अजित पवारांच्या निधनानंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचं भविष्य काय? जाणून घ्या जाणकरांचं मत
राज्याचे उपमुख्ममंत्री अजित पवार यांचं निधन झालं. त्यांच्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राचं नेतृत्व कोण करणार याबाबत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Published : January 31, 2026 at 6:53 PM IST
कोल्हापूर : सहकारी साखर कारखानदारी, सहकारी बँका, शिक्षण संस्था, दूध संस्था आणि सूतगिरण्या या सहकाराच्या जाळ्यावर पश्चिम महाराष्ट्राचं राजकारण केंद्रित आहे. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्यापासून ते शरद पवारांपर्यंत सक्रिय राजकारणासोबत सहकाराच्या राजकारणाची सांगड घालत पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांच्या बळावर या नेत्यांनी राजकारण केलं. त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवारही मागं राहिले नाहीत. मात्र आता त्यांच्या निधनानं साखरपट्टा अशी ओळख असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकाराच्या राजकारणाचं भविष्य काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
केंद्राकडून सहकाराला बुस्ट देण्याचा प्रयत्न : पश्चिम महाराष्ट्रात सहकाराचं मोठं जाळं आहे. पश्चिम महाराष्ट्राला सहकार पंढरी म्हणूनही ओळखलं जातं. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या दुग्ध व्यवसायानं सहकार चळवळीला अधिक व्यापक केलं. तर सहकारी साखर कारखानदारी याच जिल्ह्यांमध्ये रुजली आहे. राज्याचं राजकारण ठरवणाऱ्या या तीनही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सहकारी दुग्ध व्यवसायिक संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या आणि सहकारी बँका मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाल्या. प्रामुख्यानं महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या काळात सहकाराचा पाया रचला गेला. साखर कारखानदारीला अनुरूप अशी भौगोलिक रचना, नगदी पीक असूनही उसासारख्या शेतीला लागणारी पाणी व्यवस्था आणि गावागावांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसायामुळं या तीनही जिल्ह्यासह पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात सहकाराचं जाळ निर्माण झालं आहे. याच सहकार क्षेत्रावर यापूर्वी काँग्रेसचं वर्चस्व होतं. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी जाणीवपूर्वक सहकार चळवळ आपल्या ताब्यात ठेवण्यात यश मिळवलं. पुणे सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर हा राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला मानला गेला. मात्र यानंतर केंद्रात सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेतील सहकारातून निर्माण झालेले नेते भाजपाकडं वळले आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या माध्यमातून या भागातील सहकाराला बुस्टर डोस देण्याचा प्रयत्न झाला.
अजित पवारांच्या निधनानं सहकार चळवळीत पोकळी : "1999 ते 2014 या काळात राज्यात काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार होतं. यामध्ये सहकार खातं राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असल्यामुळं शरद पवार यांनी या सहकारी चळवळीला पाठबळ देण्याचं काम केलं. यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यात भाजपा-शिवसेनेचं सरकार आलं. या काळात पश्चिम महाराष्ट्रातील भाजपा नेते चंद्रकांत पाटील यांच्यावर सहकार खात्याची धुरा देण्यात आली. मात्र 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात महाविकास आघाडीचा प्रयोग झाला. या सरकारमध्ये राष्ट्रवादीचे बाळासाहेब पाटील यांना सहकार मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीचं सरकार गेल्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या काळात अतुल सावे यांच्याकडं सहकार मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत घेऊन सरकार स्थापन केलेल्या महायुतीत राष्ट्रवादीचे बाबासाहेब पाटील हे सहकार मंत्री म्हणून काम पाहात आहेत. मात्र या खात्यावर अजित पवार यांनी बारकाईनं लक्ष घालत सहकार चळवळ जिवंत ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र आता त्यांच्या निधनानं सहकार चळवळीत पोकळी निर्माण झाली आहे," अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
पश्चिम महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यात महायुतीचं वर्चस्व : सातारा सांगली आणि कोल्हापूर या तीनही जिल्ह्यात सहकाराच्या ताकदीवर 2024 मध्ये झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुतीनं वर्चस्व मिळवलं, सातारा सांगली आणि हातकणंगले लोकसभेची जागा महायुतीनं जिंकली तर 26 पैकी 23 विधानसभा जागांवर महायुतीचे शिलेदार विजयी झाले. यामध्ये राष्ट्रवादीच्या आमदारांची संख्या लक्षणीय आहे. सहकार चळवळीच्या जोरावर आपलं राजकीय बलस्थान टिकवण्यात राष्ट्रवादीनं पश्चिम महाराष्ट्रात यश मिळवलं आहे.
सहकाराची जाण असलेले अजित पवार : "सहकारात धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतात. बहुतांश सहकार चळवळीचे सगळे निर्णय केंद्रीय पातळीवर होतात. त्यामुळं केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आधी पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीतून उदयास आलेले नेते अजितदादांकडं आपली कैफियत मांडायचे. सहकारी धोरणाची योग्य जाण असल्यानंच अजित पवारांनी कमी कालावधीत सहकारी चळवळीवर कमांड मिळवली होती. मात्र त्यांच्या निधनानं सहकार चळवळीचं नुकसान झालं आहे," असं मत विजय चोरमारे यांनी मांडलं.
राज्य सहकारी शिखर बँक बरखास्त करण्याची वेळ : राज्यातील जिल्हा बँकांवरही सत्ता काळात आणि त्यानंतरही राष्ट्रवादी काँग्रेसचं एकहाती वर्चस्व होतं. सहकारी बँकांची शिखर बँक असलेल्या राज्य सहकारी बँकेवरही अजित पवार यांचा वरचष्मा कायम होता. मात्र त्यांच्याच काळात आर्थिक गैरव्यवहारामुळं राज्य सहकारी बँक बरखास्त होण्याची वेळ आली. ही सहकाराची काळी बाजूही विचारात घेतली पाहिजे. सहकार विभागाच्या नियंत्रणात असलेल्या राज्य आणि जिल्हा सहकारी बँका, शेतकऱ्यांना आणि शेतीपूरक संस्थांना अर्थ पुरवठा करणाऱ्या ग्रामीण विकास सेवा संस्थांच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांचं जाळ हीच राष्ट्रवादी काँग्रेसची आजपर्यंतची जमेची बाजू राहिली आहे.
सहकार क्षेत्राचं नेतृत्व पुन्हा शरद पवारांकडं? : राज्याच्या राजकारणावर गेली पाच दशके प्रभाव टाकणारे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी अनेक सहकारी संस्थांना मदतीचा हात दिला आहे. त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकत अजित पवार यांनीही सहकार चळवळीला बळ देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आता नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाल्यानं पुन्हा पश्चिम महाराष्ट्रासह पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील सहकार क्षेत्राचं नेतृत्व शरद पवार यांच्याकडंच जाणार का? या प्रश्नाचं उत्तर येणाऱ्या काळातच मिळणार आहे.
