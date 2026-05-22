ETV Bharat / state

गरीबनगरमधील 100 टक्के अतिक्रमण हटवण्यास पश्चिम रेल्वेला यश; दगडफेक करणाऱ्यांना 3 आरोपींना पोलीस कोठडी

100 टक्के अतिक्रमित भाग तोडण्यास पश्चिम रेल्वेला यश आल्याची माहिती पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी दिली आहे.

Western Railway Succeeds in Removing 100 percent of Encroachments in Garibnagar
गरीबनगरमधील 100 टक्के अतिक्रमण हटवण्यास पश्चिम रेल्वेला यश (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 22, 2026 at 9:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : वांद्र्यातील गरीबनगर येथील अनाधिकृत झोपडपट्टीवरची कारवाई गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. या कारवाईसंबंधी अतिशय महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. 100 टक्के अतिक्रमित भाग तोडण्यास पश्चिम रेल्वेला यश आल्याची माहिती पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी दिली आहे. दरम्यान, रेल्वेच्या एकंदरीत विकासाच्या दृष्टीनं ही कारवाई अतिशय महत्त्वाची म्हटली जात आहे. एकूण 12 जेसीबी मशीन सतत या ठिकाणी काम करत होते. याचबरोबर संवेदनशीलरित्या हे काम करण्यात आलं, असं देखील विनीत अभिषेक म्हणाले.

100 टक्के अनाधिकृत बांधकामे तोडण्यास यश : 23 मे पर्यंत हे अतिक्रमण हटवण्याचे काम सुरू राहणार आहे. 1200 पोलिसांची कुमक या ठिकाणी नेहमी उपस्थित होती. 600 झोपड्यांपैकी 500 झोपड्या काढण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. 100 झोपड्या सोडून इतर सर्व झोपड्या या ठिकाणाहून काढल्या गेल्या आहेत. दरम्यान, याविषयी बोलताना विनीत विषयक म्हणाले की, "अतिक्रमण विरोधी मोहिमेचा आज आमचा चौथा दिवस होता. आम्ही सर्व अतिक्रमण हटवली आहे. 100 टक्के अनाधिकृत बांधकामे आम्हाला तोडण्यास यश आलं आहे. मात्र, माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 100 बांधकामे तोडायची नाहीत. हे लक्षात घेता आम्ही ही 100 बांधकामे केवळ ग्राउंड फ्लोअरपर्यंतच ठेवणार आहोत. त्यावरचे सगळं तोडलं जाणार आहे. यासाठी उद्याचा दिवस आमचे लोक हेच काम करणार आहेत. तसंच कोणालाही हानी होणार नाही, याची प्राथमिक जबाबदारी घेऊन हे स्ट्रक्चर तोडण्याचं काम करण्यात येणार आहे. फेंसिंग व बॅरिगेटिंगच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. हे अतिशय महत्त्वाचा ऑपरेशन होतं. यामुळे एकंदरीतच पश्चिम रेल्वेचा विकास गतीने होणार आहे."

तीन आरोपींना पोलीस कोठडी : दुसरीकडे, दगडफेक करणाऱ्या अजून तीन आरोपींना आज न्यायालयानं पोलीस कोठडी सुनावली. वांद्रा येथील पाडकामादरम्यान दगडफेक आणि पोलिसांवर हल्ला केल्याच्या आरोपाखाली आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. यावेळी आरोपी सद्दाम अन्सारीच्या वकिलानं न्यायालयात युक्तिवाद केला की, फोटोमधील व्यक्ती सद्दाम अन्सारी आहे, याची पुष्टी करता येणार नाही. याचबरोबर बचाव पक्षानं असाही युक्तिवाद केला की, केवळ फोटोच्या आधारे आरोपींची ओळख पटवता येणार नाही. मात्र सरकारी पक्षानं सांगितलं की, सीसीटीव्ही फुटेज आणि व्हायरल व्हिडिओच्या आधारे आरोपीची ओळख पटवली जात आहे. तपास अजून प्रथमिक टप्प्यात आहे. त्यामुळे आरोपींना पोलीस कोठडी देणे आवश्यक आहे. दगडफेकीत अनेक पोलीस जखमी झाले व पेवर ब्लॉकचाही वापर करण्यात आला, असा दावा पोलिसांनी केला. या सुनावणी दरम्यान पोलिसांनी हे प्रकरण गंभीर असल्याचे वर्णन केले आणि पुढील तपासासाठी वेळ मागितला. अखेर न्यायालयानं तिन्ही आरोपींना 26 मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली.

Western Railway Succeeds in Removing 100 percent of Encroachments in Garibnagar
गरीबनगरमधील 100 टक्के अतिक्रमण हटवण्यास पश्चिम रेल्वेला यश (ETV Bharat Reporter)


कोण आहे सद्दाम अन्सारी? : तोडक कारवाई सुरू असताना पोलिसांवर मोठा पेव्हर ब्लॉक फेकणाऱ्या व्यक्ती म्हणजे सद्दाम अन्सारी असल्याचं म्हटलं जात आहे. सध्या सोशल मीडियावर सद्दाम अन्सारीचा फोटो मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. सद्दाम अन्सारीनं फेकलेल्या पेव्हर ब्लॉकमुळं एका पोलिसाला इजा झाल्याचंही म्हटलं जात आहे. यामुळं आजच्या सुनावणीमध्ये सद्दाम अन्सारी याचं नाव अतिशय महत्त्वाचं होतं. पोलिसांनी अन्सारी याला काल अटक केली होती. यानंतर आज त्याला पोलिसांनी न्यायालयासमोर हजर केलं होतं.

हेही वाचा :

  1. मनोज जरांगेंच्या भेटीआधीच प्रसाद लाड यांना धमक्या, पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतलं
  2. मुंबईत बांधकामातून रोज तयार होतोय 1,000 टनांहून अधिक डेब्रिज; बेकायदेशीर विल्हेवाटीला लागणार 'डिजीटल' चाप?
  3. सोशल मीडियावर 'कॉकरोच जनता पार्टी'चा बोलबाला: मात्र अभिजीत दिपकेच्या कुटुंबीयांना त्याची सुरक्षा अन् भविष्याची चिंता

TAGGED:

पश्चिम रेल्वे
गरीबनगर
अनाधिकृत बांधकामे तोडण्यास यश
तीन आरोपींना पोलीस कोठडी
MUMBAI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.