मते बिबट्याचे पाच मुख्य प्रकार आहेत. यामध्ये अफ्रिकन, आशियाई, हिम, जावन, ढगाळ असे प्रकार आहेत. आशिया खंडात आढळणाऱ्या या बिबट्यांमध्ये अनेक उपप्रजातींचा समावेश होतो. ज्यापैकी भारतीय बिबट्या हा एक आहे. याच्या अंगावर वैशिष्ट्यपूर्ण ठिपके असतात. या प्रकारातील नर बिबट्या हा आक्रमक असतो. साधारणपणे आशियाई म्हणजेच भारतीय बिबट्या 12 ते 17 वर्षे जगू शकतो. तर यातील मादी वर्षभर प्रजनन करू शकते. एकाच वेळी किमान चार ते पाच पिलांना जन्म देते. बिबट्याचा प्रजनन काळ वर्षभर असतो. एकाच मादीपासून वर्षभर पिल्लं होत असल्यामुळं पश्चिम महाराष्ट्रात बिबट्यांची संख्या वाढल्याचं अभ्यासकांचं मत आहे.

कोल्हापुरात शिरलेला बिबट्या (ETV Bharat Reporter)

मानवाचा नैसर्गिक अधिवासावर होणारा हस्तक्षेप थांबला पाहिजे : "साधारणता जंगल क्षेत्रात बिबट्याची घनता दर 100 चौरस मीटरमध्ये चार ते सात इतकी असू शकते. ज्या भागात पाणी आणि अन्न मुबलक प्रमाणात मिळते, त्या भागात बिबट्यांच्या संख्येत स्थिरता आढळून येत आहे. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, सातारा जिल्ह्यातील कराड आणि पाटण, कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा, जोतिबाचा परिसर तसंच गगनबावडा तालुक्यातही ही संख्या लक्षणीय आहे. बिबट्या हा मध्यम आकाराचा शिकारी प्राणी आहे. जो लहान हरीण, ससा, मोर इत्यादींची शिकार करतो. नर बिबटे कधीकधी मोठ्या प्राण्यांनाही मारतात. जेणेकरून ते जंगलातील शाकाहारी प्राण्यांची संख्या नियंत्रित करतात. यामुळंच नैसर्गिक जीवनसाखळी टिकून राहते. मानवाचा नैसर्गिक अधिवासावर होणारा हस्तक्षेप थांबला पाहिजे आणि वन्यजीवांचे संवर्धन झालं पाहिजे," असं मत कोल्हापुरातील पर्यावरण अभ्यासक डॉ. युवराज मोटे यांनी व्यक्त केलं.

बिबट्याच्या हल्ल्यापासून रक्षणासाठी नागरिकांनी 'हे' करावे उपाय : "काही दिवसांपासून नागरी वस्ती जवळ बिबट्या सर्रास दिसू लागला आहे. अन्नाच्या शोधात येणारा हा प्राणी जाणूनबुजून कोणावरही हल्ला करत नाही. त्याला असुरक्षितता वाटल्यावरच तो समोरच्या माणसावर हल्ला करतो. अशावेळी बिबट्या दिसल्यास तत्काळ वनविभागाला कळवावं. नागरिकांनी बिबट्याजवळ जाण्याचा प्रयत्न करू नये. बचाव कार्य करायला आलेले व्यावसायिक बचाव पथक आणि वन विभाग अशा परिस्थिती हाताळण्यास सक्षम आहेत. मात्र बिबट्यांना शत्रू समजून अति धाडस अनेकांच्या अंगलट आल्याचं राज्यातील घटनांवरून दिसत आहे. राज्य सरकारनंही याबाबत आता धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे," असं Wildlife Conservation Trust (WCT) मध्ये संवर्धन जीवशास्त्रज्ञ म्हणून कार्यरत असलेले वन्यजीव अभ्यासक गिरीश पंजाबी यांनी सांगितलं.

