पश्चिम रेल्वेची बांद्रा पूर्वेत मोठी कारवाई; गरीब नगर भागातील अतिक्रमण हटविण्यास सुरुवात

पश्चिम रेल्वेने मंगळवारी सकाळी मुंबईतील वांद्रे पूर्व भागात असलेल्या 'गरीब नगर' इथं अतिक्रमणविरोधी मोठी मोहीम हाती घेतली. यामध्ये जवळपास हजारो घरं हटवली जात आहेत.

गरीब नगर भागातील अतिक्रमण हटविण्यास सुरुवात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 19, 2026 at 2:54 PM IST

मुंबई : वेस्टर्न रेल्वेनं आज मंगळवार (19 मे) सकाळपासून बांद्रा (पूर्व) येथील गरीब नगर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम सुरू केली आहे. रेल्वे सुरक्षा आणि भविष्यातील रेल्वे विस्तार प्रकल्प लक्षात घेऊन ही कारवाई करण्यात येत असल्याचं रेल्वे प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे.

रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, बांद्रा (पूर्व) येथील गरीब नगर परिसरातील अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई अचानक किंवा मनमानी पद्धतीनं करण्यात आलेली नाही. अनेक वर्षे सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर आणि न्यायालयाच्या आदेशांनुसार ही मोहीम राबविण्यात येत आहे.

वेस्टर्न रेल्वेनं काय सांगितलं? : वेस्टर्न रेल्वेच्या माहितीनुसार, सार्वजनिक परिसर अधिनियमांतर्गत (Public Premises Act) 2017 पूर्वीच ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर 27 नोव्हेंबर 2017 रोजी बेदखलीचे आदेश जारी करण्यात आलं होतं. रेल्वे प्रशासनानं सांगितलं की, हे प्रकरण जवळपास नऊ वर्षे विविध न्यायालयीन प्रक्रियांमधून गेले असून त्यात मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावण्यांचाही समावेश आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं 29 एप्रिल 2026 रोजी दिलेल्या आदेशात अवैध अतिक्रमण हटविण्यास परवानगी दिली होती. हा आदेश पुढील सुनावण्यांमध्ये तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही कायम ठेवण्यात आला.

रेल्वे प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे की, संयुक्त सर्वेक्षण प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या संरचनांना कोणत्याही प्रकारचे नुकसान पोहोचवलं जात नाही. संपूर्ण कारवाई न्यायालयाच्या सर्व निर्देशांचे काटेकोर पालन करूनच करण्यात येत असल्याचंही रेल्वेने नमूद केलं आहे. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश सक्रिय रेल्वे ट्रॅकजवळील रेल्वे सुरक्षा क्षेत्रातील अतिक्रमण हटविणे हा असल्याचं प्रशासनानं सांगितले. रेल्वेच्या मते, या भागातील अवैध वसाहतींमुळे मानवी जीवितासह रेल्वे वाहतुकीलाही गंभीर धोका निर्माण होत होता.

वहन क्षमता वाढविण्यासाठी महत्त्वाचा परिसर : वेस्टर्न रेल्वेने पुढे स्पष्ट केलं की, मुंबईतील रेल्वेची वहन क्षमता वाढविण्यासाठी बांद्रा (पूर्व) येथील हा परिसर अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अतिक्रमण हटविणे हे रेल्वे सुरक्षा, परिचालनातील लवचिकता आणि भविष्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असल्याचे प्रशासनानं सांगितलं. रेल्वेच्या माहितीनुसार, या कारवाईमुळे अतिरिक्त रेल्वे सेवा सुरू करण्यास मदत होणार आहे. प्रस्तावित प्रकल्प देशातील सर्वाधिक व्यस्त रेल्वे कॉरिडॉरपैकी एका मार्गाची वहन क्षमता वाढविण्याशी संबंधित असून, त्यामुळे देशभरातील प्रवाशांसाठी अधिक लांब पल्ल्याच्या गाड्या सुरू करता येणार आहेत.

कारवाईदरम्यान मानवी संवेदनशीलतेचा विचार : रेल्वे प्रशासनानं स्पष्ट केले की, रेल्वेच्या जमिनीवर कायमस्वरूपी अतिक्रमण राहू दिलं जाऊ शकत नाही, विशेषतः सुरक्षा दृष्ट्या संवेदनशील भागांमध्ये. मात्र, संपूर्ण कारवाई कायदा आणि न्यायालयाच्या निर्देशांनुसारच केली जात असल्याचंही प्रशासनानं नमूद केलं. ही मोहीम नागरी प्रशासन, पोलीस आणि रेल्वे सुरक्षा यंत्रणांच्या संयुक्त सहकार्याने राबविण्यात येत असून, कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि कारवाईदरम्यान मानवी संवेदनशीलतेचा विचार करणं यावर विशेष भर दिला जात असल्याचं रेल्वे प्रशासनानं सांगितलं.

