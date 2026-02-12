कोरेगाव भीमात पश्चिम बंगालच्या युवकाची हत्या; ममता बॅनर्जींनी व्यक्त केली भावना
पुण्यात पश्चिम बंगालमधील स्थलांतरित युवकाची हत्या झाली आहे. याबाबत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एक्सवर पोस्ट करत भावना व्यक्त केल्या आहेत.
Published : February 12, 2026 at 4:00 PM IST
पुणे : जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील कोरेगाव भीमा इथं अज्ञात व्यक्तींनी पश्चिम बंगालच्या युवकाची हत्या केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एक्सवर पोस्ट केली. 'भाषेसाठी, ओळखीसाठी तरुणाची हत्या करण्यात आली. याप्रकरणातील गुन्हेगारांना तत्काळ अटक करून शिक्षा द्यावी, अशी मागणी 'एक्स' पोस्टमधून केली आहे. त्यामुळं या घटनेची जोरदार चर्चा सुरू आहे. सुकेन महातो (वय 30, मूळ रा. पश्चिम बंगाल) असं मृत युवकाचं नाव असून आरोपींचा पोलिसांकडून शोध सुरू आहे. याप्रकरणी तुळशीराम महातो यांनी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली असून अज्ञात इसमांविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
घराजवळ आढळला मृतदेह : शिरूर तालुक्यातील कोरेगाव भीमा इथं अज्ञात व्यक्तींनी धारदार शस्त्रानं हल्ला करून सुकेन महातो या युवकाची हत्या केल्याची घटना घडली. कोरेगाव भीमा येथील सुकेनचा मृतदेह त्याच्या घराजवळ आढळून आला. या घटनेची माहिती मिळताच शिक्रापूर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली.
ममता बॅनर्जींनी केली एक्स पोस्ट : या घटनेबाबत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एक्सवर पोस्ट केली. 'महाराष्ट्रातील पुण्यात पुरुलियातील बंदवान येथील 24 वर्षीय स्थलांतरित कामगार सुखेन महातो यांच्या क्रूर हत्येनं मी हादरले आहे, संतापले आहे आणि माझी भावना शब्दात सांगता येणार नाही. हा द्वेषपूर्ण गुन्हा आहे. एका तरुणाची त्याच्या भाषेसाठी, त्याच्या ओळखीसाठी, त्याच्या मुळांसाठी शिकार करण्यात आली. त्याचा छळ करण्यात आला आणि त्याची हत्या करण्यात आली. हा अशा वातावरणाचा थेट परिणाम आहे. जिथं परकीय द्वेषाला शस्त्र बनवलं जातं आणि निष्पापांना लक्ष्य केलं जातं. मी गुन्हेगारांना तत्काळ अटक आणि शिक्षा देण्याची मागणी करते. सुखेनच्या कुटुंबाला मी सांगते की, या अकल्पनीय दुःखाच्या वेळी बंगाल तुमच्यासोबत उभा आहे. न्याय मिळवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न सोडले जाणार नाही,' असं ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.
पोलीस तपास सुरू : "ही घटना 9 फेब्रुवारी रोजी रात्री घडली असून दारूच्या नशेत वादविवाद झाला आणि त्यातून खून झाल्याचं प्राथमिक तपासात निष्पन झालं आहे. या प्रकरणात आरोपींचा शोध सुरू आहे," अशी माहिती शिक्रापूर पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दीपरत्न गायकवाड यांनी दिली.
